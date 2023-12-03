https://ukraina.ru/20231203/1051700270.html

Сталинский удар: кого из украинских боевиков Россия не должна брать в плен - Насонов

Сталинский удар: кого из украинских боевиков Россия не должна брать в плен - Насонов - 03.12.2023 Украина.ру

Сталинский удар: кого из украинских боевиков Россия не должна брать в плен - Насонов

Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, оценил оснащённость наших войск и дал прогноз по развитию вооружений и военной техники с учётом опыта спецоперации

2023-12-03T12:16

2023-12-03T12:16

2023-12-03T12:16

видео

авдеевка

черное море

азовское море

россия

украина

всу

вс рф

герои

танки

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00:27 – о том, как Украина готовится к новой потере территорий; 04:08 – какие украинские подразделения совершают больше всего военных преступлений; 05:32 – какие вооружения и технологии нужны ВС РФ для того, чтобы успешно перейти в наступление; 08:50 – о будущем танков и прочей бронетехники в условиях массового использования беспилотников; 11:01 – о том, насколько эффективно ВС РФ ведут контрбатарейную борьбу; 12:51 – о превосходстве наших беспилотников на поле боя; 15:50 – о ситуации в Авдеевке; 20:17 – о ситуации в Чёрном и Азовском морях: какие возможности есть у сторон конфликта.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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