https://ukraina.ru/20231205/1032803548.html

Николай Пирогов: служба России и упокоение в Виннице

Николай Пирогов: служба России и упокоение в Виннице - 05.12.2023 Украина.ру

Николай Пирогов: служба России и упокоение в Виннице

Выдающийся российский хирург, один из создателей военно-полевой хирургии Николай Пирогов похоронен в украинской Виннице, причём не просто похоронен, а забальзамирован. Интересно, почему люди, поднимающие вопрос о захоронении Ленина, не требуют от Украины захоронения Пирогова? Просто не знают? Или политический эффект не тот?

2023-12-05T18:20

2023-12-05T18:20

2023-12-05T18:20

история

медицина

винница

xix век

история

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крымская война

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5 декабря 1881 года в селе Вишня (ныне в черте Винницы) скончался тайный советник, доктор медицины и член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии Наук Николай Иванович Пирогов. В тот же день профессор Выводцев по просьбе вдовы покойного начал процесс бальзамирования тела, получив в процессе работы разрешение Святейшего Синода.Родился Николай Иванович 25 ноября 1810 года в Москве. Он был тринадцатым ребёнком в семье, где отец был дворянином, майором, а мать — купеческой дочерью. И с раннего детства Николенька стал показывать феноменальные успехи в учёбе, заинтересовавшись медициной. Известный московский врач Ефрем Осипович Мухин, прослышав о таком увлечении мальчика, принял участие в его судьбе.Уже в тринадцать лет он поступил на медицинский факультет Московского университета. По окончании курса и получении степени лекаря Пирогов направляется в Профессорский институт при Дерптском университете. Чтобы не возникало лишних вопросов 18-летнему врачу добавили два года. Там, в нынешнем Тарту, он подружился с будущим создателем "Словаря живого великорусского языка" Владимиром Далем, а также был представлен поэту Василию Жуковскому.Во время учёбы Николай Иванович провёл уникальные пластические операции и разработал новую методику операции на нижней конечности, позволяющую сохранить ногу, а не ампутировать её.В 1833 году, после защиты диссертации на степень доктора медицины (в 23 года!), был направлен для учёбы в Берлинский университет.После возвращения в Россию в возрасте двадцати шести лет Пирогов был назначен профессором теоретической и практической хирургии в Императорский Дерптский университет. В 1841 году он был приглашён в Петербург, где возглавил кафедру хирургии в Медико-хирургической академии. Одновременно Пирогов руководил организованной им Клиникой госпитальной хирургии. Кроме того, Пирогова назначают директором Инструментального завода, где он разрабатывает новые хирургические инструменты и налаживает их выпуск.Пирогов занялся изучением распространённых в те времена хирургических методов. Например, именно он проводит исследования анатомии на замороженных телах и создаёт новый раздел медицины — топографическую анатомию. Результатом исследования стал атлас "Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведёнными через замороженное тело человека в трёх направлениях", который на долгие годы стал анатомическим пособием для студентов-медиков и врачей всего мира.В 32 года он женился на малограмотной Екатерине Березиной, которая умерла во время вторых родов от внутреннего кровотечения, оставив Николаю Ивановичу двоих сыновей. Пирогов несколько раз пытался жениться и спустя пять лет поисков связал себя узами брака с 25-летней баронессой Александрой фон Бисторм.Пирогов стал одним из изобретателей наркоза. В 1846 году эфирный наркоз пытались применить американские врачи Хорос Уэллс (при удалении зуба) и Уильям Мортон (при удалении подчелюстной опухоли), однако их опыты закончились неудачей. Первыми в мире эфирный наркоз в хирургии успешно применили независимо друг от друга русские учёные Фёдор Иноземцев 7 февраля 1847 года и Николай Пирогов неделей позже.До Иноземцева и Пирогова считалось, что надёжно привязанный пациент в обезболивании не нуждается. Быстрота проведения операции являлась критическим фактором, чтобы больной не успел умереть от болевого шока.Пирогов совершал сложные операции за минуты. Например, удаление камней из мочевого пузыря он производил за полторы минуты, а на самую сложную ампутацию ему требовалось не более трёх минут. Но при тяжёлых ранениях даже такое мастерство и скорость хирурга не спасали от болевого шока, который приводил к смерти раненого. До клинического использования эфира Пирогов испытал действие эфирного наркоза на себе. Ведь самым сложным было (и остаётся по сей день) не ввести раненого в наркоз, а добиться, чтобы он проснулся после него.В 1847 году профессор Пирогов отправляется на Кавказ, на первую из четырёх войн, в которых он спасал раненых. В октябре того же года он получил чин действительного статского советника. Там, в полевых условиях он впервые применил перевязку бинтами, пропитанными крахмалом; крахмальная перевязка оказалась удобнее и прочнее, чем применявшиеся раньше лубки. На Кавказе Пирогов первым провел около десяти тысяч операций под наркозом.Всемирной знаменитостью Пирогов стал во время Крымской войны, взяв на себя организацию медицинской службы в осаждённом Севастополе. Еще по дороге он вылечил учителя симферопольской гимназии Дмитрия Менделеева.В ноябре 1854 года он пишет жене: "приехав в Севастополь 12 ноября, следовательно, 18 дней после дела, я нашёл с лишком 2000 раненых, скученных вместе, лежащих на грязных матрацах, перемешанных, и целые 10 дней почти с утра до вечера должен был оперировать таких, которым операции должно было сделать тотчас после сражения".