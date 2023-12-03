https://ukraina.ru/20231203/1051704765.html

Украинская кровь ради модернизации американской промышленности. Итоги 3 декабря на Украине

Украинская кровь ради модернизации американской промышленности. Итоги 3 декабря на Украине - 03.12.2023 Украина.ру

Украинская кровь ради модернизации американской промышленности. Итоги 3 декабря на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что боевые действия на Украине оказались выгодны США, которые начали модернизацию своего оборонпрома

2023-12-03T18:00

2023-12-03T18:00

2023-12-03T18:00

хроники

эксклюзив

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Своё заявление Остин сделал, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии.Остин заявил, что США не допустят победы России на Украине и нацелены на помощь украинскому правительству, продолжая поставлять оружие и военную технику."США - самая могущественная страна на Земле. Мы можем выполнять несколько задач одновременно", - подчеркнул глава Пентагона, говоря о происходящем на Ближнем Востоке и на Украине.Кроме того, Остин заявил, что благодаря происходящему США приступили к самой масштабной модернизации оборонной промышленной базы за последние десятилетия."Мы начали то, что армия (сухопутные войска — Ред.) называет самой масштабной модернизацией нашей оборонной промышленной базы почти за 40 лет", - сообщил Остин.По его словам, на эти цели планируется выделить около $50 млрд из запрошенных американской администрацией дополнительных бюджетных ассигнований."Это позволит создать и поддерживать десятки тысяч хороших рабочих мест для американцев более чем в 30 штатах", - добавил Остин.По его словам, речь идёт, в частности, о производстве ракет в штате Аризона, военных транспортных средств в штатах Висконсин и Индиана и артиллерийских снарядов в штатах Пенсильвания, Огайо и Техас.При этом финансирование производства боеприпасов вполовину американцы нарастили из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине.Ранее заместитель Остина - замминистра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Уильям Лаплант заявлял, что реакция американской промышленной базы на удовлетворение оборонных потребностей Украины "была действительно исторической"."Это было общенациональное усилие, которое охватывает весь спектр наших цепей поставок почти в каждой сфере возможностей. Хотя, несомненно, у нас ещё впереди значительная работа, чтобы полностью восстановить современную экосистему оборонной промышленности, мы не должны упускать из виду то, что мы смогли достичь вместе с нашими партнёрами в отрасли за последний 21 месяц", — подчеркнул Лаплант.Также 29 ноября издание The Washington Post выпустило статью, в которой сообщалось о том, что большая часть выделенной Украине помощи остаётся в самих США."Вот самый сокровенный секрет военной помощи США Украине: большая часть денег тратится здесь, в Соединённых Штатах. Это верно: средства, которые законодатели одобряют для вооружения Украины, не идут напрямую на Украину, а используются в США для создания нового оружия или для замены оружия, отправленного в Киев из американских запасов. Согласно одному анализу, из $68 млрд военной и связанной с этим помощи, одобренной конгрессом после вторжения России в Украину, почти 90%", — утверждал обозреватель Марк Тиссен.Тиссен указывал, что американские средства используются для производства нового оружия на 117 производственных линиях в 31 штате и 71 городе США или замены оружия, отправленного из американских запасов.При этом он жёстко критиковал 31 конгрессмена, чьи округа получают наибольшую выгоду от боевых действий на Украине, т. к. эти конгрессмены проголосовали против помощи Украине или за ограничение этой помощи.Заявление Остина уже прокомментировали в России. Так, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметил, что глава Пентагона назвал настоящую причину вмешательства США в происходящее на Украине."Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину вмешательства США в конфликт между Россией и Украиной. Нет, это не помощь умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира. Нет, это не борьба за демократию против тирании. И нет, речь идет даже не о противостоянии России с целью уменьшения ее обороноспособности. Это… необходимость модернизации оборонной промышленности США на $40 млрд. Какой искренний человек!" – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter – Ред.).По словам Медведева, если верить Остину, оказывается, всё дело в оборонных заказах для увеличения выпуска военной продукции и создания рабочих мест, "и, возможно, в огромной прибыли, которую получают от этого компании, близкие к администрации Байдена"."Lingua mali pars pessima servi", – подытожил он.Эта фраза древнеримского писателя и оратора Децима Юния Ювенала переводится с латыни как "Язык – худшая часть худшего слуги".Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью ARD призвал "готовиться к плохим новостям"."Мы также должны быть готовы к плохим новостям. Ход войн – это не постоянный, а переменный процесс. Мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена. Нынешняя война – война на истощение, это битва за эффективность, битва за логистику", - заявил он.При этом он подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины — в интересах самого НАТО.Тем временем украинские источники сообщают, что власти страны нацелены на разворовывание средств, которые планируются направить на сооружение оборонных линий — ранее о необходимости такого строительства заявил президент Украины Владимир Зеленский."Наш источник сообщает, что на строительство оборонных сооружений и "линий", о которых так массово все стали говорить все в Украине - не заложили денег в бюджете. Значит будут брать с военного бюджета на закупку оружия и просто с общего бюджета страны, обрезая другие сектора. Строительство оборонных сооружений уже оценили минимум в $40 млрд. Сейчас будут пытаться выбивать деньги с запада, но партнеры будут давать "крохи". От чего следует, что оборону будут строить медленно и много воровать, как со стеной Яценюка. В итоге может оказаться по документам сооружения есть, а по факту нет. Наблюдаем…", - указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - подтвердил информацию коллег."Наши источники из Офиса президента подтверждают информацию "Легитимного", что на строительство оборонительных сооружений хотят завести подконтрольные структуры Банковой, а не военных. Фактически мы наблюдаем вторую "Большую стройку", только теперь будут возводить то, что можно дорого продать, а не эффективно использовать", - отмечалось в публикации канала от 3 декабря.Тем временем официально украинские власти продолжают требовать у Запада оружие и средства."Рассказал, в частности, о недавней поездке вместе с Президентом Владимиром Зеленским во фронтовые регионы: на Херсонщину, Запорожье, Николаевщину и Харьковщину, а также о посещении передовых позиций украинских защитников, которые дают отпор российскому агрессору. Во время встречи с главой государства воины передали конкретные запросы по вооружению и боеприпасам, необходимых для защиты украинских земель от оккупантов", - рассказал 3 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак о своём общении с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.Ермак рассказал, что они с Салливаном также обсудили подготовку к первой украинско-американской конференции по вопросам производства вооружения, которая состоится 6-7 декабря в Вашингтоне.

https://ukraina.ru/20231203/1051700795.html

https://ukraina.ru/20231203/1051698919.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив