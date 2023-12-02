https://ukraina.ru/20231202/1051695891.html

Медведев объяснил, как Россия ответит на вмешательство во внутренние дела

Медведев объяснил, как Россия ответит на вмешательство во внутренние дела - 02.12.2023 Украина.ру

Медведев объяснил, как Россия ответит на вмешательство во внутренние дела

На вмешательство во внутренние дела Россия будет отвечать прямо пропорционально или асимметрично. Об этом 2 декабря заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "Вконтакте"

2023-12-02T15:16

2023-12-02T15:16

2023-12-02T15:16

дмитрий медведев

противник

россия

новости

вмешательство

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"На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или, в случае необходимости – асимметрично", - написал он.По его словам, Россия может применить по отношению к противникам стратегию "справедливого проецирования силы" во всех сферах (военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и других).

https://ukraina.ru/20231130/1051641535.html

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дмитрий медведев, противник, россия, новости, вмешательство