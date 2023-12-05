Попытка задать потолок цен на российскую нефть провалилась - Politico - 05.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231205/1051755576.html
Попытка задать потолок цен на российскую нефть провалилась - Politico
Попытка задать потолок цен на российскую нефть провалилась - Politico - 05.12.2023 Украина.ру
Попытка задать потолок цен на российскую нефть провалилась - Politico
Трейдеры постоянно игнорируют потолок цен - около 48% российских нефтяных грузов перевозилось на танкерах стран "Большой семерки" и ЕС
2023-12-05T13:24
2023-12-05T13:24
новости
нефть
россия
потолок цен
большая семерка
ес
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102731/13/1027311383_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_9f6736416f1693fa6b56f62a102c0e79.jpg.webp
Попытка Запада ограничить нефтяные доходы России по сути провалилась спустя год с момента ее первого согласования. Об этом говорится в новом отчете Центра исследовании в области энергетики и чистого воздуха (CREA), с которым 5 декабря ознакомился Politico.В декабре 2022 года страны "Большой семерки" и ЕС установили потолок цен на российскую сырую нефть в размере 60 долларов за баррель. Это была попытка сохранить стабильность поставок нефти во всем мире, в то же время истощая военный бюджет Кремля.Москва, используя "обходные пути и зияющие лазейки", по-прежнему зарабатывает миллиарды от своего экспорта, которые она может использовать для продления специальной военной операции на Украине, отмечается в анализе CREA.В соответствии с данными аналитического центра, за последний год эта схема обошлась Кремлю в 34 млрд евро доходов от экспорта, что соответствует примерно двухмесячным доходам."Но это гораздо меньше, чем надеялись те, кто разработал правила. Наиболее интенсивно это воздействие ощущалось в первой половине 2023 года, а затем начало затухать. Российская нефть теперь стабильно продается по цене, превышающей лимит в 60 долларов", - говорится в документе.Трейдеры постоянно игнорируют потолок цен, подчеркивают авторы отчета. По их данным, около 48 процентов российских нефтяных грузов перевозилось на танкерах, принадлежащих или застрахованных в странах "Большой семерки" и ЕС. Теоретически ценовой предел должен применяться к этим судам, которые составляют подавляющую часть мирового флота, но на практике лишь немногие операторы подверглись нападкам, рассказали исследователи.Усилия Запада также подорвала "лазейка в нефтепереработке". Такие страны как Индия покупают огромные объемы российской нефти по низкой цене, перерабатывают ее, а затем продают всем желающим без ограничений."Это означает, что европейские потребители могут по незнанию использовать бензин, дизельное топливо и авиационное топливо, произведенное из российской нефти, одновременно финансируя вооруженные силы Москвы", - отмечает издание.В начале декабря 2022 года страны Запада договорились о потолке цен на нефть из России, чтобы "снизить ее возможности по финансированию военных действий на Украине". Мера подразумевала в том числе запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка в 60 долларов за баррель.
https://ukraina.ru/20230831/1049059236.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102731/13/1027311383_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee82ee0aee02a72f272e6c03254433fe.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нефть, россия, потолок цен, большая семерка, ес, индия
Новости, нефть, Россия, потолок цен, большая семерка, ЕС, Индия