Пирогов так пишет об организации медицинской службы: "за кого же считают солдата? Кто будет хорошо драться, когда он убежден, что раненого его бросят как собаку".В Севастополе он впервые применяет медицинскую сортировку раненых на перевязочных пунктах, организовывает их транспортировку и эвакуацию в тыловые госпитали Херсона и Екатеринослава. Там же Пироговым впервые были применены гипсовые повязки взамен крахмальных. Николай Иванович так организовал работу врачебных бригад, что они могли проводить на трёх столах 100 ампутаций за 7 часов. В ходе крымской войны Пирогов одним из первых применил для наркоза вместо эфира хлороформ.Во время обороны Севастополя Николай Иванович впервые организовал работу медсестёр в полевых условиях и госпиталях. Имена медсестёр Даши Севастопольской и Прасковьи Графовой знала вся Россия. Однако за пределами России чтят британскую энтузиастку Флоренс Найтингейл, которая создала нечто подобное по ту сторону фронта (справедливости ради скажем, что Найтингейл создала не только сестринскую, но и санитарную службу – Ред.)Одна из медсестёр вспоминала: "Солдаты прямо считают Пирогова способным творить чудеса. Однажды на перевязочный пункт несли на носилках солдата без головы; доктор стоял в дверях, махал руками и кричал солдатам: "Куда несёте? Ведь видите, что он без головы". "Ничего, ваше благородие, — отвечали солдаты, — голову несут за нами; господин Пирогов как-нибудь привяжет".После войны Пирогова становится попечителем учебного округа, т.е. высшего чиновника в системе образования нескольких губерний.Распространено мнение, что это была чуть ли не почётная ссылка, вызванная тем, что Александр II был недоволен критическим докладом Пирогова о положении дел в военной медицине. Однако новым назначениям Пирогова есть и иное объяснение.Опыт Крымской войны убедил Пирогова в необходимости фундаментальных реформ. Причем великий хирург полагал, что начинать нужно с глубокой реформы образования. Свои идеи он изложил в программной статье "Вопросы жизни", которую напечатал сперва "Морской Сборник" — официальный печатный орган военного флота, а затем и Журнал Министерства народного просвещения. Пирогову было предложено на практике испытать свои реформаторские идеи.Обосновавшись в Одессе Пирогов объездил все вверенные его попечению учебные заведения края. Он реформировал Ришельевский лицей, подал проект создания на его базе университета, который спустя некоторое время был реализован. На почве излишнего, по мнению властей, либерализма имели место столкновения Пирогова с генерал-губернатором Новороссии Строгановым. Но вскоре врач покинул Одессу и был переведён в Киев.Перед своим переводом в Киев Пирогов удостоился генеральского чина согласно табели о рангах, став тайным советником. Скорее это была демонстрация благосклонности высшей власти. Сам Пирогов в своих мемуарах писал о том, что был переведен в Киев "в самое критическое время, в начале развития польского восстания". Впрочем, и с киевским генерал-губернатором взаимопонимания Пирогов не нашел.Украинские историки отмечают, что он подружился с Тарасом Шевченко, который передавал учащимся школ свой "Кобзарь" и по заказу Пирогова даже написал "Букварь южнорусский" — учебник для крестьянских детей.В 1862 году Пирогова направляют в Гейдельберг руководить обучением кандидатов в профессора медицины. Там Николай Иванович принимал участие в лечении Джузеппе Гарибальди и прусского посланника в Петербурге Отто фон Бисмарка (спас им ноги).Возвратившись домой, Пирогов поселяется в своём имении Вишни под Винницей. Здесь он пишет двухтомник "Начала всеобщей военно-полевой хирургии" и "Записки старого доктора". В имении он открывает аптеку и небольшую больницу, где продолжает много оперировать местных жителей и приезжих.Из имения он надолго уезжает лишь дважды. В 1870 году по просьбе Красного Креста Пирогов выезжает в качестве врача на франко-прусскую войну, где оказывает помощь по обе стороны линии фронта. А в 1877-1878 годах по настоянию Александра II Николай Иванович выезжает в Болгарию и вместе с хирургом Склифосовским организует медицинскую службу на русско-турецкой войне.Умер выдающийся русский хирург ‎‎5 декабря‎ 1881 года от рака верхней челюсти. Перед смертью он выражает желание, чтобы его тело было забальзамировано по им же отработанной методике. Вдова профессора обращается к ученику Пирогова, профессору Давиду Выводцеву с просьбой об исполнении воли мужа. Святейший Синод даёт разрешение на бальзамирование, "дабы ученики и продолжатели благородных и богоугодных дел Н.И. Пирогова могли лицезреть его светлый облик".Выводцев добрался в Винницу из Петербурга только на четвёртый день, когда тело Пирогова было уже покрыто трупными пятнами и имело характерный запах. Профессор применял большое количество комбинаций растворов, так что сказать точно, чем именно был забальзамирован Пирогов, невозможно по сей день. На всю операцию ушло 3-4 часа. После введения раствора все посмертные изменения на теле исчезли.У Пирогова удалены только органы брюшной полости, а легкие, сердце, мозг — на месте, в отличие от забальзамированного 43 года спустя Ленина.Это уникальное творение доктора Выводцева пережило и революции, и гражданскую войну. От разграбления нацистами склеп спас факт лечения Бисмарка. Без ребальзамации тело Пирогова пролежало до 1945 года, и с тех пор реставрационные работы проводили те же специалисты, которые обслуживают мавзолей Ленина.Какова судьба мумии сейчас – неизвестно.

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Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

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Дмитрий Губин

история, медицина, винница, xix век, история украины, российская империя, крымская война