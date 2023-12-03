Кличко против власти, требование ДМБ. Главное на Украине на утро 3 декабря - 03.12.2023 Украина.ру
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Кличко против власти, требование ДМБ. Главное на Украине на утро 3 декабря
Кличко против власти, требование ДМБ. Главное на Украине на утро 3 декабря - 03.12.2023 Украина.ру
Кличко против власти, требование ДМБ. Главное на Украине на утро 3 декабря
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о движении Украины к авторитаризму. На Украине прошли митинги с требованием демобилизовать сражающихся военных
2023-12-03T10:05
2023-12-03T10:05
хроники
эксклюзив
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О том, что Украина движется к авторитаризму, Кличко заявил в комментарии немецкому изданию Der Spiegel."В какой-то момент мы перестанем отличаться от России, где все зависит от прихоти одного человека... Сейчас существует только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", - рассказал Кличко.По его словам, "в первые месяцы войны страна была без лидера, был откровенный хаос, и мэры сыграли ключевую роль как лидеры мнений, в обороне городов, в помощи военным".При этом, по словам Кличко, в Офисе президента Украины мэров украинских городов считают "атавизмом" и препятствием для централизации в стране.Когда мэру Киева задали вопрос, находится ли демократия в Украине под серьёзной угрозой, Кличко после паузы ответил: "Да"."Превратить Украину в авторитарное государство просто так почти невозможно", - заявил в то же время Кличко.По его словам, украинцы слишком свободолюбивы для этого.Также Кличко заявил, что с начала спецоперации ВС РФ у него не было ни одной встречи или телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.С критикой Зеленского Кличко выступил и в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten. Он отметил, что его не удивляет падение популярности Зеленского в украинском обществе."Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за ошибки, которые он допустил. Люди спрашивают себя, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне, почему Зеленский до последнего отрицал, что до этого дойдет или почему россиянам удалось так быстро дойти до Киева. Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности. Тем не менее, президент сегодня играет важную роль, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи", - заявил Кличко.При этом он подчеркнул, что у него самого нет президентских амбиций."Было бы глупо сегодня об этом думать. Сегодня вопрос лишь в том, будет ли Украина существовать вообще. &lt;...&gt; Мы боремся за свою свободу и независимость. В то же время наши политики уже ведут окопную войну – в стране, само существование которой является шатким. Это просто глупо. Поэтому говорить о моих политических амбициях сейчас было бы глупо", - подчеркнул мэр Киева.Он также отметил, что поддерживает главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в его заявлениях о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик."Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем в эйфории врать нашему народу и нашим партнерам. Но так нельзя делать вечно. Некоторые наши политики критиковали Залужного за его четкие слова несправедливо. Я его поддерживаю", - отметил Кличко.В последние дни на Украине ожесточилась внутренняя политическая борьба. В пятницу, 1 декабря, из страны не выпустили лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко. Позже выяснилось, что СБУ подозревало Порошенко в невольном распространении "российских нарративов". При этом украинские телеграм-каналы сообщают, что настоящей причиной обеспокоенности властей по поводу неподконтрольных Зеленскому политиков является то, что Запад начал разочаровываться в украинском президенте. Последний не идёт на переговоры с Россией или на заморозку боевых действий, чего от него добиваются США и страны ЕС.Демобилизация для военныхВ субботу, 2 декабря, по всей Украине прошли митинги с требованием демобилизовать находящихся на фронте военных. Митинги состоялись в Запорожье, Житомире, Кропивницком (бывшем Кировограде), Львове, Киеве.Одним из самых больших митингов был митинг в Киеве, где около сотни родственников военнослужащих собрались на Майдане Незалежности. Среди митингующих были преимущественно женщины и дети. Они требовали, чтобы их мужья, братья и отцы, находящиеся на фронте с первых дней СВО, имели возможность восстановления и отдыха. Некоторые принесли плакаты с надписями, сколько дней их родные непрерывно воюют.Во время митинга была объявлена воздушная тревога, отчего митингующие переместились в "Трубу" - подземный переход под Майданом.Как рассказала журналисту Hromadske.ua участница акции Алёна Стенова, она приехала в столицу из-под Киева, чтобы вместе с другими родственниками военных "говорить от имени мужчин". Её муж сейчас на одном из самых горячих направлений фронта — под Авдеевкой.Как заявила Стенова, сначала муж был бойцом ТрО, затем перешёл в подразделение ВСУ."Мы - родственники военнослужащих, мы - их рупор. Это неправда, что они молчат, а мы говорим о них", - заявила Стенова.По её словам, военные сами поднимают эту тему в соцсетях. Беспокоят сообщения, что демобилизацию планируется провести после 36 месяцев службы."