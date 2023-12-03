Сможет ли Россия без мигрантов, как победить инфляцию и кто готов к переговорам по Украине - Фёдоров - 03.12.2023 Украина.ру
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Сможет ли Россия без мигрантов, как победить инфляцию и кто готов к переговорам по Украине - Фёдоров
Сможет ли Россия без мигрантов, как победить инфляцию и кто готов к переговорам по Украине - Фёдоров - 03.12.2023 Украина.ру
Сможет ли Россия без мигрантов, как победить инфляцию и кто готов к переговорам по Украине - Фёдоров
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру раскрыл проблему трудовой миграции на территории России, а также рассказал, есть ли заинтересованные стороны в переговорах по Украине
2023-12-03T18:26
2023-12-03T18:26
видео
евгений федоров
россия
украина
мигранты
трудовые мигранты
переговоры
сво
владимир зеленский
госдума
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00:40 - Насколько остро стоит тема миграционной ситуации в России? 04:09 - Предложение Госдумы о замене словосочетания "многонациональный народ" на "русский народ"; 06:36 - Осознаёт ли Владимир Зеленский реальное положение дел? 12:00 - Какая из сторон готова к переговорам по Украине? 14:22 - Чем закончится саммит Евросоюза в Брюсселе? 16:50 – Стоит ли субсидировать госкомпании, после повышения ключевой ставки?
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видео, евгений федоров, россия, украина, мигранты, трудовые мигранты, переговоры, сво, владимир зеленский, госдума, народ, владимир путин, госкомпании, инфляция, субсидии, суверенитет, видео
Видео, Евгений Федоров, Россия, Украина, мигранты, трудовые мигранты, переговоры, СВО, Владимир Зеленский, Госдума, народ, Владимир Путин, госкомпании, инфляция, субсидии, суверенитет

Сможет ли Россия без мигрантов, как победить инфляцию и кто готов к переговорам по Украине - Фёдоров

18:26 03.12.2023
 
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру раскрыл проблему трудовой миграции на территории России, а также рассказал, есть ли заинтересованные стороны в переговорах по Украине
00:40 - Насколько остро стоит тема миграционной ситуации в России?
04:09 - Предложение Госдумы о замене словосочетания "многонациональный народ" на "русский народ";
06:36 - Осознаёт ли Владимир Зеленский реальное положение дел?
12:00 - Какая из сторон готова к переговорам по Украине?
14:22 - Чем закончится саммит Евросоюза в Брюсселе?
16:50 – Стоит ли субсидировать госкомпании, после повышения ключевой ставки?
 
ВидеоЕвгений ФедоровРоссияУкраинамигрантытрудовые мигрантыпереговорыСВОВладимир ЗеленскийГосдуманародВладимир Путингоскомпанииинфляциясубсидиисуверенитет
 
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Заголовок открываемого материала
18:26Сможет ли Россия без мигрантов, как победить инфляцию и кто готов к переговорам по Украине - Фёдоров
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