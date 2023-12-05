https://ukraina.ru/20231205/1051746117.html

Школа и детсад в Донецке пострадали из-за обстрела ВСУ — мэр

Школа и детсад в Донецке пострадали из-за обстрела ВСУ — мэр - 05.12.2023 Украина.ру

Школа и детсад в Донецке пострадали из-за обстрела ВСУ — мэр

Здания школы и детского сада были повреждены в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка. Об этом сообщил 5 декабря мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале

2023-12-05T09:15

2023-12-05T09:15

2023-12-05T09:15

донецк

школа

детсад

всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102379/06/1023790646_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_1033248eaf687902e62623bb520b7baa.jpg

"В результате обстрела Кировского района повреждено остекление детского сада № 249", - написал Кулемзин.По его словам, также выстрелами повредило остекление школы №98, расположенной по улице Бирюзова.Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска с начала суток обстреливают районы Донецка, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район. Они выпустили больше 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, из них шесть - кассетного типа.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ukraina.ru/20231202/1051694875.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецк, школа, детсад, всу, новости