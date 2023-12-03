https://ukraina.ru/20231203/1051702173.html
У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у Авдеевки
У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у Авдеевки - 03.12.2023 Украина.ру
У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у Авдеевки
Специальная военная операция показала, что героизм – неотъемлемое свойство народов России. Подвиги, которые совершают наши бойцы, кажутся невозможными. Например, 200-я отдельная мотострелковая бригада гордится своими бойцами. Уже полтора десятка признаны Героями России, и ещё многие достойны этого звания
2023-12-03T14:52
2023-12-03T14:52
2023-12-03T14:52
видео
соледар
авдеевка
герои
сво
спецоперация
бригада
бойцы
харьков
связь
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Они воевали под Харьковом, в Соледаре, Авдеевке и на целом ряде других направлений и без всякого преувеличения покрыли себя воинской славой. Корреспондент издания Украина.ру Василий Ткач побывал на позициях бригады и узнал, кого и за что награждают в ходе спецоперации. Подробности – в нашем сюжете.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, соледар, авдеевка, герои, сво, спецоперация, бригада, бойцы, харьков, связь, штурм, штурмовик, герой россии, россия, днр, видео
Видео, Соледар, Авдеевка, герои, СВО, Спецоперация, бригада, бойцы, Харьков, связь, штурм, штурмовик, Герой России, Россия, ДНР
У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у Авдеевки
Специальная военная операция показала, что героизм – неотъемлемое свойство народов России. Подвиги, которые совершают наши бойцы, кажутся невозможными. Например, 200-я отдельная мотострелковая бригада гордится своими бойцами. Уже полтора десятка признаны Героями России, и ещё многие достойны этого звания
Они воевали под Харьковом, в Соледаре, Авдеевке и на целом ряде других направлений и без всякого преувеличения покрыли себя воинской славой. Корреспондент издания Украина.ру Василий Ткач побывал на позициях бригады и узнал, кого и за что награждают в ходе спецоперации. Подробности – в нашем сюжете.