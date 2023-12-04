У киевлянина нашли 50 рублей и флаг России и обвинили в госизмене - 04.12.2023 Украина.ру
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У киевлянина нашли 50 рублей и флаг России и обвинили в госизмене
У киевлянина нашли 50 рублей и флаг России и обвинили в госизмене - 04.12.2023 Украина.ру
У киевлянина нашли 50 рублей и флаг России и обвинили в госизмене
Жителя Киева подозревают в госизмене и сотрудничестве с ФСБ РФ, сообщила 4 декабря пресс-служба офиса Генпрокурора Украины
2023-12-04T12:52
2023-12-04T12:52
новости
украина
киев
россия
офис генпрокурора
генпрокуратура
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По данным следствия, подозреваемый в конце декабря 2022 года при пересечении белорусско-российской границы на фильтрационном посту согласился сотрудничать с ФСБ.В Генпрокуратуре Украины убеждены, что задержанный передал России месторасположение здания с украинскими военнослужащими.Спустя некоторое время киевлянин вернулся на Украину. В украинском ведомстве считают, что он побывал на месте "прилёта" и сказал своей жене, что причастен к ракетной атаке.При обыске по месту жительства, как следует из фото, украинские силовики обнаружили флаг России, 50 рублей, нотариально заверенные переводы документов на русский язык.
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Новости, Украина, Киев, Россия, Офис генпрокурора, генпрокуратура, генпрокурор

У киевлянина нашли 50 рублей и флаг России и обвинили в госизмене

12:52 04.12.2023
 
© Офіс Генерального прокурора телеграм-канал
© Офіс Генерального прокурора телеграм-канал
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Жителя Киева подозревают в госизмене и сотрудничестве с ФСБ РФ, сообщила 4 декабря пресс-служба офиса Генпрокурора Украины
По данным следствия, подозреваемый в конце декабря 2022 года при пересечении белорусско-российской границы на фильтрационном посту согласился сотрудничать с ФСБ.
"В подтверждение своей готовности сразу передал сотруднику спецслужбы координаты подразделения Вооруженных Сил Украины в столице для огневого поражения. Через несколько дней Киев подвергся массированной ракетной атаке", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре Украины убеждены, что задержанный передал России месторасположение здания с украинскими военнослужащими.
Спустя некоторое время киевлянин вернулся на Украину. В украинском ведомстве считают, что он побывал на месте "прилёта" и сказал своей жене, что причастен к ракетной атаке.
При обыске по месту жительства, как следует из фото, украинские силовики обнаружили флаг России, 50 рублей, нотариально заверенные переводы документов на русский язык.
Марш националистов в честь Дня защитника Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
2 декабря, 06:30
Накануне грандиозного шухера. Украинские эксперты о вероятности Майдана-3Офис Зеленского получил от СБУ данные о подготовке к созданию общественного движения ветеранов-волонтеров и военных, цель которых защищать ВСУ и главкома Залужного от нападок политиков.
 
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