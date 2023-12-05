Пушилин получил награду за экспозицию ДНР на выставке-форуме "Россия"
12:56 05.12.2023 (обновлено: 13:21 05.12.2023)
Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину вручили памятную статуэтку. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале
Экспозиция Донецкой Народной Республики на выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, получила высокую оценку. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета по проведению международной выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко вручил главе ДНР Денису Пушилину памятную статуэтку.
© Пушилин Д.В./Telegram
© Пушилин Д.В./Telegram
"Страна гордится своими достижениями вместе с вами", – отметил Сергей Кириенко.
Пушилин отметил, что эта награда всех, кто причастен к созданию экспозиции ДНР,
"Это награда всех жителей Республики, кто, невзирая на трудности, идет к достижениям. За это время выставку уже посетили более двух миллионов человек. Павильон Донецкой Народной Республики по-настоящему уникален, он вызывает чувство гордости нашим родным краем, привлекает внимание посетителей и получает восторженные отзывы", – заключил Пушилин.