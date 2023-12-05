https://ukraina.ru/20231205/1051750225.html

У президента Болгарии нет возможности запретить поставки списанных БТР на Украину - болгарский генерал

У президента Болгарии нет возможности запретить поставки списанных БТР на Украину - болгарский генерал - 05.12.2023 Украина.ру

У президента Болгарии нет возможности запретить поставки списанных БТР на Украину - болгарский генерал

Евроатлантическое большинство в парламенте Болгарии переголосует любое вето президента Радева, который по отношению к украинскому конфликту придерживается взвешенной позиции

2023-12-05T11:32

2023-12-05T11:32

2023-12-05T11:32

новости

болгария

украина

бронетехника

поставки

президент

парламент

министр обороны

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Президент Болгарии Румен Радев 4 декабря вернул в парламент для дальнейшего обсуждения закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче Украине ста списанных бронетранспортеров.В обосновании вето отмечается, что у депутатов не было достаточно данных для того, чтобы объективно оценить, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость.Президент Болгарии считает, что парламентарии не учли потребности пограничной полиции и пожарной охраны, а также вопросы безопасности населения. Предоставленная Украине бронетехника большой грузоподъемности могла бы быть использована для охраны болгарской границы и оказания помощи жителям в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах, полагает он.По словам генерала армии Болгарии в отставке Дмитара Шивикова, несмотря на вето президента Радева, списанные болгарские бронетранспортеры все-таки ранее или позднее будут отправлены на Украину. Речь идет о том, что парламент имеет право повторно голосовать о данном решении через 15 дней и президент уже ничего не сможет сделать.При этом вето Румена Радева значимо как жест, которым президент очередной раз показал, что придерживается последовательной позиции относительно украинского конфликта, отметил эксперт."Глава Болгарии в нескольких своих заявлениях, включая выступления на форумах НАТО и ЕС, отмечал важность начала переговорного процесс между Россией и Украиной. Он против поставок оружия и боевой техники на Украину, так как это только способствует продолжению военного конфликта и гибели невинных людей с обеих сторон", - рассказал Шивиков.Позиция президента Радева отличается от позиции премьер-министра Николая Денкова и министра обороны Тодора Тагараева, который с 2005 по 2015 год являлся советником министерства обороны Украины, подчеркнул эксперт."Тагараев – это самый ярый сторонник Украины и он выступает за то, что Киеву нужно помогать во всем, в чем он нуждается. К сожалению, вето Радева вряд ли останется в силе. Оно только замедлит доставку болгарских БТР на Украину, но они точно будут туда отправлены, если такое решение приняло правительство и евроатлантическое большинство в парламенте", - добавил Шивиков.По его словам, это парламентское большинство реально отражает мнение 15% избирателей в Болгарии, но расклад такой, что они имеют возможность переголосовать любое решение президента.

https://ukraina.ru/20230914/1049408406.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, болгария, украина, бронетехника, поставки, президент, парламент, министр обороны