https://ukraina.ru/20231203/1051698094.html

Бесполезная война и невыездной Порошенко.Украинские эксперты о том, как в стране формируется диктатура

Бесполезная война и невыездной Порошенко.Украинские эксперты о том, как в стране формируется диктатура - 03.12.2023 Украина.ру

Бесполезная война и невыездной Порошенко.Украинские эксперты о том, как в стране формируется диктатура

Похоже на то, что ВСУ официально переходят к обороне. Зеленский признал, что контрнаступление не принесло ожидаемых результатов и заявил о намерении возвести оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.

2023-12-03T08:54

2023-12-03T08:54

2023-12-03T08:54

эксклюзив

украина

спецоперация

сво

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Как сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП, Зеленский согласился на строительство оборонительных сооружений по всей линии фронта под давлением Запада."После приезда в Киев министра обороны США и жесткого разговора, на Банковой согласились поддержать позицию Залужного, который уже три месяца требует начать этот процесс, но ставка игнорировала его", - сообщили авторы канала.Как бы то ни было, Украина входит в зиму с тем, что признана необходимо строить свою линию обороны, свою "великую китайскую стену", что уже говорит о многом, считает находящийся в эмиграции украинский политолог Михаил Чаплыга. По его словам, можно было оказаться в этой же точке с меньшими потерями. Строительство такой линии - дело очень дорогое, а сейчас дыра в украинском бюджете составляет 43 млрд долларов, и как с этим можно построить такую "стену"?Чаплыга отметил, что если по итогу всего, Крым окажется за скобками и будет обсуждаться нейтральный статус Украины, то очень многие в стране зададут вопрос – зачем все это было?Для России ответ понятен – русские озабочены созданием и укреплением пояса безопасности, считает политолог. По его мнению, планы Киева строить линию обороны говорят о том, что теперь будут возможны переговоры. Но это в том случае, если "закопать" тот самый вопрос."За скобками" оставят не только Крым. Нынешние киевские власти сами делают все для того, чтобы буквально убедить людей в Крыму и на Донбассе даже не думать о возвращении, отмечает известный украинский политолог Кость Бондаренко."Такое впечатление, что окружение Зеленского делает все, чтобы Донбасс и Крым не вернулись никогда", - сказал эксперт в эфире интернет-канала "Да это так".Он пояснил: "Когда они начинают говорить, что им придется подчиниться всем нашим законам, придется провести украинизацию, а еще они будут поражены в гражданских правах на ближайшие 10 лет, а еще мы там установим серьезные фильтрационные действия, а потом разберемся, кто есть кто — все, вплоть до учителей, и так далее, должны будут отсидеть свое, потому что они сотрудничали с оккупационными властями… Так это только настраивает против, это дает дополнительный стимул для того, чтобы воевать против Украины".Что впереди? Бежавший с Украины в США бизнесмен и политик Геннадий Балашов склоняется к мысли, что ждет нас всех "корейский вариант"."А это значит, что линия Суровикина полностью превращается в демаркационную линию, то есть – линию разграничения войск, а также линию перемирия", - сказал он в очередном выпуске своего блога. Однако, по его словам, на Украине "большое количество сил, не заинтересованных в окончании войны", поскольку это "очень плохо для президентской администрации".Он напомнил о словах главы фракции "Слуг" в Верховной Раде Давида Арахамии о том, что можно было давно остановить войну, но приехал Борис Джонсон и велел дальше воевать."Но это… как у детей. Они пытаются переложить свою ответственность на Джонсона. Джонсон, оказывается, руководил в то время военными, страной и принимал решение, подписывать договор с Россией разграничительный или нет. То есть – бросать на убой 100-150 тысяч человек или нет", - сказал Балашов.Бизнесмен отметил, что уже сейчас Украина потеряла почти 20% территории, а если страна еще повоюет таким же образом, то может потерять и больше. По словам Балашова, он не видит возможности для Киева вернуть утраченные территории. Разделение Украины "80 на 20" надо уже рассматривать как аксиому, считает он.Балашов продолжил: ВСУ, тем не менее, вынужденно продолжают эту "сизифову войну", но все напрасно, разделение страны в указанных пропорциях будет оставаться. По мнению политика, нынешняя власть продолжает войну, поскольку не знает, как жить в условиях мира – у них "плана мирного не существует". Тем не менее, уверен бизнесмен, Киев вынужденно пойдет на мирные переговоры – "и Украина должна довольствоваться тем, что она сберегла государственность и 80% территории, которая будет под западным миром".Обсуждают и инцидент с экс-президентом Петром Порошенко, которого не выпустили из страны пограничники. Как отметил экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, пограничники сказали, что командировка Порошенко ликвидирована по команде из Рады, а руководство этой самой Рады сослалось на какое-то письмо с грифом "Для служебного пользования", поэтому его не могут обнародовать. От кого это письмо, тоже не говорят."Ну это уже открытая диктатура. Это в принципе вообще беспрецедентно", - оценил ситуацию эксперт, подчеркнув, что такого не было ни при одном из прежних президентов. По словам Соскина, видно, что Зеленский, его окружение и его патроны - "они нацелены на то, чтобы выстроить диктатуру и воевать до конца". И вопрос в том, "на что нацелены теперь будут все остальные".

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, спецоперация, сво