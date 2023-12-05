https://ukraina.ru/20231205/1051752524.html

Турецкая Baykar увеличила прибыль в два раза за счет поставок БПЛА на Украину

Турецкая Baykar увеличила прибыль в два раза за счет поставок БПЛА на Украину - 05.12.2023 Украина.ру

Турецкая Baykar увеличила прибыль в два раза за счет поставок БПЛА на Украину

Четыре турецких компании заняли места в списке 100 крупнейших производителей оружия по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира

2023-12-05T12:32

2023-12-05T12:32

2023-12-05T12:32

новости

турция

оружие

автопроизводители

bayraktar tb2 (байрактар)

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Благодаря конфликту на Украине доходы четырех турецких оружейных компаний - Aselsan, Baykar, Turkish Aerospace Industries и Roketsan в 2022 году достигли 5,5 млрд долларов. Об этом 5 декабря сообщило турецкое издание Hyrriyet Daily News со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).Четыре турецких компании заняли места в списке 100 крупнейших производителей оружия, отмечает издание. В рейтинге первый раз оказались Baykar и Roketsan.Доходы компании Baykar от продажи оружия выросли на 94 процента, что является самым большим ростом среди всех компаний, входящих в топ-100. Такой результат был достигнут за счет продаж беспилотников Bayraktar TB-2, которые широко использовались Украиной во время конфликта.Доходы Baykar от продажи оружия составили 1,42 миллиарда долларов, а общий доход - 1,5 миллиарда долларов. Доходы Roketsan от продажи оружия составили 790 миллионов долларов.Несмотря на спрос, который из-за конфликта на Украине вырос за последние два года, доходы от продаж вооружений и военных услуг крупнейших компаний отрасли в 2022 году составили 597 млрд долларов, что на 3,5% меньше, чем в 2021 году, отметили в SIPRI.По данным института, компании не в состоянии увеличить производство из-за нехватки рабочей силы и проблемами с цепочками поставок."На самом деле это снижение показывает, что существует временной лаг между шоком спроса, таким как война в Украине, и способностью компаний наращивать производство и действительно удовлетворять этот спрос", — считает эксперт SIPRI Лопес да Силва.Доходы от продажи оружия компании Lockheed Martin, которая возглавила список, упали на 8,9 процента до 59,4 млрд долларов. Второе место заняла еще одна американская компания Raytheon с доходом в 39,6 млрд долларов. При этом ее выручка снизилась на 12 процентов, отмечает SIPRI.

https://ukraina.ru/20231029/1050585855.html

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новости, турция, оружие, автопроизводители, bayraktar tb2 (байрактар)