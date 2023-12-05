https://ukraina.ru/20231205/1051747716.html

СМИ: Британские дипломаты намерены уговорить Зеленского на переговоры с Россией

СМИ: Британские дипломаты намерены уговорить Зеленского на переговоры с Россией - 05.12.2023 Украина.ру

СМИ: Британские дипломаты намерены уговорить Зеленского на переговоры с Россией

На Западе сомневаются в способностях Украины выиграть войну военным путем

2023-12-05T10:42

2023-12-05T10:42

2023-12-05T10:42

новости

великобритания

украина

владимир зеленский

переговоры

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048974158_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_7a1ad6da14696067567878b7cc6d0800.jpg

Британские дипломаты собираются "оказать давление на Киев", чтобы склонить его к переговорам с Россией. Об этом 4 декабря пишет британское издание Express.Издание ссылается на Джека Баншара из Politico, который сказал, что "большое контрнаступление Украины не было чем-то похожим на успех, на который надеялись люди". По его словам, это вызывает большие вопросы о способности Украины выиграть эту войну любым значимым военным путем.Поэтому в дипломатических кругах ходят разговоры о том, что нужно оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров.При этом Express напоминает слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что Зеленский "расплачивается за допущенные им ошибки" и становится "самодержцем"."Люди задаются вопросом, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне, почему Зеленский до конца отрицал, что до этого дойдет", - цитирует издание слова Кличко из интервью швейцарским СМИ.Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский проиграет войну и очевидно, что запад должен прекратить бойню и начать переговоры о мире.

https://ukraina.ru/20231203/1051699415.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, украина, владимир зеленский, переговоры, россия