https://ukraina.ru/20231204/1051723963.html

Патриоты в ярости: саундтрек сериала "Слово пацана" на Украине так же популярен, как и сам сериал

Патриоты в ярости: саундтрек сериала "Слово пацана" на Украине так же популярен, как и сам сериал - 04.12.2023 Украина.ру

Патриоты в ярости: саундтрек сериала "Слово пацана" на Украине так же популярен, как и сам сериал

Песня российской группы АИГЕЛ, написанная в качестве саундтрека к сериалу Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" лидирует в украинских музыкальных топах, что видно из статистики Apple Music, опубликованной 4 декабря

2023-12-04T13:55

2023-12-04T13:55

2023-12-04T13:56

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На прошлой неделе украинское "патриотическое" сообщество потрясла информация о том, что сам сериал в стране очень популярен, его смотрят не только в украинских городах, но и военнослужащие на фронте.Теперь же он оказался в музыкальном рейтинге, чем вызвал новую волну негатива со стороны радикалов.Рейтинг самых популярных композиций 2023-го года, подготовленный, стриминговым сервисом Apple Music, содержит большое количество песен молодых и недавно ставших популярными украинских артистов.Ранее многие строки в рейтинге занимали российские музыканты и те украинские артист, которых "отменили" за разные "непатриотические" поступки и высказывания.Следующие позиции после песни АИГЕЛ "Пыяла" заняли Chico & Qatoshi и 100лица с песней "Покохай мене" (полюби меня – ред.) и еще одна украинская исполнительница Klavdia Petrivna (анонимная, настоящее имя артистки неизвестно) с песней "Знайди мене" (найди меня – ред.).В другом рейтинге, который демонстрирует, какие песни были популярны весь год, на первом месте оказалась американская певица Miley Cyrus с композицией Flowers (цветы – ред.), следом за ней идут, в основном, украинские исполнители.

https://ukraina.ru/20231129/1051591367.html

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новости, музыка, кино, сериал, украина