https://ukraina.ru/20231203/1051701280.html
"На экспрессе к Бандере": под Авдеевкой уничтожены наёмники из Канады и США - Рогов
"На экспрессе к Бандере": под Авдеевкой уничтожены наёмники из Канады и США - Рогов - 03.12.2023 Украина.ру
"На экспрессе к Бандере": под Авдеевкой уничтожены наёмники из Канады и США - Рогов
Под Авдеевкой ликвидированы наемники из США и Канады. Их гибель подтвердили представители "Интернационального легиона" украинской теробороны. Об этом 3 декабря сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале
2023-12-03T13:53
2023-12-03T13:53
2023-12-03T13:53
новости
украина
всу
иностранные наемники
ликвидация
авдеевка
днр
сша
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сво
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В ДНР были уничтожены очередные иностранные наёмники, написал Рогов. Он добавил, что американский и канадский офицеры были ликвидированы в районе Авдеевки.Подтверждение их гибели последовало от представителей "Интернационального легиона" территориальной обороны Украины. Они описали произошедшее "как точное и мощное огневое воздействие со стороны ВС РФ", подчеркнул общественник.1 декабря в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наёмников, атаковавших российские позиции в составе подразделений ВСУ."Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наёмников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", - говорится в сообщении ведомства.Если российские силы возьмут Авдеевку, они смогут немного продвинуться, но потом упрутся в новую линию обороны ВСУ. В укрепления не успеют залить много бетона, но брать их все равно будет сложно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник.Авдеевка имеет более политическое, а не стратегическое значение. Если ВСУ оттуда уйдут, Донецку безусловно станет легче, потому что будет меньше обстрелов, но полностью они не прекратятся, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20231203/1051682651.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, иностранные наемники, ликвидация, авдеевка, днр, сша, канада, сво, тероборона, россия, бои
Новости, Украина, ВСУ, иностранные наемники, ликвидация, Авдеевка, ДНР, США, Канада, СВО, тероборона, Россия, бои
"На экспрессе к Бандере": под Авдеевкой уничтожены наёмники из Канады и США - Рогов
Под Авдеевкой ликвидированы наемники из США и Канады. Их гибель подтвердили представители "Интернационального легиона" украинской теробороны. Об этом 3 декабря сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале
В ДНР были уничтожены очередные иностранные наёмники, написал Рогов. Он добавил, что американский и канадский офицеры были ликвидированы в районе Авдеевки.
"Канадской и американский наёмники Брэд Стрэдфорд и Эрик Варгас отправились на экспрессе к Бандере. Идёт осмотр сотен других тел, которых бросили боевики ВСУ", - сообщил Рогов.
Подтверждение их гибели последовало от представителей "Интернационального легиона" территориальной обороны Украины. Они описали произошедшее "как точное и мощное огневое воздействие со стороны ВС РФ", подчеркнул общественник.
1 декабря в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наёмников, атаковавших российские позиции в составе подразделений ВСУ.
"Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наёмников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", - говорится в сообщении ведомства.
Если российские силы возьмут Авдеевку, они смогут немного продвинуться, но потом упрутся в новую линию обороны ВСУ. В укрепления не успеют залить много бетона, но брать их все равно будет сложно. Об этом рассказал
в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник.
Авдеевка имеет более политическое, а не стратегическое значение. Если ВСУ оттуда уйдут, Донецку безусловно станет легче, потому что будет меньше обстрелов, но полностью они не прекратятся, заключил собеседник издания.