Попытка задать потолок цен на российскую нефть провалилась - Politico

13:24 05.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
Трейдеры постоянно игнорируют потолок цен - около 48% российских нефтяных грузов перевозилось на танкерах стран "Большой семерки" и ЕС
Попытка Запада ограничить нефтяные доходы России по сути провалилась спустя год с момента ее первого согласования. Об этом говорится в новом отчете Центра исследовании в области энергетики и чистого воздуха (CREA), с которым 5 декабря ознакомился Politico.
В декабре 2022 года страны "Большой семерки" и ЕС установили потолок цен на российскую сырую нефть в размере 60 долларов за баррель. Это была попытка сохранить стабильность поставок нефти во всем мире, в то же время истощая военный бюджет Кремля.
Москва, используя "обходные пути и зияющие лазейки", по-прежнему зарабатывает миллиарды от своего экспорта, которые она может использовать для продления специальной военной операции на Украине, отмечается в анализе CREA.
В соответствии с данными аналитического центра, за последний год эта схема обошлась Кремлю в 34 млрд евро доходов от экспорта, что соответствует примерно двухмесячным доходам.
"Но это гораздо меньше, чем надеялись те, кто разработал правила. Наиболее интенсивно это воздействие ощущалось в первой половине 2023 года, а затем начало затухать. Российская нефть теперь стабильно продается по цене, превышающей лимит в 60 долларов", - говорится в документе.
Трейдеры постоянно игнорируют потолок цен, подчеркивают авторы отчета. По их данным, около 48 процентов российских нефтяных грузов перевозилось на танкерах, принадлежащих или застрахованных в странах "Большой семерки" и ЕС. Теоретически ценовой предел должен применяться к этим судам, которые составляют подавляющую часть мирового флота, но на практике лишь немногие операторы подверглись нападкам, рассказали исследователи.
Усилия Запада также подорвала "лазейка в нефтепереработке". Такие страны как Индия покупают огромные объемы российской нефти по низкой цене, перерабатывают ее, а затем продают всем желающим без ограничений.
"Это означает, что европейские потребители могут по незнанию использовать бензин, дизельное топливо и авиационное топливо, произведенное из российской нефти, одновременно финансируя вооруженные силы Москвы", - отмечает издание.
В начале декабря 2022 года страны Запада договорились о потолке цен на нефть из России, чтобы "снизить ее возможности по финансированию военных действий на Украине". Мера подразумевала в том числе запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка в 60 долларов за баррель.
31 августа, 10:57
Politico: топливо, изготовленное из российской нефти, наводнило ЕвропуБензин и керосин, изготовленные из российской нефти в страны ЕС продают Китай, Индия и Турция. Киев пытается этому помешать, но вряд ли это получится, пишет американская газета Politico
 
НовостинефтьРоссияпотолок ценбольшая семеркаЕСИндия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:24Попытка задать потолок цен на российскую нефть провалилась - Politico
13:23"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать
13:00Борьба за место Зеленского, потери ВСУ, раскол в НАТО. Главное на Украине на 13:00 5 декабря
12:56Пушилин получил награду за экспозицию ДНР на выставке-форуме "Россия"
12:39Бельгия передаст Украине самолеты F-16 и подготовит пилотов
12:37"Последний транш": депутат Рады убеждён, что США будут давать Украине деньги только в кредит
12:32Турецкая Baykar увеличила прибыль в два раза за счет поставок БПЛА на Украину
12:15Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание "Человека года", Песков ответил
12:12"Рука не дрогнет нажать красную кнопку": депутат Рады призвал вернуть Украине ядерное оружие
12:04Run, Вова "Рояль" Зеленский, run!
11:35Парламентские выборы на Украине: свежая социологическая фантастика
11:33Словакия разблокировала границу с Украиной
11:32У президента Болгарии нет возможности запретить поставки списанных БТР на Украину - болгарский генерал
11:16Украинский суд приговорил ректора Луганского университета к 10 годам с конфискацией
11:13Опасность сохраняется! Какой бой Россия навязала ВСУ и нужна ли нам новая мобилизация - Полетаев
11:06Даем время до четверга, затем усилим протест – перевозчики правительству Польши по ситуации с Украиной
10:42СМИ: Британские дипломаты намерены уговорить Зеленского на переговоры с Россией
10:41Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины в 2024 году
10:23Зеленский отчитается сенаторам США о положении дел на фронте
10:02Западные разведывательные дроны у берегов Крыма нужно уничтожать – депутат Госдумы
Лента новостейМолния