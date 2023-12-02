https://ukraina.ru/20231202/1051697125.html

Порошенко как "агент России", избиение Дубинского. Итоги 2 декабря на Украине

Порошенко как "агент России", избиение Дубинского. Итоги 2 декабря на Украине - 02.12.2023 Украина.ру

Порошенко как "агент России", избиение Дубинского. Итоги 2 декабря на Украине

Служба безопасности Украины заявила, что пятый президент страны Пётр Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пойти на поводу у России. СМИ и адвокаты народного депутата Александра Дубинского сообщили об избиении этого политика в СИЗО

2023-12-02T18:40

2023-12-02T18:40

2023-12-02T18:40

хроники

эксклюзив

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Как сообщила пресс-служба СБУ, эта спецслужба, а также другие разведывательные органы Украины получили информацию "о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб"."СБУ и разведывательные органы Украины получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины. Главная цель врага – снизить поддержку иностранных партнёров и попытаться расколоть украинское общество изнутри. По замыслу спецслужб России, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнёрах антироссийской коалиции и будет побуждать представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса по России на условиях замораживания войны. Указанные заявления специальные службы России планировали активно поддержать через пророссийские политические силы иностранных стран. Среди планов врага – привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран", - указывалось в заявлении СБУ.Именно в этом контексте спецслужба и предложила рассматривать информацию о запланированной встрече лидера украинской партии "Европейская солидарность" и пятого президента Украины Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последнего СБУ обвинила в том, что он "системно выражает антиукраинскую позицию, является другом Путина и призывает снять санкции с РФ"."Эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины. СБУ обратилась в Офис президента, Кабинет министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату, который должен стать инструментом в руках российских спецслужб", - заявила Служба безопасности Украины.Также СБУ напомнила, что "согласно законодательству Украины министерство иностранных дел является главным органом исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних сношений Украины".На это заявление отреагировала "Европейская солидарность"."Те, кто сейчас пытаются найти обоснование своих отказов на венгерском треке, пользуясь бывшими контактами Петра Порошенко с Виктором Орбаном, зря стараются. Стоит помнить, что 14-15 декабря в Брюсселе свое решение о начале предвступительных переговоров с Украиной будет объявлять Европейский Совет, где Будапешт имеет право вето", - указывалось в заявлении партии.В "Европейской солидарности" отметили, что Порошенко как раз и должен был помочь Украине."Если бы у Петра Порошенко была возможность помочь, используя собственный личный положительный опыт и контакты, чтобы это решение было успешным, тем более на фоне последних заявлений, он бы это сделал. Без предательств. И в интересах государства. И в тесной координации с международными партнёрами. И не только в Будапеште, но и в любой стране Европейского Союза, где позиции Украины не такие мощные или где официальные усилия власти желаемых результатов не приносят. А подход о "как-то само решится" давно не работает", - подчеркнули в "Европейской солидарности".Прокомментировал заявление СБУ и популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада"."СБУ не пустила Порошенко за границу, чтобы Россия его не использовала в ИПСО. Почти агент Кремля, получается. Всё, как вчера описали: против Петра обернулся бред, который он использовал ранее против своих оппонентов", - отмечалось в публикации канала.В то же время, украинские СМИ сообщают о том, что Запад наращивает давление на украинское руководство по поводу мирных переговоров с Россией или, по меньшей мере, заморозки боевых действий."Наш источник из ОП сообщил, что администрация Байдена давит на Офис президента, чтобы заморозить войну в феврале 2024 года на период всей предвыборной кампании. Фактически нам ставят ультиматум о начале переговорного процесса с весны следующего года, причем никто уже не говорит о мирной формуле Зеленского как основе, а нам ставят условие согласиться на остановку боевых действий по линии фронта", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Таким образом, отказ Порошенко в командировке вряд ли поможет украинской власти.Избиение ДубинскогоУкраинское издание "Страна" опубликовало записку арестованного народного депутата Александра Дубинского."Вчера, часов в 21, меня перекинули в другую камеру. Там меня с часу до 3 ночи п**дили, по ощущениям, сломали ребро. Там крепкая гематома, я смотрел. После я до утра сидел на стуле, в прихожей, часов до 11. Затем меня забрали обратно, только камера уже другая", - отмечалось в записке.Дубинский также писал, что "чётко понимает, что всё спланировано".В комментарии изданию адвокат Дубинского Руслан Гладкий подтвердил подлинность этой записки.Также защитник парламентария уточнил детали произошедшего."Избиение случилось дважды — вчера и сегодня ночью. Сейчас Дубинский находится в коллективной камере. Состояние здоровья у него очень плохое, ему сложно вставать и садиться на стул, даже просто поворачивать туловище вправо и влево ему тяжело. Потому что удары наносились по всему телу. Его пытались бить без следов, но, учитывая количество ударов и то, что они были нанесены одновременно 5-6 людьми, то все равно есть следы: синяк над правым глазом, гематома на ребрах, что свидетельствует о переломе ребра", - рассказывает адвокат.По словам Гладкого, перелом ребра у нардепа адвокаты не могут подтвердить, поскольку рентген в условиях СИЗО работает только с понедельника."Никого не интересует, что к этому времени может произойти смещение в случае перелома. Кроме того, Дубинскому нужно МРТ – сегодня утром в содержании его мочи была обнаружена кровь, что свидетельствует о повреждении почек. В условиях СИЗО нет МРТ, чтобы это проверить", — отметил адвокат.Он также заявил, что защитники народного депутата просят госпитализировать его в другое медицинское учреждение.При этом, по утверждению Гладкого, администрация СИЗО отказывает в госпитализации Дубинского."Мы настаивали на том, чтобы Дубинского госпитализировали уже сегодня. Но "скорая" сообщила, что их задача — проверить общее состояние, побои они не снимают, за травмы они не отвечают, а для госпитализации нужно обращаться в администрацию СИЗО. Последние полностью отказываются делать что-либо для его госпитализации", - заявляет адвокат.Адвокаты Дубинского подали заявление в полицию и попросили отдельную камеру, а также личную охрану для нардепа."Мы обращаемся к следователю и судье, чтобы они немедленно приняли меры безопасности, это предусматривает закон. Также обращаемся к омбудсмену, министру юстиции, начальнику пенитенциарной службы Шевченковского района - никто из них трубку не берёт, хотя мы звоним на личные номера. Мы будем просить отдельную камеру и личную охрану - это также предусматривает закон", - отметил Гладкий.При этом источники издания в СИЗО сообщили, что руководство изолятора отрицает избиение нардепа. Тем временем к Дубинскому выехала следственно-оперативная группа.

https://ukraina.ru/20231202/1051693223.html

https://ukraina.ru/20231202/1051691497.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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