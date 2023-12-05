https://ukraina.ru/20231205/1051746117.html
Школа и детсад в Донецке пострадали из-за обстрела ВСУ — мэр
Школа и детсад в Донецке пострадали из-за обстрела ВСУ — мэр - 05.12.2023 Украина.ру
Школа и детсад в Донецке пострадали из-за обстрела ВСУ — мэр
Здания школы и детского сада были повреждены в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка. Об этом сообщил 5 декабря мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
2023-12-05T09:15
2023-12-05T09:15
2023-12-05T09:15
донецк
школа
детсад
всу
новости
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"В результате обстрела Кировского района повреждено остекление детского сада № 249", - написал Кулемзин.По его словам, также выстрелами повредило остекление школы №98, расположенной по улице Бирюзова.Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска с начала суток обстреливают районы Донецка, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район. Они выпустили больше 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, из них шесть - кассетного типа.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ukraina.ru/20231202/1051694875.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецк, школа, детсад, всу, новости
Донецк, Школа, детсад, ВСУ, Новости
Школа и детсад в Донецке пострадали из-за обстрела ВСУ — мэр
Здания школы и детского сада были повреждены в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка. Об этом сообщил 5 декабря мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
"В результате обстрела Кировского района повреждено остекление детского сада № 249", - написал Кулемзин.
По его словам, также выстрелами повредило остекление школы №98, расположенной по улице Бирюзова.
Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска с начала суток обстреливают районы Донецка, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район. Они выпустили больше 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, из них шесть - кассетного типа.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.