https://ukraina.ru/20231203/1051701862.html

В Запорожской области саперы ликвидировали важный объект ВСУ - СМИ

В Запорожской области саперы ликвидировали важный объект ВСУ - СМИ - 03.12.2023 Украина.ру

В Запорожской области саперы ликвидировали важный объект ВСУ - СМИ

Сапёрами 539-го инженерно-саперного полка ВС России уничтожен важный объект ВСУ в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил командир группы с позывным "Сварог"

2023-12-03T14:29

2023-12-03T14:29

2023-12-03T14:30

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Как рассказал собеседник агентства, операция проходила в серой зоне на Ореховском участке в Запорожской области. Туда зашла группа военных РФ, которая уничтожила важный объект, который влиял на передвижение войск ВСУ. Кадры операции опубликовали журналисты РИА Новости. Какой именно объект ВСУ был уничтожен, командир группы не уточнил.Запорожское направление для командования ВСУ является одним из приоритетных и сложных участков зоны спецоперации. Именно сюда была направлена западная техника, большинство которой уже уничтожено российскими военными.Российские военнослужащие за неделю отразили 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении. Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны РФ.Живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Малой Токмачки и Новоандреевки."Потери ВСУ за указанный период составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии", - указали в МО РФ.На Херсонском направлении Киев за неделю потерял до 450 военных.

https://ukraina.ru/20231203/1051667056.html

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новости, запорожское направление, вс рф, саперы, всу, работино, вербовое/вербное, запорожье, сво, спецоперация, украина, россия