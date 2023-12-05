https://ukraina.ru/20231205/1051751493.html
"Рука не дрогнет нажать красную кнопку": депутат Рады призвал вернуть Украине ядерное оружие
"Рука не дрогнет нажать красную кнопку": депутат Рады призвал вернуть Украине ядерное оружие - 05.12.2023 Украина.ру
"Рука не дрогнет нажать красную кнопку": депутат Рады призвал вернуть Украине ядерное оружие
Украина должна восстановить ядерный потенциал и будет готова нажать красную кнопку, написал 5 декабря депутат Верховной Рады Украины от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
2023-12-05T12:12
2023-12-05T12:12
2023-12-05T12:12
новости
украина
будапештский меморандум
ядерное оружие
гончаренко
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Депутат Верховной Рады напомнил, что ровно 29 лет назад Украина подписала Будапештский меморандум. Он назвал его "самый позорным договором в истории Украины".Гончаренко призвал расторгнуть подписанный договор и восстановить ядерный потенциал.5 декабря 1994 года президент РФ Борис Ельцин, его украинский коллега Леонид Кучма, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор и президент США Билл Клинтон подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, или попросту Будапештский меморандум.В нём Украина взяла на себя обязательство вывезти все имеющиеся у неё ядерные вооружения, а Россия, США и Великобритания гарантировали ей безопасность.5 декабря 1994 в ходе Будапештского саммита СБСЕ (позднее организацию переименовали в ОБСЕ) лидеры России, США и Великобритании подписали их с Украиной, Белоруссией и Казахстаном. Тексты всех трёх меморандумов абсолютно идентичны.Меморандум обходил вопрос, кому принадлежало ядерное оружие, находившееся на территории каждого из трех этих государств — данным странам или стратегическим силам СНГ. Фактически же ни Украина, ни Белоруссия, ни Казахстан этим оружием на момент подписание документа не распоряжались.*внесен Минюстом РФ в перечень экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20231205/1029316006.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, будапештский меморандум, ядерное оружие, гончаренко
"Рука не дрогнет нажать красную кнопку": депутат Рады призвал вернуть Украине ядерное оружие
Украина должна восстановить ядерный потенциал и будет готова нажать красную кнопку, написал 5 декабря депутат Верховной Рады Украины от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
Депутат Верховной Рады напомнил, что ровно 29 лет назад Украина подписала Будапештский меморандум. Он назвал его "самый позорным договором в истории Украины".
Гончаренко призвал расторгнуть подписанный договор и восстановить ядерный потенциал.
"Украина вернётся в клуб ядерных держав. И наша рука не дрогнет нажать красную кнопку в случае необходимости", - написал он.
5 декабря 1994 года президент РФ Борис Ельцин, его украинский коллега Леонид Кучма, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор и президент США Билл Клинтон подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, или попросту Будапештский меморандум.
В нём Украина взяла на себя обязательство вывезти все имеющиеся у неё ядерные вооружения, а Россия, США и Великобритания гарантировали ей безопасность.
5 декабря 1994 в ходе Будапештского саммита СБСЕ (позднее организацию переименовали в ОБСЕ) лидеры России, США и Великобритании подписали их с Украиной, Белоруссией и Казахстаном. Тексты всех трёх меморандумов абсолютно идентичны.
Меморандум обходил вопрос, кому принадлежало ядерное оружие, находившееся на территории каждого из трех этих государств — данным странам или стратегическим силам СНГ. Фактически же ни Украина, ни Белоруссия, ни Казахстан этим оружием на момент подписание документа не распоряжались.
*внесен Минюстом РФ в перечень экстремистов и террористов