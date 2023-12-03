В Запорожской области саперы ликвидировали важный объект ВСУ - СМИ - 03.12.2023 Украина.ру
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В Запорожской области саперы ликвидировали важный объект ВСУ - СМИ
В Запорожской области саперы ликвидировали важный объект ВСУ - СМИ - 03.12.2023 Украина.ру
В Запорожской области саперы ликвидировали важный объект ВСУ - СМИ
Сапёрами 539-го инженерно-саперного полка ВС России уничтожен важный объект ВСУ в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил командир группы с позывным "Сварог"
2023-12-03T14:29
2023-12-03T14:30
новости
запорожское направление
вс рф
саперы
всу
работино
вербовое/вербное
запорожье
сво
спецоперация
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Как рассказал собеседник агентства, операция проходила в серой зоне на Ореховском участке в Запорожской области. Туда зашла группа военных РФ, которая уничтожила важный объект, который влиял на передвижение войск ВСУ. Кадры операции опубликовали журналисты РИА Новости. Какой именно объект ВСУ был уничтожен, командир группы не уточнил.Запорожское направление для командования ВСУ является одним из приоритетных и сложных участков зоны спецоперации. Именно сюда была направлена западная техника, большинство которой уже уничтожено российскими военными.Российские военнослужащие за неделю отразили 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении. Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны РФ.Живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Малой Токмачки и Новоандреевки."Потери ВСУ за указанный период составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии", - указали в МО РФ.На Херсонском направлении Киев за неделю потерял до 450 военных.
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новости, запорожское направление, вс рф, саперы, всу, работино, вербовое/вербное, запорожье, сво, спецоперация, украина, россия
Новости, Запорожское направление, ВС РФ, саперы, ВСУ, Работино, Вербовое/Вербное, Запорожье, СВО, Спецоперация, Украина, Россия

В Запорожской области саперы ликвидировали важный объект ВСУ - СМИ

14:29 03.12.2023 (обновлено: 14:30 03.12.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения отдельного батальона морской инженерной службы Тихоокеанского флота
Учения отдельного батальона морской инженерной службы Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Сапёрами 539-го инженерно-саперного полка ВС России уничтожен важный объект ВСУ в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил командир группы с позывным "Сварог"
Как рассказал собеседник агентства, операция проходила в серой зоне на Ореховском участке в Запорожской области. Туда зашла группа военных РФ, которая уничтожила важный объект, который влиял на передвижение войск ВСУ.
Кадры операции опубликовали журналисты РИА Новости. Какой именно объект ВСУ был уничтожен, командир группы не уточнил.
"В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника. В данный момент передвижение противника сильно затруднено", — поделился "Сварог".
Запорожское направление для командования ВСУ является одним из приоритетных и сложных участков зоны спецоперации. Именно сюда была направлена западная техника, большинство которой уже уничтожено российскими военными.
Российские военнослужащие за неделю отразили 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении. Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны РФ.
Живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Малой Токмачки и Новоандреевки.
"Потери ВСУ за указанный период составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии", - указали в МО РФ.
На Херсонском направлении Киев за неделю потерял до 450 военных.
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Политолог о том, какие города превратят в "новые авдеевки" ВСУ, чтобы засесть в глухую "очаговую" оборонуЗападу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
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