Они уже на грани. Наши военные устали физически и морально, а истощенное войско не способно защитить должным образом страну. Сейчас основное - это мобилизация и демобилизация. Это удержит нас на плаву и позволит победить", - отметила Стенова.По её словам, "бремя войны несут военные и их семьи"."Есть другое общество - тыл, которое уже приспосабливалось к войне, живет, в принципе, нормальной жизнью, с ограничением на тревоги и всё больше и больше абстрагируется[от боевых действий] Мы все в одной лодке и выгребать из этой ситуации нам нужно вместе. Поэтому - мобилизация и демобилизация!" – призвала Стенова.Другая жена военного — Юлия Воробей — рассказала, что её мужа мобилизовали в армию 4 месяца. Но к акции она присоединились, т. к. хочет, чтобы в стране установили сроки службы."Я за то, чтобы были установлены сроки службы, чтобы он знал и мы знали, что он там на время, а не пока закончится война", - отметила Воробей.Сама она — не киевлянка. Об акции узнала из соцсетей и приехала в украинскую столицу с маленьким сыном и другими родственниками — сестрой и братом.Ещё одна митингующая — Ирина — приехала в Киев из Днепра. Её сын добровольно присоединился к украинским формированиям 26 февраля 2022 года. При этом он никогда не был военным."Они уже почти 2 года находятся на "нуле", - рассказала женщина.Примечательно, что её сын сейчас на реабилитации по состоянию здоровья, но она всё равно приехала на акцию в поддержку демобилизации."Мои требования, чтобы ребят, которые пошли добровольцами, наконец демобилизовали. Потому что они имеют на это право", — отметила Ирина.Она подчеркнула, что нынешние военные уже выполнили свой долг перед государством и дали другим украинским мужчинам "время подготовиться". Ирина указала, что матери и жёны военных выступают за то, что демобилизация должна быть после 18 месяцев службы:"Им нужно время на восстановление", - подчеркнула она.В других украинских городах женщины выступали с подобными требованиями: установить срок службы по мобилизации, демобилизовать находящихся на фронте с 24 февраля 2022 года и провести дополнительную мобилизацию для того, чтобы восполнить ряды ВСУ.
https://ukraina.ru/20231202/1051697125.html
https://ukraina.ru/20231202/1051693223.html
https://ukraina.ru/20231202/1051691497.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Кличко против власти, требование ДМБ. Главное на Украине на утро 3 декабря

10:05 03.12.2023
 
© Фото : Віталій Кличко / TelegramВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о движении Украины к авторитаризму. На Украине прошли митинги с требованием демобилизовать сражающихся военных
О том, что Украина движется к авторитаризму, Кличко заявил в комментарии немецкому изданию Der Spiegel.
"В какой-то момент мы перестанем отличаться от России, где все зависит от прихоти одного человека... Сейчас существует только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", - рассказал Кличко.
По его словам, "в первые месяцы войны страна была без лидера, был откровенный хаос, и мэры сыграли ключевую роль как лидеры мнений, в обороне городов, в помощи военным".
При этом, по словам Кличко, в Офисе президента Украины мэров украинских городов считают "атавизмом" и препятствием для централизации в стране.
Когда мэру Киева задали вопрос, находится ли демократия в Украине под серьёзной угрозой, Кличко после паузы ответил: "Да".
"Превратить Украину в авторитарное государство просто так почти невозможно", - заявил в то же время Кличко.
По его словам, украинцы слишком свободолюбивы для этого.
Также Кличко заявил, что с начала спецоперации ВС РФ у него не было ни одной встречи или телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Вчера, 18:40
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С критикой Зеленского Кличко выступил и в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten. Он отметил, что его не удивляет падение популярности Зеленского в украинском обществе.
"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за ошибки, которые он допустил. Люди спрашивают себя, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне, почему Зеленский до последнего отрицал, что до этого дойдет или почему россиянам удалось так быстро дойти до Киева. Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности. Тем не менее, президент сегодня играет важную роль, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи", - заявил Кличко.
При этом он подчеркнул, что у него самого нет президентских амбиций.
"Было бы глупо сегодня об этом думать. Сегодня вопрос лишь в том, будет ли Украина существовать вообще. <...> Мы боремся за свою свободу и независимость. В то же время наши политики уже ведут окопную войну – в стране, само существование которой является шатким. Это просто глупо. Поэтому говорить о моих политических амбициях сейчас было бы глупо", - подчеркнул мэр Киева.
Он также отметил, что поддерживает главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в его заявлениях о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик.
"Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем в эйфории врать нашему народу и нашим партнерам. Но так нельзя делать вечно. Некоторые наши политики критиковали Залужного за его четкие слова несправедливо. Я его поддерживаю", - отметил Кличко.
