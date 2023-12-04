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Артем Жога о семье "Спарты", денацификации и настоящем героизме

Артем Жога о семье "Спарты", денацификации и настоящем героизме - 04.12.2023 Украина.ру

Артем Жога о семье "Спарты", денацификации и настоящем героизме

О жизни и работе в новом статусе, социальных гарантиях для ополченцев первой волны и многом другом изданию Украина.ру рассказал председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики, экс-командир батальона "Спарта", Герой ДНР Артем Жога

2023-12-04T13:39

2023-12-04T13:39

2023-12-04T13:39

видео

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0:25 – "Спарта": герой и герои; 2:17 – Взаимодействие с подразделением; 4:15 – Потребности батальона "Спарта"; 6:23 – Война дронов; 7:38 – Бесценный опыт "Спарты"; 10:47 – Квадроциклы и их использование; 11:49 – Защита прав ополченцев первой волны.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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