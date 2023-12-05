https://ukraina.ru/20231205/1051747716.html
СМИ: Британские дипломаты намерены уговорить Зеленского на переговоры с Россией
СМИ: Британские дипломаты намерены уговорить Зеленского на переговоры с Россией - 05.12.2023 Украина.ру
СМИ: Британские дипломаты намерены уговорить Зеленского на переговоры с Россией
На Западе сомневаются в способностях Украины выиграть войну военным путем
2023-12-05T10:42
2023-12-05T10:42
2023-12-05T10:42
новости
великобритания
украина
владимир зеленский
переговоры
россия
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Британские дипломаты собираются "оказать давление на Киев", чтобы склонить его к переговорам с Россией. Об этом 4 декабря пишет британское издание Express.Издание ссылается на Джека Баншара из Politico, который сказал, что "большое контрнаступление Украины не было чем-то похожим на успех, на который надеялись люди". По его словам, это вызывает большие вопросы о способности Украины выиграть эту войну любым значимым военным путем.Поэтому в дипломатических кругах ходят разговоры о том, что нужно оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров.При этом Express напоминает слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что Зеленский "расплачивается за допущенные им ошибки" и становится "самодержцем"."Люди задаются вопросом, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне, почему Зеленский до конца отрицал, что до этого дойдет", - цитирует издание слова Кличко из интервью швейцарским СМИ.Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский проиграет войну и очевидно, что запад должен прекратить бойню и начать переговоры о мире.
https://ukraina.ru/20231203/1051699415.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, украина, владимир зеленский, переговоры, россия
Новости, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, переговоры, Россия
СМИ: Британские дипломаты намерены уговорить Зеленского на переговоры с Россией
На Западе сомневаются в способностях Украины выиграть войну военным путем
Британские дипломаты собираются "оказать давление на Киев", чтобы склонить его к переговорам с Россией. Об этом 4 декабря пишет британское издание Express.
Издание ссылается на Джека Баншара из Politico, который сказал, что "большое контрнаступление Украины не было чем-то похожим на успех, на который надеялись люди". По его словам, это вызывает большие вопросы о способности Украины выиграть эту войну любым значимым военным путем.
Поэтому в дипломатических кругах ходят разговоры о том, что нужно оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров.
При этом Express напоминает слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что Зеленский "расплачивается за допущенные им ошибки" и становится "самодержцем".
"Люди задаются вопросом, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне, почему Зеленский до конца отрицал, что до этого дойдет", - цитирует издание слова Кличко из интервью швейцарским СМИ.
Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский проиграет войну и очевидно, что запад должен прекратить бойню и начать переговоры о мире.