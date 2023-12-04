https://ukraina.ru/20231204/1051723240.html
Верховная Рада планирует бороться с уклонистами, которые поступают в вузы по второму и третьему разу
Верховная Рада планирует бороться с уклонистами, которые поступают в вузы по второму и третьему разу - 04.12.2023 Украина.ру
Верховная Рада планирует бороться с уклонистами, которые поступают в вузы по второму и третьему разу
На Украине в десятки раз выросло количество тех, кто начал получать второе или третье высшее профессиональное образование, чтобы получить отсрочку от мобилизации
2023-12-04T13:57
2023-12-04T13:57
2023-12-04T13:57
новости
верховная рада
мобилизация
вуз
образование
студенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102932/38/1029323880_0:129:3219:1940_1920x0_80_0_0_679e3a94d795dfdc340b2308591cb610.jpg
На Украине рассматривают возможные изменения в мобилизационном законодательстве, которые коснутся в том числе отсрочки для студентов и педагогов. Об этом рассказал 4 декабря первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире украинского телемарафона.По его словам, законопроектом планируется урегулировать право на отсрочку педагогов и преподавателей высшего профессионального образования, а также студентов, получающих высшее образование.Цымбалюк уточнил, что преподаватели однозначно имеют право на отсрочку, а что качается студентов, в настоящее время ведется дискуссия о недопущении нарушения прав человека на получение образования."Когда человек получает второе или третье высшее образование, дать возможность завершить обучение, это однозначно уже решено", - объяснил парламентарий.Проблема в том, что на Украине в десятки раз выросло количество тех, кто начал получать второе или третье высшее профессиональное образование, чтобы получить отсрочку от мобилизации, добавил он."Поэтому решили нормировать: если человек получает первое высшее образование - вопрос не обсуждается, он имеет право на отсрочку, если он уже поступил и получает второе или третье мы также решаем вопрос, чтобы дать возможность завершить", - констатировал Цымбалюк.С другой стороны, юридическое управление Верховной рады подготовит предложения по тем лицам, которые в будущем захотят получать вторую, третью высшую или профессиональную подготовку, каким образом может быть ограничено такое право, отметил депутат.Ранее депутат Киевской областной рады Владимир Тимофейчук опубликовал в соцсетях фотографию, на которой видно, как он сидит за компьютером и очевидно слушает лекцию в режиме онлайн. "Ну что-ж, заново студент", - прокомментировал свой пост Тимофейчук.
https://ukraina.ru/20231204/1051721358.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102932/38/1029323880_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_a584605d12431f866e49668ba12c0301.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, верховная рада, мобилизация, вуз, образование, студенты
Верховная Рада планирует бороться с уклонистами, которые поступают в вузы по второму и третьему разу
На Украине в десятки раз выросло количество тех, кто начал получать второе или третье высшее профессиональное образование, чтобы получить отсрочку от мобилизации
На Украине рассматривают возможные изменения в мобилизационном законодательстве, которые коснутся в том числе отсрочки для студентов и педагогов. Об этом рассказал 4 декабря первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире украинского телемарафона.
По его словам, законопроектом планируется урегулировать право на отсрочку педагогов и преподавателей высшего профессионального образования, а также студентов, получающих высшее образование.
Цымбалюк уточнил, что преподаватели однозначно имеют право на отсрочку, а что качается студентов, в настоящее время ведется дискуссия о недопущении нарушения прав человека на получение образования.
"Когда человек получает второе или третье высшее образование, дать возможность завершить обучение, это однозначно уже решено", - объяснил парламентарий.
Проблема в том, что на Украине в десятки раз выросло количество тех, кто начал получать второе или третье высшее профессиональное образование, чтобы получить отсрочку от мобилизации, добавил он.
"Поэтому решили нормировать: если человек получает первое высшее образование - вопрос не обсуждается, он имеет право на отсрочку, если он уже поступил и получает второе или третье мы также решаем вопрос, чтобы дать возможность завершить", - констатировал Цымбалюк.
С другой стороны, юридическое управление Верховной рады подготовит предложения по тем лицам, которые в будущем захотят получать вторую, третью высшую или профессиональную подготовку, каким образом может быть ограничено такое право, отметил депутат.
Ранее депутат Киевской областной рады Владимир Тимофейчук опубликовал в соцсетях фотографию, на которой видно, как он сидит за компьютером и очевидно слушает лекцию в режиме онлайн. "Ну что-ж, заново студент", - прокомментировал свой пост Тимофейчук.