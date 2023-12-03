У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у Авдеевки - 03.12.2023 Украина.ру
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У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у Авдеевки
У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у Авдеевки - 03.12.2023 Украина.ру
У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у Авдеевки
Специальная военная операция показала, что героизм – неотъемлемое свойство народов России. Подвиги, которые совершают наши бойцы, кажутся невозможными. Например, 200-я отдельная мотострелковая бригада гордится своими бойцами. Уже полтора десятка признаны Героями России, и ещё многие достойны этого звания
2023-12-03T14:52
2023-12-03T14:52
видео
соледар
авдеевка
герои
сво
спецоперация
бригада
бойцы
харьков
связь
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Они воевали под Харьковом, в Соледаре, Авдеевке и на целом ряде других направлений и без всякого преувеличения покрыли себя воинской славой. Корреспондент издания Украина.ру Василий Ткач побывал на позициях бригады и узнал, кого и за что награждают в ходе спецоперации. Подробности – в нашем сюжете.
соледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, соледар, авдеевка, герои, сво, спецоперация, бригада, бойцы, харьков, связь, штурм, штурмовик, герой россии, россия, днр, видео
Видео, Соледар, Авдеевка, герои, СВО, Спецоперация, бригада, бойцы, Харьков, связь, штурм, штурмовик, Герой России, Россия, ДНР

У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у Авдеевки

14:52 03.12.2023
 
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Специальная военная операция показала, что героизм – неотъемлемое свойство народов России. Подвиги, которые совершают наши бойцы, кажутся невозможными. Например, 200-я отдельная мотострелковая бригада гордится своими бойцами. Уже полтора десятка признаны Героями России, и ещё многие достойны этого звания
Они воевали под Харьковом, в Соледаре, Авдеевке и на целом ряде других направлений и без всякого преувеличения покрыли себя воинской славой. Корреспондент издания Украина.ру Василий Ткач побывал на позициях бригады и узнал, кого и за что награждают в ходе спецоперации. Подробности – в нашем сюжете.
 
ВидеоСоледарАвдеевкагероиСВОСпецоперациябригадабойцыХарьковсвязьштурмштурмовикГерой РоссииРоссияДНР
 
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