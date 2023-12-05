https://ukraina.ru/20231205/1051755000.html

Пушилин получил награду за экспозицию ДНР на выставке-форуме "Россия"

Пушилин получил награду за экспозицию ДНР на выставке-форуме "Россия" - 05.12.2023 Украина.ру

Пушилин получил награду за экспозицию ДНР на выставке-форуме "Россия"

Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину вручили памятную статуэтку. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале

2023-12-05T12:56

2023-12-05T12:56

2023-12-05T13:21

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Экспозиция Донецкой Народной Республики на выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, получила высокую оценку. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета по проведению международной выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко вручил главе ДНР Денису Пушилину памятную статуэтку."Страна гордится своими достижениями вместе с вами", – отметил Сергей Кириенко.Пушилин отметил, что эта награда всех, кто причастен к созданию экспозиции ДНР,

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новости, днр, выставка, денис пушилин, вднх