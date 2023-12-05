Турецкая Baykar увеличила прибыль в два раза за счет поставок БПЛА на Украину - 05.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231205/1051752524.html
Турецкая Baykar увеличила прибыль в два раза за счет поставок БПЛА на Украину
Турецкая Baykar увеличила прибыль в два раза за счет поставок БПЛА на Украину - 05.12.2023 Украина.ру
Турецкая Baykar увеличила прибыль в два раза за счет поставок БПЛА на Украину
Четыре турецких компании заняли места в списке 100 крупнейших производителей оружия по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира
2023-12-05T12:32
2023-12-05T12:32
новости
турция
оружие
автопроизводители
bayraktar tb2 (байрактар)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103285/18/1032851862_4:0:1101:617_1920x0_80_0_0_70ca5feab4dd0f1f5038b65026baf902.jpg
Благодаря конфликту на Украине доходы четырех турецких оружейных компаний - Aselsan, Baykar, Turkish Aerospace Industries и Roketsan в 2022 году достигли 5,5 млрд долларов. Об этом 5 декабря сообщило турецкое издание Hyrriyet Daily News со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).Четыре турецких компании заняли места в списке 100 крупнейших производителей оружия, отмечает издание. В рейтинге первый раз оказались Baykar и Roketsan.Доходы компании Baykar от продажи оружия выросли на 94 процента, что является самым большим ростом среди всех компаний, входящих в топ-100. Такой результат был достигнут за счет продаж беспилотников Bayraktar TB-2, которые широко использовались Украиной во время конфликта.Доходы Baykar от продажи оружия составили 1,42 миллиарда долларов, а общий доход - 1,5 миллиарда долларов. Доходы Roketsan от продажи оружия составили 790 миллионов долларов.Несмотря на спрос, который из-за конфликта на Украине вырос за последние два года, доходы от продаж вооружений и военных услуг крупнейших компаний отрасли в 2022 году составили 597 млрд долларов, что на 3,5% меньше, чем в 2021 году, отметили в SIPRI.По данным института, компании не в состоянии увеличить производство из-за нехватки рабочей силы и проблемами с цепочками поставок."На самом деле это снижение показывает, что существует временной лаг между шоком спроса, таким как война в Украине, и способностью компаний наращивать производство и действительно удовлетворять этот спрос", — считает эксперт SIPRI Лопес да Силва.Доходы от продажи оружия компании Lockheed Martin, которая возглавила список, упали на 8,9 процента до 59,4 млрд долларов. Второе место заняла еще одна американская компания Raytheon с доходом в 39,6 млрд долларов. При этом ее выручка снизилась на 12 процентов, отмечает SIPRI.
https://ukraina.ru/20231029/1050585855.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103285/18/1032851862_141:0:964:617_1920x0_80_0_0_f929333e39993c7df4dddad02459a48e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, турция, оружие, автопроизводители, bayraktar tb2 (байрактар)
Новости, Турция, оружие, автопроизводители, Bayraktar TB2 (Байрактар)

Турецкая Baykar увеличила прибыль в два раза за счет поставок БПЛА на Украину

12:32 05.12.2023
 
© скриншот видео "Euronews по-русски"байрактар Bayraktar TB2
байрактар Bayraktar TB2
© скриншот видео "Euronews по-русски"
Читать в
Четыре турецких компании заняли места в списке 100 крупнейших производителей оружия по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира
Благодаря конфликту на Украине доходы четырех турецких оружейных компаний - Aselsan, Baykar, Turkish Aerospace Industries и Roketsan в 2022 году достигли 5,5 млрд долларов. Об этом 5 декабря сообщило турецкое издание Hyrriyet Daily News со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Четыре турецких компании заняли места в списке 100 крупнейших производителей оружия, отмечает издание. В рейтинге первый раз оказались Baykar и Roketsan.
Доходы компании Baykar от продажи оружия выросли на 94 процента, что является самым большим ростом среди всех компаний, входящих в топ-100. Такой результат был достигнут за счет продаж беспилотников Bayraktar TB-2, которые широко использовались Украиной во время конфликта.
Доходы Baykar от продажи оружия составили 1,42 миллиарда долларов, а общий доход - 1,5 миллиарда долларов. Доходы Roketsan от продажи оружия составили 790 миллионов долларов.
Несмотря на спрос, который из-за конфликта на Украине вырос за последние два года, доходы от продаж вооружений и военных услуг крупнейших компаний отрасли в 2022 году составили 597 млрд долларов, что на 3,5% меньше, чем в 2021 году, отметили в SIPRI.
По данным института, компании не в состоянии увеличить производство из-за нехватки рабочей силы и проблемами с цепочками поставок.
"На самом деле это снижение показывает, что существует временной лаг между шоком спроса, таким как война в Украине, и способностью компаний наращивать производство и действительно удовлетворять этот спрос", — считает эксперт SIPRI Лопес да Силва.
Доходы от продажи оружия компании Lockheed Martin, которая возглавила список, упали на 8,9 процента до 59,4 млрд долларов. Второе место заняла еще одна американская компания Raytheon с доходом в 39,6 млрд долларов. При этом ее выручка снизилась на 12 процентов, отмечает SIPRI.
29 октября, 17:12
NBC News: в США пока не заметно, что производство оружия для Украины создает рабочие местаТелеканал отмечает, что понадобится много лет для того, чтобы производство оружия в США действительно набрало обороты, но это не значит, что спрос на него будет стабильным
 
НовостиТурцияоружиеавтопроизводителиBayraktar TB2 (Байрактар)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:24Попытка задать потолок цен на российскую нефть провалилась - Politico
13:23"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать
13:00Борьба за место Зеленского, потери ВСУ, раскол в НАТО. Главное на Украине на 13:00 5 декабря
12:56Пушилин получил награду за экспозицию ДНР на выставке-форуме "Россия"
12:39Бельгия передаст Украине самолеты F-16 и подготовит пилотов
12:37"Последний транш": депутат Рады убеждён, что США будут давать Украине деньги только в кредит
12:32Турецкая Baykar увеличила прибыль в два раза за счет поставок БПЛА на Украину
12:15Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание "Человека года", Песков ответил
12:12"Рука не дрогнет нажать красную кнопку": депутат Рады призвал вернуть Украине ядерное оружие
12:04Run, Вова "Рояль" Зеленский, run!
11:35Парламентские выборы на Украине: свежая социологическая фантастика
11:33Словакия разблокировала границу с Украиной
11:32У президента Болгарии нет возможности запретить поставки списанных БТР на Украину - болгарский генерал
11:16Украинский суд приговорил ректора Луганского университета к 10 годам с конфискацией
11:13Опасность сохраняется! Какой бой Россия навязала ВСУ и нужна ли нам новая мобилизация - Полетаев
11:06Даем время до четверга, затем усилим протест – перевозчики правительству Польши по ситуации с Украиной
10:42СМИ: Британские дипломаты намерены уговорить Зеленского на переговоры с Россией
10:41Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины в 2024 году
10:23Зеленский отчитается сенаторам США о положении дел на фронте
10:02Западные разведывательные дроны у берегов Крыма нужно уничтожать – депутат Госдумы
Лента новостейМолния