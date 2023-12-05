Школа и детсад в Донецке пострадали из-за обстрела ВСУ — мэр - 05.12.2023 Украина.ру
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Школа и детсад в Донецке пострадали из-за обстрела ВСУ — мэр
Школа и детсад в Донецке пострадали из-за обстрела ВСУ — мэр - 05.12.2023 Украина.ру
Школа и детсад в Донецке пострадали из-за обстрела ВСУ — мэр
Здания школы и детского сада были повреждены в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка. Об этом сообщил 5 декабря мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
2023-12-05T09:15
2023-12-05T09:15
донецк
школа
детсад
всу
новости
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"В результате обстрела Кировского района повреждено остекление детского сада № 249", - написал Кулемзин.По его словам, также выстрелами повредило остекление школы №98, расположенной по улице Бирюзова.Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска с начала суток обстреливают районы Донецка, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район. Они выпустили больше 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, из них шесть - кассетного типа.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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донецк, школа, детсад, всу, новости
Донецк, Школа, детсад, ВСУ, Новости

Школа и детсад в Донецке пострадали из-за обстрела ВСУ — мэр

09:15 05.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДетский дом в Великом Новгороде
Детский дом в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Здания школы и детского сада были повреждены в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка. Об этом сообщил 5 декабря мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
"В результате обстрела Кировского района повреждено остекление детского сада № 249", - написал Кулемзин.
По его словам, также выстрелами повредило остекление школы №98, расположенной по улице Бирюзова.
Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска с начала суток обстреливают районы Донецка, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район. Они выпустили больше 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, из них шесть - кассетного типа.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
2 декабря, 14:31
Украинские военные обстреляли школу искусств в ДонецкеАдминистративное здание и школа искусств получили повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом 2 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
 
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