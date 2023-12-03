https://ukraina.ru/20231203/1051703293.html

Сладкая тирания демократии

Сладкая тирания демократии - 03.12.2023 Украина.ру

Сладкая тирания демократии

Демократия без этики, образования, культуры и свободного доступа к разным источникам информации - это плавание в бассейне без воды, или вода без бассейна или океана, как правильно уточнил бы кто-нибудь.

2023-12-03T17:34

2023-12-03T17:34

2023-12-03T17:34

мнения

демократия

джордж сорос

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В упаковке регулярных "демократических голосований" за разные оттенки одного и того же миру навязывается тирания пошлости и идиотизма. Нынешнюю навязанную западом миру систему неверно называть "античеловеческой". Она равнодушна к человеку, он просто отсутствует в ее шкале ценностей. Работа сотрудников лабораторий вовсе не опирается на их ненависть к белым мышам или мушкам-дрозофиллам, как могли бы предположить наиболее продвинутые элементы из подопытной среды. Их цель совершенно другая. Для навязывания нам собственной повестки, система глубоко изучила нашу психологию, механизмы наших реакций и путем многочисленных экспериментов весьма успешно управляет этим. Единственная возможность противостояния - в изучении принципов работы системной машины и неожиданные одновременные удары по наиболее уязвимым частям ее механизма. Человек всегда сложнее любой машины, и наш некоторый шанс именно в этом.Современная западная демократия не только является диктатурой невежества и посредственности. Ее обществом потребления воспитан пошлый и самодовольный коллективный индивидуалист, привыкший предъявлять всем собственные права на комфорт и удовольствия, здесь и теперь, любой ценой и с нулевой способностью к рефлексии, самокритике и сопереживанию. Эта цивилизация сама по себе является аутоиммунной болезнью человечества. Лицемерие стало необходимо и вездесуще, как воздух. Если бы все агрессоры, развязавшие в последние десятилетия множество войн под надуманными предлогами и с миллионами гражданских жертв, хоть раз получили бы хотя бы десятую часть того осуждения, санкций и культурного бойкота, что направлены сегодня против России, этот мир давно стал бы земным раем. И коль сегодня стало так модно цитировать надерганные из сетей фразы Джоржда Оруэлла, попробую немного уточнить терминологию сегодняшнего новояза:"Международное сообщество" это правительство Соединённых Штатов Америки;"Цивилизованные страны" - страны, подчиненные "международному сообществу";"Независимая пресса" - СМИ, работающие по заказу партий и корпораций, что сегодня одно и то же;"Демократия" - кастрюля-скороварка власти с механизмом для выпускания пара;"Борьба с коррупцией" - упражнения по вытаскиванию самого себя за волосы из болота;"Органические продукты" - новомодный бренд с дополнительной добавочной стоимостью для платежеспособных верующих;"Война цивилизаций" - зелёный свет высокотехнологичным варварам;"Модернизация" - макияж трупа за счёт убитых горем родственников;"Прогресс" - кубик в руках напёрсточника;"Гражданское общество" - дрессированное кнутом и пряником городское быдло, легко выводимое на площади "лидерами общественного мнения";"Лидеры общественного мнения" - надувные игрушки для неудовлетворённых взрослых, издающие возбуждающие массы звуки...И так далее... поскольку дальше все уже только совсем неприличное, остановимся пока на этомВот прекрасное объяснение этой системы, сделанное одним из знакомых, много лет прожившим в США:“…Многие наивно представляют себе каких-то злых кукловодов, которые заседают в масонских клубах или на педофильских частных островах, и с сатанинской хитростью дергают нужные ниточки. Все гораздо проще и хуже. Веруя только во власть денег, неолибералы создали или вывели в этот мир дьявола. Если шотландец Адам Смит в XVIII веке рассуждал о руке рынка, которую можно считать своего рода коллективным разумом, как у муравейника или пчелиного роя, то сегодня это не только рука, но и разросшийся по всему "цивилизованному" миру мозг, и множество видимых или невидимых щупалец. Кроме старомодных персонажей вроде многими нелюбимого Сороса, которые думают, что могут лично манипулировать с помощью денег, кукловоды зачастую сами не замечают, что они кукловоды, и кукловодят не по своей воле, но лишь движимые щупальцами этого глобального спрута. Классические теории заговоров вроде "Протоколов сионских мудрецов" бредовы не столько из-за того, что проповедуют ксенофобию, хотя это тоже верно, но потому что заговор тотальный - в нем участвуют практически все, радостно сидя в клетках, смеясь над теми, кто сидит в капканах, сами же при этом клетки и капканы себе создавая, сами же в них добровольно и попадая согласно очередной версии "правильного критического мышления", выдвинутой спрутом. В этом плане неолиберальная "демократия" действительно "демократична" - класс манипуляторов в ней выделить невозможно, и даже классическая дихотомия буржуев и пролетариев изрядно размыта. Это удивительное извращение идеи демократии как самоуправления, ибо народ в ней не субъектен, и даже спрут субъектен лишь в неком потустороннем сатанинском смысле. Руку Адама Смита сломать можно, но пожать нельзя. Спрута уничтожить необходимо, но субъекта в нем нет, это антисубъект - пожиратель субъекта.”Если попытаться напрячь память и вспомнить об изначальном смысле слова "демократия", мы все должны были бы действовать по-другому. Участие в демократии это не защита личных или корпоративных интересов, а выбор того, что нам кажется этически верным. Более человечное общество может стать только результатом коллективной свободы совести людей способных понять, что любой личный успех без всеобщего блага - не только шизофрения, но и полнейшая утопия, причем в отличие от великих и светлых утопий, указывающих нам путь к горизонту, эта – мелкая и вредная.Интересно, есть ли ещё кто-нибудь, всерьёз думающий, что избирательная процедура раз в несколько лет, с добровольным или принудительным участием граждан, чьи мысли и чувства полностью контролируются социальными сетями с телеэкранами, это и есть демократия?

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

мнения, демократия, джордж сорос