https://ukraina.ru/20231203/1051704206.html
Медведев: глава Пентагона раскрыл истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине
Медведев: глава Пентагона раскрыл истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине - 03.12.2023 Украина.ру
Медведев: глава Пентагона раскрыл истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину вмешательства США в украинский конфликт. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х
2023-12-03T17:50
2023-12-03T17:50
2023-12-03T18:03
новости
дмитрий медведев
россия
совбез
сша
ллойд остин
джо байден
украина
вооружение
впк
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Ранее выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия. Он отметил, что на модернизацию будет выделено 50 млрд долларов.Прямолинейный и простодушный генерал Ллойд Остин без колебаний назвал причину вмешательства США в конфликт между Россией и Украиной. Таким образом министр обороны США "раскрыл военную тайну", сыронизировал Медведев.Медведев отметил искренность главы Пентагона и добавил, что причина вмешательства США кроется в увеличении выпуска военной продукции, создании новых рабочих мест и огромной прибыли, которую получают от этого компании, близкие к администрации президента США Джо Байдена.
https://ukraina.ru/20231202/1051695891.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, дмитрий медведев, россия, совбез, сша, ллойд остин, джо байден, украина, вооружение, впк, поставки, пентагон
Новости, Дмитрий Медведев, Россия, Совбез, США, Ллойд Остин, Джо Байден, Украина, вооружение, ВПК, поставки, Пентагон
Медведев: глава Пентагона раскрыл истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине
17:50 03.12.2023 (обновлено: 18:03 03.12.2023)
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину вмешательства США в украинский конфликт. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х
Ранее выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия. Он отметил, что на модернизацию будет выделено 50 млрд долларов.
Прямолинейный и простодушный генерал Ллойд Остин без колебаний назвал причину вмешательства США в конфликт между Россией и Украиной. Таким образом министр обороны США "раскрыл военную тайну", сыронизировал Медведев.
"Нет, это не помощь умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира. Нет, это не борьба за демократию против тирании. И нет, речь идет даже не о противостоянии России с целью уменьшения ее обороноспособности", - написал зампред Совбеза.
Медведев отметил искренность главы Пентагона и добавил, что причина вмешательства США кроется в увеличении выпуска военной продукции, создании новых рабочих мест и огромной прибыли, которую получают от этого компании, близкие к администрации президента США Джо Байдена.