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Депутат Госдумы Шеремет предложил награждать трусов и предателей медалью имени Байдена
Депутат Госдумы Шеремет предложил награждать трусов и предателей медалью имени Байдена - 04.12.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы Шеремет предложил награждать трусов и предателей медалью имени Байдена
Нужно учредить медаль имени президента США Джо Байдена для награждения всех трусов и предателей, предложил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщили журналисты РИА Новости
2023-12-04T10:41
2023-12-04T10:41
2023-12-04T10:41
новости
россия
шеремет
джо байден
импичмент
медаль
предательство
трусы
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На лицевой стороне медали можно изобразить непринуждённо спускающуюся фигуру Байдена по скользкому трапу президентского самолета, а с тыльной - американский проект в виде лица Зеленского с гравировкой: "палач и предатель украинского народа", предложил Шеремет."Такая награда бы крепилась к колодке, переливающейся всеми цветами радуги. Убежден, что к такой яркой награде можно было бы представлять всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию", - резюмировал он.Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о надежде продвинуться вперёд с официальным голосованием по делу об импичменте Байдену. Он назвал это "необходимым шагом", так как Белый дом препятствует расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи президента.
https://ukraina.ru/20231130/1051631765.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, шеремет, джо байден, импичмент, медаль, предательство, трусы
Новости, Россия, Шеремет, Джо Байден, импичмент, медаль, предательство, трусы
Депутат Госдумы Шеремет предложил награждать трусов и предателей медалью имени Байдена
Нужно учредить медаль имени президента США Джо Байдена для награждения всех трусов и предателей, предложил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщили журналисты РИА Новости
"С нашей стороны, в параллель конгрессу, нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена", - сказал Шеремет.
На лицевой стороне медали можно изобразить непринуждённо спускающуюся фигуру Байдена по скользкому трапу президентского самолета, а с тыльной - американский проект в виде лица Зеленского с гравировкой: "палач и предатель украинского народа", предложил Шеремет.
"Такая награда бы крепилась к колодке, переливающейся всеми цветами радуги. Убежден, что к такой яркой награде можно было бы представлять всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию", - резюмировал он.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о надежде продвинуться вперёд с официальным голосованием по делу об импичменте Байдену. Он назвал это "необходимым шагом", так как Белый дом препятствует расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи президента.