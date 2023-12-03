https://ukraina.ru/20231203/1051700795.html

Реакция Венгрии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 декабря

Реакция Венгрии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 декабря - 03.12.2023 Украина.ру

Реакция Венгрии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 декабря

В Венгрии отреагировали на препятствование встрече лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-12-03T13:00

2023-12-03T13:00

2023-12-03T13:00

эксклюзив

хроники

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Пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач в X (бывшийTwitter – Ред.) прокомментировал объяснения СБУ, ранее заявившей, что причиной отказа Порошенко в командировке было нежелание допустить его встречу с Орбаном.Ковач подчеркнул, что Венгрия "не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского"."Подобные новости и политические чистки являются ещё одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в Европейском Союзе", – отметил Ковач.Ранее СБУ заявила, что именно эта спецслужба способствовала запрету на выезд Порошенко из страны. По словам Службы безопасности Украины, на этот шаг украинские силовики пошли якобы из-за подготовки провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины.В заявлении СБУ говорилось, что "по замыслу спецслужб РФ, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции".Порошенко заподозрили в том, что его якобы могли привлечь к информационным психологическим специальным операциям, которые планируются с украинскими политиками."По полученным контрразведывательными данными, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является другом Путина и призывает снять санкции с РФ", – заявили в спецслужбе.В "Европейской солидарности" в ответ заявили, что Порошенко своим визитом должен был помочь Украине."Те, кто сейчас пытаются найти обоснование своих отказов на венгерском треке, пользуясь бывшими контактами Петра Порошенко с Виктором Орбаном, зря стараются. Стоит помнить, что 14-15 декабря в Брюсселе свое решение о начале предвступительных переговоров с Украиной будет объявлять Европейский Совет, где Будапешт имеет право вето", - указывалось в заявлении партии.В "Европейской солидарности" отметили, что Порошенко своим визитом в Венгрию как раз и должен был помочь Украине."Если бы у Петра Порошенко была возможность помочь, используя собственный личный положительный опыт и контакты, чтобы это решение было успешным, тем более на фоне последних заявлений, он бы это сделал. Без предательств. И в интересах государства. И в тесной координации с международными партнёрами. И не только в Будапеште, но и в любой стране Европейского Союза, где позиции Украины не такие мощные или где официальные усилия власти желаемых результатов не приносят", - отмечала "Европейская солидарность".В партии подчеркнул, что подход "как-то само решится" давно не работает.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 12 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 9 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 3 обстрела из артиллерии 152 мм, выпущено 30 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём ВСУ оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Ленинский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка."Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений в Кировском, Ленинском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Были повреждены два объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы ужесточились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Киевскому, Ленинскому и Кировскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 мм и 1 боеприпас с БПЛА, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки 20 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, 10 снарядов калибром 152 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 2 снаряда калибром 155 мм, по Зайцево — 3 кассетных снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 8 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 54 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 54 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 29; Кардашинка — 2; Алёшки — 10; Подстепное — 2; Саги — 6; Голая Пристань — 5", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Голая Пристань, Новая Маячка, Раденск. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.В администрации Горностаевского муниципального округа заявили, что по округу зарегистрировано 50 "прилётов" с правого берега."Всего за сутки зафиксировано около 50 "прилётов" с правого берега. Огонь вёлся в первую половину дня по району Заводовки, после обеда - по району Горностаевки и Каир. Удары наносились в основном из миномётов. В течении всего дня отмечалась работа вражеских дронов", - писала администрация.Утром 3 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 39 артиллерийских снарядов и 6 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Наумовка – 3 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. Также в Наумовке с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. <...> В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано 5 прилётов", - писал Гладков.Во всех случаях обошлось без последствий.Также в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка было выпущено 3 миномётных снаряда. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье – было установлено 3 прилёта. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений."В Шебекинском городском округе по хутору Мухин выпущено 7 миномётных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 6, по селу Муром – 3 миномётных снаряда. В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231203/1051698919.html

https://ukraina.ru/20231202/1051697125.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники