Сталинский удар: кого из украинских боевиков Россия не должна брать в плен - Насонов - 03.12.2023 Украина.ру
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Сталинский удар: кого из украинских боевиков Россия не должна брать в плен - Насонов
Сталинский удар: кого из украинских боевиков Россия не должна брать в плен - Насонов - 03.12.2023 Украина.ру
Сталинский удар: кого из украинских боевиков Россия не должна брать в плен - Насонов
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, оценил оснащённость наших войск и дал прогноз по развитию вооружений и военной техники с учётом опыта спецоперации
2023-12-03T12:16
2023-12-03T12:16
видео
авдеевка
черное море
азовское море
россия
украина
всу
вс рф
герои
танки
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00:27 – о том, как Украина готовится к новой потере территорий; 04:08 – какие украинские подразделения совершают больше всего военных преступлений; 05:32 – какие вооружения и технологии нужны ВС РФ для того, чтобы успешно перейти в наступление; 08:50 – о будущем танков и прочей бронетехники в условиях массового использования беспилотников; 11:01 – о том, насколько эффективно ВС РФ ведут контрбатарейную борьбу; 12:51 – о превосходстве наших беспилотников на поле боя; 15:50 – о ситуации в Авдеевке; 20:17 – о ситуации в Чёрном и Азовском морях: какие возможности есть у сторон конфликта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, авдеевка, черное море, азовское море, россия, украина, всу, вс рф, герои, танки, сво, беспилотники, бпла, наступление, преступления, потери, потери всу, техника, военная техника, видео
Видео, Авдеевка, Черное море, Азовское море, Россия, Украина, ВСУ, ВС РФ, герои, танки, СВО, беспилотники, БПЛА, наступление, преступления, потери, потери ВСУ, техника, военная техника

Сталинский удар: кого из украинских боевиков Россия не должна брать в плен - Насонов

12:16 03.12.2023
 
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, оценил оснащённость наших войск и дал прогноз по развитию вооружений и военной техники с учётом опыта спецоперации
00:27 – о том, как Украина готовится к новой потере территорий;
04:08 – какие украинские подразделения совершают больше всего военных преступлений;
05:32 – какие вооружения и технологии нужны ВС РФ для того, чтобы успешно перейти в наступление;
08:50 – о будущем танков и прочей бронетехники в условиях массового использования беспилотников;
11:01 – о том, насколько эффективно ВС РФ ведут контрбатарейную борьбу;
12:51 – о превосходстве наших беспилотников на поле боя;
15:50 – о ситуации в Авдеевке;
20:17 – о ситуации в Чёрном и Азовском морях: какие возможности есть у сторон конфликта.
 
ВидеоАвдеевкаЧерное мореАзовское мореРоссияУкраинаВСУВС РФгероитанкиСВОбеспилотникиБПЛАнаступлениепреступленияпотерипотери ВСУтехникавоенная техника
 
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