Пушилин получил награду за экспозицию ДНР на выставке-форуме "Россия" - 05.12.2023 Украина.ру
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Пушилин получил награду за экспозицию ДНР на выставке-форуме "Россия"
Пушилин получил награду за экспозицию ДНР на выставке-форуме "Россия" - 05.12.2023 Украина.ру
Пушилин получил награду за экспозицию ДНР на выставке-форуме "Россия"
Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину вручили памятную статуэтку. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале
2023-12-05T12:56
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выставка
денис пушилин
вднх
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Экспозиция Донецкой Народной Республики на выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, получила высокую оценку. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета по проведению международной выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко вручил главе ДНР Денису Пушилину памятную статуэтку."Страна гордится своими достижениями вместе с вами", – отметил Сергей Кириенко.Пушилин отметил, что эта награда всех, кто причастен к созданию экспозиции ДНР,
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Новости, ДНР, выставка, Денис Пушилин, ВДНХ

Пушилин получил награду за экспозицию ДНР на выставке-форуме "Россия"

12:56 05.12.2023 (обновлено: 13:21 05.12.2023)
 
© dnr-news.ru
© dnr-news.ru
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Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину вручили памятную статуэтку. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале
Экспозиция Донецкой Народной Республики на выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, получила высокую оценку. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета по проведению международной выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко вручил главе ДНР Денису Пушилину памятную статуэтку.
© Пушилин Д.В./Telegram
© Пушилин Д.В./Telegram
"Страна гордится своими достижениями вместе с вами", – отметил Сергей Кириенко.
Пушилин отметил, что эта награда всех, кто причастен к созданию экспозиции ДНР,
"Это награда всех жителей Республики, кто, невзирая на трудности, идет к достижениям. За это время выставку уже посетили более двух миллионов человек. Павильон Донецкой Народной Республики по-настоящему уникален, он вызывает чувство гордости нашим родным краем, привлекает внимание посетителей и получает восторженные отзывы", – заключил Пушилин.
28 ноября, 19:11
"Увиденное впечатляет": Пушилин посетил Донецкий протезно-ортопедический центрРаботы по реконструкции Донецкого протезно-ортопедического центра приближаются к финалу. Впечатлениями от осмотра объекта 28 ноября поделился глава ДНР Денис Пушилин
 
НовостиДНРвыставкаДенис ПушилинВДНХ
 
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