Медведев объяснил, как Россия ответит на вмешательство во внутренние дела
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии "Росатома"
На вмешательство во внутренние дела Россия будет отвечать прямо пропорционально или асимметрично. Об этом 2 декабря заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "Вконтакте"
"На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или, в случае необходимости – асимметрично", - написал он.
По его словам, Россия может применить по отношению к противникам стратегию "справедливого проецирования силы" во всех сферах (военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и других).
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