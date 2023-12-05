https://ukraina.ru/20231205/1051745953.html
Новый рекорд цены на золото является признаком конца гегемонии США – Пушков
Новый рекорд цены на золото является признаком конца гегемонии США – Пушков - 05.12.2023 Украина.ру
Новый рекорд цены на золото является признаком конца гегемонии США – Пушков
Новый исторический рекорд цены на золото является плохим знаком прежде всего для Соединённых Штатов и американского доллара. Об этом сенатор Алексей Пушков 5 декабря заявил в своём телеграм-канале
2023-12-05T09:04
2023-12-05T09:04
2023-12-05T09:04
новости
алексей пушков
золото
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доллар
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"Цена на золото [на нью-йоркской бирже Comex утром 4 декабря] достигла самого высокого уровня за всю историю - 2135 долларов США за [тройскую] унцию. За один день она подскочила на 63 доллара! И это плохо прежде всего для доллара и для США", - написал Пушков.По его словам, накопление американского госдолга, который достиг уже 33,5 триллиона долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, а также санкции против России и арест её долларовых резервов, "подрывают доверие к американской валюте"."Ещё один признак "конца истории" гегемонии США, какой все её знали", - отметил сенатор.Напомним, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ноябре ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Основанием для такого решения послужил рост рисков снижения бюджетной устойчивости США, которые уже не компенсируются уникальными кредитными преимуществами страны.
https://ukraina.ru/20231205/1051736969.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, алексей пушков, золото, рекорд, сша, доллар, фрс сша
Новости, Алексей Пушков, золото, рекорд, США, доллар, ФРС США
Новый рекорд цены на золото является признаком конца гегемонии США – Пушков
Новый исторический рекорд цены на золото является плохим знаком прежде всего для Соединённых Штатов и американского доллара. Об этом сенатор Алексей Пушков 5 декабря заявил в своём телеграм-канале
"Цена на золото [на нью-йоркской бирже Comex утром 4 декабря] достигла самого высокого уровня за всю историю - 2135 долларов США за [тройскую] унцию. За один день она подскочила на 63 доллара! И это плохо прежде всего для доллара и для США", - написал Пушков.
По его словам, накопление американского госдолга, который достиг уже 33,5 триллиона долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, а также санкции против России и арест её долларовых резервов, "подрывают доверие к американской валюте".
"Ещё один признак "конца истории" гегемонии США, какой все её знали", - отметил сенатор.
Напомним, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ноябре ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Основанием для такого решения послужил рост рисков снижения бюджетной устойчивости США, которые уже не компенсируются уникальными кредитными преимуществами страны.