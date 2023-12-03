Сладкая тирания демократии
Демократия без этики, образования, культуры и свободного доступа к разным источникам информации - это плавание в бассейне без воды, или вода без бассейна или океана, как правильно уточнил бы кто-нибудь.
В упаковке регулярных "демократических голосований" за разные оттенки одного и того же миру навязывается тирания пошлости и идиотизма.
Нынешнюю навязанную западом миру систему неверно называть "античеловеческой". Она равнодушна к человеку, он просто отсутствует в ее шкале ценностей. Работа сотрудников лабораторий вовсе не опирается на их ненависть к белым мышам или мушкам-дрозофиллам, как могли бы предположить наиболее продвинутые элементы из подопытной среды. Их цель совершенно другая.
Для навязывания нам собственной повестки, система глубоко изучила нашу психологию, механизмы наших реакций и путем многочисленных экспериментов весьма успешно управляет этим. Единственная возможность противостояния - в изучении принципов работы системной машины и неожиданные одновременные удары по наиболее уязвимым частям ее механизма. Человек всегда сложнее любой машины, и наш некоторый шанс именно в этом.
Нынешнюю навязанную западом миру систему неверно называть "античеловеческой". Она равнодушна к человеку, он просто отсутствует в ее шкале ценностей. Работа сотрудников лабораторий вовсе не опирается на их ненависть к белым мышам или мушкам-дрозофиллам, как могли бы предположить наиболее продвинутые элементы из подопытной среды. Их цель совершенно другая.
Для навязывания нам собственной повестки, система глубоко изучила нашу психологию, механизмы наших реакций и путем многочисленных экспериментов весьма успешно управляет этим. Единственная возможность противостояния - в изучении принципов работы системной машины и неожиданные одновременные удары по наиболее уязвимым частям ее механизма. Человек всегда сложнее любой машины, и наш некоторый шанс именно в этом.
18 мая 2021, 15:05Олег Ясинский: кто онУкраинский журналист-международник, живущий в Чили
Современная западная демократия не только является диктатурой невежества и посредственности. Ее обществом потребления воспитан пошлый и самодовольный коллективный индивидуалист, привыкший предъявлять всем собственные права на комфорт и удовольствия, здесь и теперь, любой ценой и с нулевой способностью к рефлексии, самокритике и сопереживанию. Эта цивилизация сама по себе является аутоиммунной болезнью человечества.
Лицемерие стало необходимо и вездесуще, как воздух. Если бы все агрессоры, развязавшие в последние десятилетия множество войн под надуманными предлогами и с миллионами гражданских жертв, хоть раз получили бы хотя бы десятую часть того осуждения, санкций и культурного бойкота, что направлены сегодня против России, этот мир давно стал бы земным раем.
И коль сегодня стало так модно цитировать надерганные из сетей фразы Джоржда Оруэлла, попробую немного уточнить терминологию сегодняшнего новояза:
"Международное сообщество" это правительство Соединённых Штатов Америки;
"Цивилизованные страны" - страны, подчиненные "международному сообществу";
"Независимая пресса" - СМИ, работающие по заказу партий и корпораций, что сегодня одно и то же;
"Демократия" - кастрюля-скороварка власти с механизмом для выпускания пара;
"Борьба с коррупцией" - упражнения по вытаскиванию самого себя за волосы из болота;
"Органические продукты" - новомодный бренд с дополнительной добавочной стоимостью для платежеспособных верующих;
"Война цивилизаций" - зелёный свет высокотехнологичным варварам;
"Модернизация" - макияж трупа за счёт убитых горем родственников;
"Прогресс" - кубик в руках напёрсточника;
"Гражданское общество" - дрессированное кнутом и пряником городское быдло, легко выводимое на площади "лидерами общественного мнения";
"Лидеры общественного мнения" - надувные игрушки для неудовлетворённых взрослых, издающие возбуждающие массы звуки...
И так далее... поскольку дальше все уже только совсем неприличное, остановимся пока на этом
Лицемерие стало необходимо и вездесуще, как воздух. Если бы все агрессоры, развязавшие в последние десятилетия множество войн под надуманными предлогами и с миллионами гражданских жертв, хоть раз получили бы хотя бы десятую часть того осуждения, санкций и культурного бойкота, что направлены сегодня против России, этот мир давно стал бы земным раем.
И коль сегодня стало так модно цитировать надерганные из сетей фразы Джоржда Оруэлла, попробую немного уточнить терминологию сегодняшнего новояза:
"Международное сообщество" это правительство Соединённых Штатов Америки;
"Цивилизованные страны" - страны, подчиненные "международному сообществу";
"Независимая пресса" - СМИ, работающие по заказу партий и корпораций, что сегодня одно и то же;
"Демократия" - кастрюля-скороварка власти с механизмом для выпускания пара;
"Борьба с коррупцией" - упражнения по вытаскиванию самого себя за волосы из болота;
"Органические продукты" - новомодный бренд с дополнительной добавочной стоимостью для платежеспособных верующих;
"Война цивилизаций" - зелёный свет высокотехнологичным варварам;
"Модернизация" - макияж трупа за счёт убитых горем родственников;
"Прогресс" - кубик в руках напёрсточника;
"Гражданское общество" - дрессированное кнутом и пряником городское быдло, легко выводимое на площади "лидерами общественного мнения";
"Лидеры общественного мнения" - надувные игрушки для неудовлетворённых взрослых, издающие возбуждающие массы звуки...
