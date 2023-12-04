https://ukraina.ru/20231204/1051720963.html
У киевлянина нашли 50 рублей и флаг России и обвинили в госизмене
У киевлянина нашли 50 рублей и флаг России и обвинили в госизмене - 04.12.2023 Украина.ру
У киевлянина нашли 50 рублей и флаг России и обвинили в госизмене
Жителя Киева подозревают в госизмене и сотрудничестве с ФСБ РФ, сообщила 4 декабря пресс-служба офиса Генпрокурора Украины
2023-12-04T12:52
2023-12-04T12:52
2023-12-04T12:52
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По данным следствия, подозреваемый в конце декабря 2022 года при пересечении белорусско-российской границы на фильтрационном посту согласился сотрудничать с ФСБ.В Генпрокуратуре Украины убеждены, что задержанный передал России месторасположение здания с украинскими военнослужащими.Спустя некоторое время киевлянин вернулся на Украину. В украинском ведомстве считают, что он побывал на месте "прилёта" и сказал своей жене, что причастен к ракетной атаке.При обыске по месту жительства, как следует из фото, украинские силовики обнаружили флаг России, 50 рублей, нотариально заверенные переводы документов на русский язык.
https://ukraina.ru/20231202/1051665437.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, киев, россия, офис генпрокурора, генпрокуратура, генпрокурор
Новости, Украина, Киев, Россия, Офис генпрокурора, генпрокуратура, генпрокурор
У киевлянина нашли 50 рублей и флаг России и обвинили в госизмене
Жителя Киева подозревают в госизмене и сотрудничестве с ФСБ РФ, сообщила 4 декабря пресс-служба офиса Генпрокурора Украины
По данным следствия, подозреваемый в конце декабря 2022 года при пересечении белорусско-российской границы на фильтрационном посту согласился сотрудничать с ФСБ.
"В подтверждение своей готовности сразу передал сотруднику спецслужбы координаты подразделения Вооруженных Сил Украины в столице для огневого поражения. Через несколько дней Киев подвергся массированной ракетной атаке", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре Украины убеждены, что задержанный передал России месторасположение здания с украинскими военнослужащими.
Спустя некоторое время киевлянин вернулся на Украину. В украинском ведомстве считают, что он побывал на месте "прилёта" и сказал своей жене, что причастен к ракетной атаке.
При обыске по месту жительства, как следует из фото, украинские силовики обнаружили флаг России, 50 рублей, нотариально заверенные переводы документов на русский язык.