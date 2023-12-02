Украина с трудом строит оборонительный рубеж под Купянском - 02.12.2023 Украина.ру
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Украина с трудом строит оборонительный рубеж под Купянском
Украина с трудом строит оборонительный рубеж под Купянском - 02.12.2023 Украина.ру
Украина с трудом строит оборонительный рубеж под Купянском
Работы по строительству оборонительного рубежа под Купянском и поселком Боровая Изюмского района приравниваются к спецоперации. Об этом заявил 2 декабря глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона
2023-12-02T17:57
2023-12-02T17:57
новости
олег синегубов
купянск
оборона
владимир зеленский
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"В этом году мы усилили обороноспособность нашего региона и на севере, и на Купянском, Лиманском, Боровском направлениях. Действительно, при последнем визите (Владимира) Зеленского расставили приоритеты, где должны еще усиливать (фортификационные сооружения - ред.). Это Лиманское, Купянское направления и Боровая", - сказал Синегубов.По его словам, первые линии оборонительных сооружений возводятся в нескольких километрах от позиций армии РФ.При этом Синегубов подчеркнул, что в таких условиях возведение каких-либо фортификационных сооружений приравнивается к спецоперации.Ранее Зеленский написал в своем телеграм-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с РФ и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.По мнению депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*, намерение выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Белоруссией означает, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходит в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет.* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.
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новости, олег синегубов, купянск, оборона, владимир зеленский
Новости, Олег Синегубов, Купянск, оборона, Владимир Зеленский

Украина с трудом строит оборонительный рубеж под Купянском

17:57 02.12.2023
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
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Работы по строительству оборонительного рубежа под Купянском и поселком Боровая Изюмского района приравниваются к спецоперации. Об этом заявил 2 декабря глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона
"В этом году мы усилили обороноспособность нашего региона и на севере, и на Купянском, Лиманском, Боровском направлениях. Действительно, при последнем визите (Владимира) Зеленского расставили приоритеты, где должны еще усиливать (фортификационные сооружения - ред.). Это Лиманское, Купянское направления и Боровая", - сказал Синегубов.
По его словам, первые линии оборонительных сооружений возводятся в нескольких километрах от позиций армии РФ.
При этом Синегубов подчеркнул, что в таких условиях возведение каких-либо фортификационных сооружений приравнивается к спецоперации.
Ранее Зеленский написал в своем телеграм-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с РФ и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
По мнению депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*, намерение выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Белоруссией означает, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходит в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.
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