И так далее... поскольку дальше все уже только совсем неприличное, остановимся пока на этом
Вот прекрасное объяснение этой системы, сделанное одним из знакомых, много лет прожившим в США:
“…Многие наивно представляют себе каких-то злых кукловодов, которые заседают в масонских клубах или на педофильских частных островах, и с сатанинской хитростью дергают нужные ниточки. Все гораздо проще и хуже. Веруя только во власть денег, неолибералы создали или вывели в этот мир дьявола. Если шотландец Адам Смит в XVIII веке рассуждал о руке рынка, которую можно считать своего рода коллективным разумом, как у муравейника или пчелиного роя, то сегодня это не только рука, но и разросшийся по всему "цивилизованному" миру мозг, и множество видимых или невидимых щупалец.
Кроме старомодных персонажей вроде многими нелюбимого Сороса, которые думают, что могут лично манипулировать с помощью денег, кукловоды зачастую сами не замечают, что они кукловоды, и кукловодят не по своей воле, но лишь движимые щупальцами этого глобального спрута. Классические теории заговоров вроде "Протоколов сионских мудрецов" бредовы не столько из-за того, что проповедуют ксенофобию, хотя это тоже верно, но потому что заговор тотальный - в нем участвуют практически все, радостно сидя в клетках, смеясь над теми, кто сидит в капканах, сами же при этом клетки и капканы себе создавая, сами же в них добровольно и попадая согласно очередной версии "правильного критического мышления", выдвинутой спрутом.
В этом плане неолиберальная "демократия" действительно "демократична" - класс манипуляторов в ней выделить невозможно, и даже классическая дихотомия буржуев и пролетариев изрядно размыта. Это удивительное извращение идеи демократии как самоуправления, ибо народ в ней не субъектен, и даже спрут субъектен лишь в неком потустороннем сатанинском смысле. Руку Адама Смита сломать можно, но пожать нельзя. Спрута уничтожить необходимо, но субъекта в нем нет, это антисубъект - пожиратель субъекта.”
Если попытаться напрячь память и вспомнить об изначальном смысле слова "демократия", мы все должны были бы действовать по-другому. Участие в демократии это не защита личных или корпоративных интересов, а выбор того, что нам кажется этически верным. Более человечное общество может стать только результатом коллективной свободы совести людей способных понять, что любой личный успех без всеобщего блага - не только шизофрения, но и полнейшая утопия, причем в отличие от великих и светлых утопий, указывающих нам путь к горизонту, эта – мелкая и вредная.
Интересно, есть ли ещё кто-нибудь, всерьёз думающий, что избирательная процедура раз в несколько лет, с добровольным или принудительным участием граждан, чьи мысли и чувства полностью контролируются социальными сетями с телеэкранами, это и есть демократия?
“…Многие наивно представляют себе каких-то злых кукловодов, которые заседают в масонских клубах или на педофильских частных островах, и с сатанинской хитростью дергают нужные ниточки. Все гораздо проще и хуже. Веруя только во власть денег, неолибералы создали или вывели в этот мир дьявола. Если шотландец Адам Смит в XVIII веке рассуждал о руке рынка, которую можно считать своего рода коллективным разумом, как у муравейника или пчелиного роя, то сегодня это не только рука, но и разросшийся по всему "цивилизованному" миру мозг, и множество видимых или невидимых щупалец.
Кроме старомодных персонажей вроде многими нелюбимого Сороса, которые думают, что могут лично манипулировать с помощью денег, кукловоды зачастую сами не замечают, что они кукловоды, и кукловодят не по своей воле, но лишь движимые щупальцами этого глобального спрута. Классические теории заговоров вроде "Протоколов сионских мудрецов" бредовы не столько из-за того, что проповедуют ксенофобию, хотя это тоже верно, но потому что заговор тотальный - в нем участвуют практически все, радостно сидя в клетках, смеясь над теми, кто сидит в капканах, сами же при этом клетки и капканы себе создавая, сами же в них добровольно и попадая согласно очередной версии "правильного критического мышления", выдвинутой спрутом.
В этом плане неолиберальная "демократия" действительно "демократична" - класс манипуляторов в ней выделить невозможно, и даже классическая дихотомия буржуев и пролетариев изрядно размыта. Это удивительное извращение идеи демократии как самоуправления, ибо народ в ней не субъектен, и даже спрут субъектен лишь в неком потустороннем сатанинском смысле. Руку Адама Смита сломать можно, но пожать нельзя. Спрута уничтожить необходимо, но субъекта в нем нет, это антисубъект - пожиратель субъекта.”
Если попытаться напрячь память и вспомнить об изначальном смысле слова "демократия", мы все должны были бы действовать по-другому. Участие в демократии это не защита личных или корпоративных интересов, а выбор того, что нам кажется этически верным. Более человечное общество может стать только результатом коллективной свободы совести людей способных понять, что любой личный успех без всеобщего блага - не только шизофрения, но и полнейшая утопия, причем в отличие от великих и светлых утопий, указывающих нам путь к горизонту, эта – мелкая и вредная.
Интересно, есть ли ещё кто-нибудь, всерьёз думающий, что избирательная процедура раз в несколько лет, с добровольным или принудительным участием граждан, чьи мысли и чувства полностью контролируются социальными сетями с телеэкранами, это и есть демократия?