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Попытка задать потолок цен на российскую нефть провалилась - Politico

Попытка задать потолок цен на российскую нефть провалилась - Politico - 05.12.2023 Украина.ру

Попытка задать потолок цен на российскую нефть провалилась - Politico

Трейдеры постоянно игнорируют потолок цен - около 48% российских нефтяных грузов перевозилось на танкерах стран "Большой семерки" и ЕС

2023-12-05T13:24

2023-12-05T13:24

2023-12-05T13:24

новости

нефть

россия

потолок цен

большая семерка

ес

индия

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Попытка Запада ограничить нефтяные доходы России по сути провалилась спустя год с момента ее первого согласования. Об этом говорится в новом отчете Центра исследовании в области энергетики и чистого воздуха (CREA), с которым 5 декабря ознакомился Politico.В декабре 2022 года страны "Большой семерки" и ЕС установили потолок цен на российскую сырую нефть в размере 60 долларов за баррель. Это была попытка сохранить стабильность поставок нефти во всем мире, в то же время истощая военный бюджет Кремля.Москва, используя "обходные пути и зияющие лазейки", по-прежнему зарабатывает миллиарды от своего экспорта, которые она может использовать для продления специальной военной операции на Украине, отмечается в анализе CREA.В соответствии с данными аналитического центра, за последний год эта схема обошлась Кремлю в 34 млрд евро доходов от экспорта, что соответствует примерно двухмесячным доходам."Но это гораздо меньше, чем надеялись те, кто разработал правила. Наиболее интенсивно это воздействие ощущалось в первой половине 2023 года, а затем начало затухать. Российская нефть теперь стабильно продается по цене, превышающей лимит в 60 долларов", - говорится в документе.Трейдеры постоянно игнорируют потолок цен, подчеркивают авторы отчета. По их данным, около 48 процентов российских нефтяных грузов перевозилось на танкерах, принадлежащих или застрахованных в странах "Большой семерки" и ЕС. Теоретически ценовой предел должен применяться к этим судам, которые составляют подавляющую часть мирового флота, но на практике лишь немногие операторы подверглись нападкам, рассказали исследователи.Усилия Запада также подорвала "лазейка в нефтепереработке". Такие страны как Индия покупают огромные объемы российской нефти по низкой цене, перерабатывают ее, а затем продают всем желающим без ограничений."Это означает, что европейские потребители могут по незнанию использовать бензин, дизельное топливо и авиационное топливо, произведенное из российской нефти, одновременно финансируя вооруженные силы Москвы", - отмечает издание.В начале декабря 2022 года страны Запада договорились о потолке цен на нефть из России, чтобы "снизить ее возможности по финансированию военных действий на Украине". Мера подразумевала в том числе запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка в 60 долларов за баррель.

https://ukraina.ru/20230831/1049059236.html

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новости, нефть, россия, потолок цен, большая семерка, ес, индия