В последние дни на Украине ожесточилась внутренняя политическая борьба. В пятницу, 1 декабря, из страны не выпустили лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко. Позже выяснилось, что СБУ подозревало Порошенко в невольном распространении "российских нарративов". При этом украинские телеграм-каналы сообщают, что настоящей причиной обеспокоенности властей по поводу неподконтрольных Зеленскому политиков является то, что Запад начал разочаровываться в украинском президенте. Последний не идёт на переговоры с Россией или на заморозку боевых действий, чего от него добиваются США и страны ЕС.
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Вчера, 13:00
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Демобилизация для военных
В субботу, 2 декабря, по всей Украине прошли митинги с требованием демобилизовать находящихся на фронте военных. Митинги состоялись в Запорожье, Житомире, Кропивницком (бывшем Кировограде), Львове, Киеве.
Одним из самых больших митингов был митинг в Киеве, где около сотни родственников военнослужащих собрались на Майдане Незалежности. Среди митингующих были преимущественно женщины и дети. Они требовали, чтобы их мужья, братья и отцы, находящиеся на фронте с первых дней СВО, имели возможность восстановления и отдыха. Некоторые принесли плакаты с надписями, сколько дней их родные непрерывно воюют.
Во время митинга была объявлена воздушная тревога, отчего митингующие переместились в "Трубу" - подземный переход под Майданом.
Как рассказала журналисту Hromadske.ua участница акции Алёна Стенова, она приехала в столицу из-под Киева, чтобы вместе с другими родственниками военных "говорить от имени мужчин". Её муж сейчас на одном из самых горячих направлений фронта — под Авдеевкой.
Как заявила Стенова, сначала муж был бойцом ТрО, затем перешёл в подразделение ВСУ.
"Мы - родственники военнослужащих, мы - их рупор. Это неправда, что они молчат, а мы говорим о них", - заявила Стенова.
По её словам, военные сами поднимают эту тему в соцсетях. Беспокоят сообщения, что демобилизацию планируется провести после 36 месяцев службы.
"Они уже на грани. Наши военные устали физически и морально, а истощенное войско не способно защитить должным образом страну. Сейчас основное - это мобилизация и демобилизация. Это удержит нас на плаву и позволит победить", - отметила Стенова.
По её словам, "бремя войны несут военные и их семьи".
"Есть другое общество - тыл, которое уже приспосабливалось к войне, живет, в принципе, нормальной жизнью, с ограничением на тревоги и всё больше и больше абстрагируется[от боевых действий] Мы все в одной лодке и выгребать из этой ситуации нам нужно вместе. Поэтому - мобилизация и демобилизация!" – призвала Стенова.
Виталий Кличко на Подольско-Воскресенском мостовом переходе - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Вчера, 10:12
Переговоры между военными Украины и России, мост к Буданову. Главное на Украине на утро 2 декабряАмериканский журналист Сеймур Херш сообщил о прямых переговорах между украинскими и российскими военными о мире. В Киеве открыли один из самых знаменитых "долгостроев" - мост на Рыбальский полуостров
Другая жена военного — Юлия Воробей — рассказала, что её мужа мобилизовали в армию 4 месяца. Но к акции она присоединились, т. к. хочет, чтобы в стране установили сроки службы.
"Я за то, чтобы были установлены сроки службы, чтобы он знал и мы знали, что он там на время, а не пока закончится война", - отметила Воробей.
Сама она — не киевлянка. Об акции узнала из соцсетей и приехала в украинскую столицу с маленьким сыном и другими родственниками — сестрой и братом.
Ещё одна митингующая — Ирина — приехала в Киев из Днепра. Её сын добровольно присоединился к украинским формированиям 26 февраля 2022 года. При этом он никогда не был военным.
"Они уже почти 2 года находятся на "нуле", - рассказала женщина.
Примечательно, что её сын сейчас на реабилитации по состоянию здоровья, но она всё равно приехала на акцию в поддержку демобилизации.
"Мои требования, чтобы ребят, которые пошли добровольцами, наконец демобилизовали. Потому что они имеют на это право", — отметила Ирина.
Она подчеркнула, что нынешние военные уже выполнили свой долг перед государством и дали другим украинским мужчинам "время подготовиться". Ирина указала, что матери и жёны военных выступают за то, что демобилизация должна быть после 18 месяцев службы:
"Им нужно время на восстановление", - подчеркнула она.
В других украинских городах женщины выступали с подобными требованиями: установить срок службы по мобилизации, демобилизовать находящихся на фронте с 24 февраля 2022 года и провести дополнительную мобилизацию для того, чтобы восполнить ряды ВСУ.
 
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