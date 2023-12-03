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У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у Авдеевки

У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у Авдеевки - 03.12.2023 Украина.ру

У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у Авдеевки

Специальная военная операция показала, что героизм – неотъемлемое свойство народов России. Подвиги, которые совершают наши бойцы, кажутся невозможными. Например, 200-я отдельная мотострелковая бригада гордится своими бойцами. Уже полтора десятка признаны Героями России, и ещё многие достойны этого звания

2023-12-03T14:52

2023-12-03T14:52

2023-12-03T14:52

видео

соледар

авдеевка

герои

сво

спецоперация

бригада

бойцы

харьков

связь

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Они воевали под Харьковом, в Соледаре, Авдеевке и на целом ряде других направлений и без всякого преувеличения покрыли себя воинской славой. Корреспондент издания Украина.ру Василий Ткач побывал на позициях бригады и узнал, кого и за что награждают в ходе спецоперации. Подробности – в нашем сюжете.

соледар

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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