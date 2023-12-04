Артем Жога о семье "Спарты", денацификации и настоящем героизме - 04.12.2023 Украина.ру
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Артем Жога о семье "Спарты", денацификации и настоящем героизме
Артем Жога о семье "Спарты", денацификации и настоящем героизме - 04.12.2023 Украина.ру
Артем Жога о семье "Спарты", денацификации и настоящем героизме
О жизни и работе в новом статусе, социальных гарантиях для ополченцев первой волны и многом другом изданию Украина.ру рассказал председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики, экс-командир батальона "Спарта", Герой ДНР Артем Жога
2023-12-04T13:39
2023-12-04T13:39
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спарта
моторола
арсен павлов "моторола"
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донецкая народная республика
донецк
дроны
бпла
обучение
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0:25 – "Спарта": герой и герои; 2:17 – Взаимодействие с подразделением; 4:15 – Потребности батальона "Спарта"; 6:23 – Война дронов; 7:38 – Бесценный опыт "Спарты"; 10:47 – Квадроциклы и их использование; 11:49 – Защита прав ополченцев первой волны.
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видео, спарта, моторола, арсен павлов "моторола", днр, донецкая народная республика, донецк, дроны, бпла, обучение, сво, спецоперация, ветераны, денис пушилин, донбасс, владимир путин, россия, видео
Видео, Спарта, Моторола, Арсен Павлов "Моторола", ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, дроны, БПЛА, обучение, СВО, Спецоперация, ветераны, Денис Пушилин, Донбасс, Владимир Путин, Россия

Артем Жога о семье "Спарты", денацификации и настоящем героизме

13:39 04.12.2023
 
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О жизни и работе в новом статусе, социальных гарантиях для ополченцев первой волны и многом другом изданию Украина.ру рассказал председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики, экс-командир батальона "Спарта", Герой ДНР Артем Жога
0:25 – "Спарта": герой и герои;
2:17 – Взаимодействие с подразделением;
4:15 – Потребности батальона "Спарта";
6:23 – Война дронов;
7:38 – Бесценный опыт "Спарты";
10:47 – Квадроциклы и их использование;
11:49 – Защита прав ополченцев первой волны.
 
ВидеоСпартаМоторолаАрсен Павлов "Моторола"ДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецкдроныБПЛАобучениеСВОСпецоперацияветераныДенис ПушилинДонбассВладимир ПутинРоссия
 
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