https://ukraina.ru/20231203/1051705804.html

Сможет ли Россия без мигрантов, как победить инфляцию и кто готов к переговорам по Украине - Фёдоров

Сможет ли Россия без мигрантов, как победить инфляцию и кто готов к переговорам по Украине - Фёдоров - 03.12.2023 Украина.ру

Сможет ли Россия без мигрантов, как победить инфляцию и кто готов к переговорам по Украине - Фёдоров

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру раскрыл проблему трудовой миграции на территории России, а также рассказал, есть ли заинтересованные стороны в переговорах по Украине

2023-12-03T18:26

2023-12-03T18:26

2023-12-03T18:26

видео

евгений федоров

россия

украина

мигранты

трудовые мигранты

переговоры

сво

владимир зеленский

госдума

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00:40 - Насколько остро стоит тема миграционной ситуации в России? 04:09 - Предложение Госдумы о замене словосочетания "многонациональный народ" на "русский народ"; 06:36 - Осознаёт ли Владимир Зеленский реальное положение дел? 12:00 - Какая из сторон готова к переговорам по Украине? 14:22 - Чем закончится саммит Евросоюза в Брюсселе? 16:50 – Стоит ли субсидировать госкомпании, после повышения ключевой ставки?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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