https://ukraina.ru/20231203/1051702597.html

Эволюция Запада - от титанов к карликам

Эволюция Запада - от титанов к карликам - 03.12.2023 Украина.ру

Эволюция Запада - от титанов к карликам

Да, из этой жизни живым не уйдешь. С трудом поверил в кончину Киссинджера. Он казался мне почти мифическим бессмертным Агасфером, Вечным жидом. Оказался, все же человек.

2023-12-03T17:17

2023-12-03T17:17

2023-12-03T17:17

мнения

запад

зарубежье

генри киссинджер

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Хитрый был человечище. Едва ли не самый хитрый на мировом политическом Олимпе. Не случайно заслужил прозвище "Лиса Кисса". Почти всех мог перехитрить. Кроме времени. Оно всегда в конце концов берет свое. И тут взяло…Я впервые услышал о Генри Киссинджере еще студентом из популярного анекдота. Встречается он с известным советским пропагандистом. Спрашивает его, кто тот по происхождению. Наш мэтр отвечает: "Я - русский". А Генри добавляет: "А я - американский".Это был самый лапидарный и емкий мастер-класс. Пара слов и проницательный слушатель понимает, что во-первых, не достойно стесняться своего рода, тем более такого древнего как еврейский. А во-вторых, и это главное, твоя гражданская суть заключена в той нации, которой ты служишь и цвета которой защищаешь.Много позже мне довелось познакомиться с корифеем политической интриги лично. Представлял ему влиятельную украинскую лидершу той поры. "Женщину с косой". Та с превосходством возраста, статуса и личного богатства насмешливо и громко пообещала пожилому крючконосому визави: "Я вас научу любить Украину!" Тот скромно прошептал: "Не надо. Я уже люблю Америку."Да, ему приписывали, если не любовь, то симпатии к различным странам. А он обожал исключительно свою. Возможно не праведной, даже больной любовью. Поскольку ради нее лишь изредка примерял, но чаще стравливал, своим цепким и коварным умом, целые страны, народы и даже континенты. В этих столкновениях гибли люди. Миллионы людей. Но ему казалось, что чужие беды только усиливают счастье собственной страны.Не думаю, что это верная мировозренческая позиция. Была бы вечной, Штаты вечно оставались единственной глобальной державой. Как хитровато говорил сам Кисса: "Глобализация - это эвфемизм американизации". Так не сложилось на практике. А практика - критерий всего.Но часть этой формулы работает. Тоже проверенно практикой. Ты не завоюешь сердце клиента, если его искренне не полюбишь. У бизнесмена этот клиент - его покупатель. У политика - его страна. Киссинджер любил Америку, несмотря на свою ностольгию по кукольной Баварии. И он сто лет любил жизнь, несмотря на все свои хронические болячки.Ох, далеко не все наши высшие чиновники так относятся к России. Да и к собственной жизни тоже.Не хочу сейчас разбирать его доктринальное наследие. Частично он угадывал как с Афганистаном. Частично прогадывал, как с Китаем… Все уже есть в интернете. Мне интереснее его психологические экзерсисы.Однажды довелось пообщаться в один день с двумя вечными конкурентами и психологическими антиподами - вкрадчивым американским евреем Киссинджером и неистовым американским поляком Бжезинским. Многое в их идеологемах безусловно совпадало.Но первый, стремясь к объективности хоть пытался обуздать свою любовь к Штатам. А второй, даже раде объективности, не пытался купировать свою ненависть к России. Наверное, поэтому общение с первым давалось легче, чем со вторым. И я бы не ставил их на одни весы. Один был явно ближе к мудрецам, а другой к подлецам.Вот это скорее психологическое, чем идеологическое свойство Киссинджера и создало ему ореол приверженца "политического реализма". Хотя возможно это врожденное качество обычного житейского еврейского рационализма - хочешь жить, умей вертеться. Хочешь заработать - умей считать. И он честно посчитал, что Штаты выдержат конфронтацию с Россией и Китаем. По отдельности. Только вот, проиграют им вместе…Ну, да ладно.Короче, он умел, точнее пытался, хотя бы иногда трезво и честно, без пристрастий, аффектаций и экзальтаций смотреть на вещи. Вот, посмотрел в сторону, скажем Крыма. Увидел на ясную голову - не вернется тот в чужую украинскую гавань, так как приплыл в свою. Сказал об этом. И тут же попал на "Миротворец". Но истина ведь дороже?Мог ведь поддакнуть и богатенькой "даме с косой" в упомянутом эпизоде. Не поддакнул, не подхрюкнул. Реалист!Вообще-то, я почти был готов к его уходу. Крымский талантливый художник Сергей Милокумов, который умеет видеть судьбы людей в их изображениях, написал мне, что тот покинет наш бренный мир в октябре. Я в конце месяца поехидничал: мол, как там поживает твоя интуиция. А через день - трагическая новость.С досадой прочитал потом в наших комментах многочисленные пожелания усопшему, типа "земля стекловатой". Право не стоит. Да, он был прожженным оппонентом. Да, он слыл циничным конкурентом. Да, он оказался в стане откровенных врагов. Но и у оппонентов надо учиться. Той же преданности или неистовой страсти к своей гражданской Родине. Наверное поэтому наш президент и пособолезновал супруге усопшего.И вот еще. Один мой давний приятель был некогда дружен с Лазарем Кагановичем. Да да, тем самым, кто построил еще знаменитое московское метро. Бывший "железный нарком" оказывается трудился почти до ста лет как и Киссенджер. Так же был бодр и свеж до самого ухода. Держал в голове зарубежные валютные счета партии и даже комсомола.И вот Лазарь Моисеевич позвонил своему молодому другу и сказал: "Устал жить. Все как-то обмельчало и обесценилось. Скоро уйду. И страна уйдет. Не осталось личностей ее масштаба."Это было за месяц до ГКЧП. Интересно, а что пророчил лис Кисса, последний мамонт западного мира, перед уходом. Он ведь с горечью констатировал, что атланты там исчезли, остались одни блинкины… Такие дела.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20231130/1046606023.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_448:0:900:452_100x100_80_0_0_d4d07809f182cae1a5aea5e0446edf77.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_448:0:900:452_100x100_80_0_0_d4d07809f182cae1a5aea5e0446edf77.jpg

мнения, запад, зарубежье, генри киссинджер