https://ukraina.ru/20231204/1051720963.html

У киевлянина нашли 50 рублей и флаг России и обвинили в госизмене

У киевлянина нашли 50 рублей и флаг России и обвинили в госизмене - 04.12.2023 Украина.ру

У киевлянина нашли 50 рублей и флаг России и обвинили в госизмене

Жителя Киева подозревают в госизмене и сотрудничестве с ФСБ РФ, сообщила 4 декабря пресс-служба офиса Генпрокурора Украины

2023-12-04T12:52

2023-12-04T12:52

2023-12-04T12:52

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По данным следствия, подозреваемый в конце декабря 2022 года при пересечении белорусско-российской границы на фильтрационном посту согласился сотрудничать с ФСБ.В Генпрокуратуре Украины убеждены, что задержанный передал России месторасположение здания с украинскими военнослужащими.Спустя некоторое время киевлянин вернулся на Украину. В украинском ведомстве считают, что он побывал на месте "прилёта" и сказал своей жене, что причастен к ракетной атаке.При обыске по месту жительства, как следует из фото, украинские силовики обнаружили флаг России, 50 рублей, нотариально заверенные переводы документов на русский язык.

https://ukraina.ru/20231202/1051665437.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, киев, россия, офис генпрокурора, генпрокуратура, генпрокурор