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Артем Жога о семье "Спарты", денацификации и настоящем героизме
Артем Жога о семье "Спарты", денацификации и настоящем героизме - 04.12.2023 Украина.ру
Артем Жога о семье "Спарты", денацификации и настоящем героизме
О жизни и работе в новом статусе, социальных гарантиях для ополченцев первой волны и многом другом изданию Украина.ру рассказал председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики, экс-командир батальона "Спарта", Герой ДНР Артем Жога
2023-12-04T13:39
2023-12-04T13:39
2023-12-04T13:39
видео
спарта
моторола
арсен павлов "моторола"
днр
донецкая народная республика
донецк
дроны
бпла
обучение
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0:25 – "Спарта": герой и герои; 2:17 – Взаимодействие с подразделением; 4:15 – Потребности батальона "Спарта"; 6:23 – Война дронов; 7:38 – Бесценный опыт "Спарты"; 10:47 – Квадроциклы и их использование; 11:49 – Защита прав ополченцев первой волны.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Артем Жога о семье "Спарты", денацификации и настоящем героизме
О жизни и работе в новом статусе, социальных гарантиях для ополченцев первой волны и многом другом изданию Украина.ру рассказал председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики, экс-командир батальона "Спарта", Герой ДНР Артем Жога
0:25 – "Спарта": герой и герои;
2:17 – Взаимодействие с подразделением;
4:15 – Потребности батальона "Спарта";
6:23 – Война дронов;
7:38 – Бесценный опыт "Спарты";
10:47 – Квадроциклы и их использование;
11:49 – Защита прав ополченцев первой волны.