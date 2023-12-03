https://ukraina.ru/20231203/1051701280.html

"На экспрессе к Бандере": под Авдеевкой уничтожены наёмники из Канады и США - Рогов

"На экспрессе к Бандере": под Авдеевкой уничтожены наёмники из Канады и США - Рогов - 03.12.2023 Украина.ру

"На экспрессе к Бандере": под Авдеевкой уничтожены наёмники из Канады и США - Рогов

Под Авдеевкой ликвидированы наемники из США и Канады. Их гибель подтвердили представители "Интернационального легиона" украинской теробороны. Об этом 3 декабря сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале

2023-12-03T13:53

2023-12-03T13:53

2023-12-03T13:53

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В ДНР были уничтожены очередные иностранные наёмники, написал Рогов. Он добавил, что американский и канадский офицеры были ликвидированы в районе Авдеевки.Подтверждение их гибели последовало от представителей "Интернационального легиона" территориальной обороны Украины. Они описали произошедшее "как точное и мощное огневое воздействие со стороны ВС РФ", подчеркнул общественник.1 декабря в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наёмников, атаковавших российские позиции в составе подразделений ВСУ."Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наёмников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", - говорится в сообщении ведомства.Если российские силы возьмут Авдеевку, они смогут немного продвинуться, но потом упрутся в новую линию обороны ВСУ. В укрепления не успеют залить много бетона, но брать их все равно будет сложно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник.Авдеевка имеет более политическое, а не стратегическое значение. Если ВСУ оттуда уйдут, Донецку безусловно станет легче, потому что будет меньше обстрелов, но полностью они не прекратятся, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20231203/1051682651.html

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новости, украина, всу, иностранные наемники, ликвидация, авдеевка, днр, сша, канада, сво, тероборона, россия, бои