Медведев: глава Пентагона раскрыл истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине - 03.12.2023 Украина.ру
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Медведев: глава Пентагона раскрыл истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине
Медведев: глава Пентагона раскрыл истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине - 03.12.2023 Украина.ру
Медведев: глава Пентагона раскрыл истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину вмешательства США в украинский конфликт. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х
2023-12-03T17:50
2023-12-03T18:03
новости
дмитрий медведев
россия
совбез
сша
ллойд остин
джо байден
украина
вооружение
впк
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Ранее выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия. Он отметил, что на модернизацию будет выделено 50 млрд долларов.Прямолинейный и простодушный генерал Ллойд Остин без колебаний назвал причину вмешательства США в конфликт между Россией и Украиной. Таким образом министр обороны США "раскрыл военную тайну", сыронизировал Медведев.Медведев отметил искренность главы Пентагона и добавил, что причина вмешательства США кроется в увеличении выпуска военной продукции, создании новых рабочих мест и огромной прибыли, которую получают от этого компании, близкие к администрации президента США Джо Байдена.
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новости, дмитрий медведев, россия, совбез, сша, ллойд остин, джо байден, украина, вооружение, впк, поставки, пентагон
Новости, Дмитрий Медведев, Россия, Совбез, США, Ллойд Остин, Джо Байден, Украина, вооружение, ВПК, поставки, Пентагон

Медведев: глава Пентагона раскрыл истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине

17:50 03.12.2023 (обновлено: 18:03 03.12.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину вмешательства США в украинский конфликт. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х
Ранее выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия. Он отметил, что на модернизацию будет выделено 50 млрд долларов.
Прямолинейный и простодушный генерал Ллойд Остин без колебаний назвал причину вмешательства США в конфликт между Россией и Украиной. Таким образом министр обороны США "раскрыл военную тайну", сыронизировал Медведев.
"Нет, это не помощь умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира. Нет, это не борьба за демократию против тирании. И нет, речь идет даже не о противостоянии России с целью уменьшения ее обороноспособности", - написал зампред Совбеза.
Медведев отметил искренность главы Пентагона и добавил, что причина вмешательства США кроется в увеличении выпуска военной продукции, создании новых рабочих мест и огромной прибыли, которую получают от этого компании, близкие к администрации президента США Джо Байдена.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии Росатома - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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НовостиДмитрий МедведевРоссияСовбезСШАЛлойд ОстинДжо БайденУкраинавооружениеВПКпоставкиПентагон
 
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Заголовок открываемого материала
18:00Украинская кровь ради модернизации американской промышленности. Итоги 3 декабря на Украине
17:50Медведев: глава Пентагона раскрыл истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине
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