Медведев объяснил, как Россия ответит на вмешательство во внутренние дела - 02.12.2023 Украина.ру
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Медведев объяснил, как Россия ответит на вмешательство во внутренние дела
Медведев объяснил, как Россия ответит на вмешательство во внутренние дела - 02.12.2023 Украина.ру
Медведев объяснил, как Россия ответит на вмешательство во внутренние дела
На вмешательство во внутренние дела Россия будет отвечать прямо пропорционально или асимметрично. Об этом 2 декабря заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "Вконтакте"
2023-12-02T15:16
2023-12-02T15:16
дмитрий медведев
противник
россия
новости
вмешательство
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"На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или, в случае необходимости – асимметрично", - написал он.По его словам, Россия может применить по отношению к противникам стратегию "справедливого проецирования силы" во всех сферах (военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и других).
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дмитрий медведев, противник, россия, новости, вмешательство
Дмитрий Медведев, противник, Россия, Новости, вмешательство

Медведев объяснил, как Россия ответит на вмешательство во внутренние дела

15:16 02.12.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии "Росатома"
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии Росатома - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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На вмешательство во внутренние дела Россия будет отвечать прямо пропорционально или асимметрично. Об этом 2 декабря заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "Вконтакте"
"На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или, в случае необходимости – асимметрично", - написал он.
По его словам, Россия может применить по отношению к противникам стратегию "справедливого проецирования силы" во всех сферах (военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и других).
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
30 ноября, 20:33
Вот и всё: Медведев прокомментировал отказ Киева от выборов Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что отказ от президентских и парламентских выборов на Украине может быть связан раскрытием новых случаев запредельного воровства, в том время как президент Украины Владимир Зеленский "хочет распоряжаться всем "баблом" единолично"
 
Дмитрий МедведевпротивникРоссияНовостивмешательство
 
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Заголовок открываемого материала
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