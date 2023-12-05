Новый рекорд цены на золото является признаком конца гегемонии США – Пушков - 05.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231205/1051745953.html
Новый рекорд цены на золото является признаком конца гегемонии США – Пушков
Новый рекорд цены на золото является признаком конца гегемонии США – Пушков - 05.12.2023 Украина.ру
Новый рекорд цены на золото является признаком конца гегемонии США – Пушков
Новый исторический рекорд цены на золото является плохим знаком прежде всего для Соединённых Штатов и американского доллара. Об этом сенатор Алексей Пушков 5 декабря заявил в своём телеграм-канале
2023-12-05T09:04
2023-12-05T09:04
новости
алексей пушков
золото
рекорд
сша
доллар
фрс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/16/1043850022_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_af7be2c5145bb414798d1df72c2c79f9.jpg
"Цена на золото [на нью-йоркской бирже Comex утром 4 декабря] достигла самого высокого уровня за всю историю - 2135 долларов США за [тройскую] унцию. За один день она подскочила на 63 доллара! И это плохо прежде всего для доллара и для США", - написал Пушков.По его словам, накопление американского госдолга, который достиг уже 33,5 триллиона долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, а также санкции против России и арест её долларовых резервов, "подрывают доверие к американской валюте"."Ещё один признак "конца истории" гегемонии США, какой все её знали", - отметил сенатор.Напомним, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ноябре ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Основанием для такого решения послужил рост рисков снижения бюджетной устойчивости США, которые уже не компенсируются уникальными кредитными преимуществами страны.
https://ukraina.ru/20231205/1051736969.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/16/1043850022_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75a86fbe1d17460d17a4741961ab6405.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей пушков, золото, рекорд, сша, доллар, фрс сша
Новости, Алексей Пушков, золото, рекорд, США, доллар, ФРС США

Новый рекорд цены на золото является признаком конца гегемонии США – Пушков

09:04 05.12.2023
 
© Алексей Пушков. Совет ФедерацииАлексей Пушков
Алексей Пушков
© Алексей Пушков. Совет Федерации
Читать в
Новый исторический рекорд цены на золото является плохим знаком прежде всего для Соединённых Штатов и американского доллара. Об этом сенатор Алексей Пушков 5 декабря заявил в своём телеграм-канале
"Цена на золото [на нью-йоркской бирже Comex утром 4 декабря] достигла самого высокого уровня за всю историю - 2135 долларов США за [тройскую] унцию. За один день она подскочила на 63 доллара! И это плохо прежде всего для доллара и для США", - написал Пушков.
По его словам, накопление американского госдолга, который достиг уже 33,5 триллиона долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, а также санкции против России и арест её долларовых резервов, "подрывают доверие к американской валюте".
"Ещё один признак "конца истории" гегемонии США, какой все её знали", - отметил сенатор.
Напомним, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ноябре ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Основанием для такого решения послужил рост рисков снижения бюджетной устойчивости США, которые уже не компенсируются уникальными кредитными преимуществами страны.
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
07:32
К началу СВО у Европы уже были инструменты для отмены целого народа. В ООН обсудили русофобию в ЕвросоюзеВ Женеве в рамках 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека при поддержке МИД России состоялась конференция "Нарушения прав этнических и языковых меньшинств в европейских странах". Одной из важнейших тем встречи стала дискриминация русского меньшинства в странах Европейского союза.
 
НовостиАлексей ПушковзолоторекордСШАдолларФРС США
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:23Зеленский отчитается сенаторам США о положении дел на фронте
10:02Западные разведывательные дроны у берегов Крыма нужно уничтожать – депутат Госдумы
09:58ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район - СЦКК
09:40Британские дипломаты могут заставить Зеленского начать переговоры с Москвой – Daily Express
09:35Дмитрий Киселев объяснил, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО
09:15Школа и детсад в Донецке пострадали из-за обстрела ВСУ — мэр
09:05Эммануэль Макрон, биография
09:04Новый рекорд цены на золото является признаком конца гегемонии США – Пушков
09:01Риши Сунак, биография
09:00Голоса за Залужного, провалы ВСУ, манипуляции Салливана. Главное на Украине на утро 5 декабря
08:54Александр Лукашенко, биография
08:44ВСУ снизили интенсивность огня артиллерии на Краснолиманском направлении – Марочко
08:24В конгрессе США хотят вынести решение по импичменту Байдену в начале 2024 года
08:16Ян Лисневский: Партия президента Молдавии в случае риска имеет все рычаги для отмены выборов
08:04Открытие Подольского моста, националистическая ёлка и обледенелые улицы. Что происходит в Киеве
07:46Движение по Крымскому мосту перекрывалось на четыре часа – Инфоцентр
07:42Хроника энергетической войны: последние события. Про ядерное топливо из РФ и спорную нефть в Венесуэле
07:36Артиллерия ВСУ уничтожила 25 своих же солдат, пожелавших сдаться
07:32К началу СВО у Европы уже были инструменты для отмены целого народа. В ООН обсудили русофобию в Евросоюзе
07:22Если не будет выборов, то эту власть снесут. Украинские эксперты о ситуации в стране
Лента новостейМолния