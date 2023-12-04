https://ukraina.ru/20231204/1051721505.html

"Игнор" Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 декабря

"Игнор" Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 декабря - 04.12.2023 Украина.ру

"Игнор" Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 декабря

Украинские СМИ сообщили об общении президента Украины Владимира Зеленского с некоторыми военачальниками в обход главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-12-04T13:00

2023-12-04T13:00

2023-12-04T13:44

хроники

эксклюзив

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Как сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники, украинский президент и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, что мешает Залужному командовать всеми Вооружёнными силами.«Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский (командующий Сухопутными войсками. — Ред.) и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное — мешает командовать всей армией», — рассказал один из источников.Как утверждало издание, Зеленский фактически создал «параллельные треки» для общения с командующими различных родов войск. Само это общение происходит в обход Залужного.В качестве примеров называется общение с командующим Сухопутными войсками Александром Сырским или командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком, что ускоряет работу для Зеленского, но мешает работе Залужного. Последний, как писала «Украинская правда», «узнаёт часть информации от своих формальных подчиненных разве что на ставках, если узнает вообще».Также издание рассказало о том, как затеянная украинским президентом чистка областных военкоматов негативно повлияла на боеспособность ВСУ.«Руководитель ГБР Сухачёв пришел летом на Ставку и начал докладывать, как классно уволили военкомов. И после него слово дали Залужному, который прям изысканно его макнул: "Хочу поблагодарить правоохранителей, тема коррупции важна. Но также хочу озвучить свежие данные по мобилизации". А там резкое падение по всем областям», — рассказывал «Украинской правде» на условиях анонимности один из участников того заседания.Таким образом, с политической точки зрения огульное увольнение военкомов выглядело быстрым и решительным выполнением запроса общества на справедливость, однако, писало издание, «на самом деле имело сложные последствия с точки зрения военной».Схожий эффект, отмечала «Украинская правда», имеют и такие кадровые перестановки, как увольнение командующего ССО Виктора Хоренко, командующей медсил Татьяны Остащенко или возможная отставка командующего Объединённых сил Сергея Наева.«Все эти военные с орбиты главкома Залужного и их увольнение вносит нестабильность в командную вертикаль. Уголовное дело против Наева за оборону юга, которое у Залужного расценивают как попытку подобраться именно к нему — еще одна глава в этой истории», — писало издание.В этой же публикации утверждалось, что «больше всего градус напряжения между президентом и главкомом ВСУ поднялся после начала контрнаступления на юге», которое в итоге провалилось.Также «Украинская правда» сообщила, что Залужный жаловался на политическое руководство министру обороны США Ллойду Остину во время ноябрьского визита последнего на Украину.«Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию», — рассказал изданию один из высокопоставленных чиновников Сил обороны Украины.При этом в Офисе президента опасаются увольнять Залужного с поста главкома ВСУ, т. к. это, по мнению значительной части команды Зеленского, может дать старт политической карьере популярного украинского военачальника.В то же время, источники сообщили, что Залужный ошарашил Остина запросами по боеприпасам.«Остину озвучили потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», — сообщил источник.При этом, по как сообщила «Украинская правда», расчёты украинского Генштаба показывают, что для выполнения задачи Зеленского по выходу на границы 1991 года нужно сил и средств на $ 350–400 млрд.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 59 ударов по этому региону России.«На Донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, ударного БПЛА, на ,Горловском — 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, ударного БПЛА, на Ясиноватском — 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью. Выпущено 184 единицы различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём ВСУ оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).«Поступили сведения о ранении 9 гражданских лиц, в т. ч. двух подростков в Ленинском, Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений в Ленинском районе Донецка, Центрально-Городском, Никитовском районах Горловки. Повреждены 4 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм, один ВОП с БПЛА и 15 ракет из РСЗО, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки — 26 снарядов калибром 155 мм, в т. ч. кассетных, по Ясиноватскому району — 6 снарядов калибром 155 мм.«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК по состоянию на 00:40 4 декабря поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики за 3 декабря: н. п. Горловка (Никитовский район) — по ул. Дмитрия Жлобы, 75 — ранен парень 2004 года рождения», — сообщило также представительство.По информации канала «Таврия. Новости Херсонской области», вчера днём ВСУ выпустили по этому региону России 74 снаряда.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 74 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Казачьи Лагеря — 3; Днепряны — 5; Крынки — 42; Алёшки — 9; Старая Збурьевка — 2; Подстепное — 2; Голая Пристань — 3; Большой Потёмкин — 3; Саги — 5», — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Крынки, Новая Збурьевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 4 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём телеграм-канале сводку ударов ВСУ по этому региону России.«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе под миномётный обстрел попала окраина хутора Лозовая Рудка — зафиксирован 1 прилёт. Обошлось без последствий», — указывалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231204/1051713680.html

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https://ukraina.ru/20231203/1051700795.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив