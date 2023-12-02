https://ukraina.ru/20231202/1051695013.html

Противник садится в оборону. Какие факторы влияют на состояние боеспособности украинской армии зимой

Противник садится в оборону. Какие факторы влияют на состояние боеспособности украинской армии зимой - 02.12.2023 Украина.ру

Противник садится в оборону. Какие факторы влияют на состояние боеспособности украинской армии зимой

Конфликт между Москвой и Киевом переходит на новый этап, зима серьезно осложнит боевые действия после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом и осенью.

2023-12-02T14:47

2023-12-02T14:47

2023-12-02T14:47

эксклюзив

украина

россия

спецоперация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051156107_0:83:3022:1783_1920x0_80_0_0_a116c504d8d6a1f3ccd8136a5d2763ac.jpg.webp

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press (AP). По его словам, украинская кампания не смогла добиться желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружения и личного состава. Главной причиной произошедшего он назвал нежелание союзников поставить необходимую армии помощь. Таким образом глава государства впервые публично признал провал украинского контрнаступления. Зеленский попросил Запад о новых кредитах и лицензиях на производство оружияКак уверяет украинский лидер, на новом этапе конфликта Киев намерен серьезно нарастить выпуск оружия и боеприпасов, в том числе по западным лицензиям. Он признал, что, учитывая существующий объем производственных мощностей, армия пока не может эффективно противостоять России на передовой. А в канун календарного наступления зимы президент Украины также объявил о начале масштабного строительства укреплений по всей линии боевого соприкосновения и на границе с Белоруссией и Россией, где сражения прекратились еще в начале специальной военной операции.Что это означает, выражаясь военной терминологией? Прежде всего то, что оперативно-тактическая инициатива перешла к российской армии. В том числе, на купянском направлении, где войска Западной группировки активно продвигаются на нескольких участках фронта. К тому же явно прослеживаются важные факторы, по которым можно судить и делать предварительный анализ состояния ВСУ на линии боевого соприкосновения.Погода-не помехаНеудачи ВСУ на фронте сейчас в большей степени списывают на погодные условия и распутицы, которая не позволяет использовать в полях и на проселочных дорогах тяжелую западную бронетехнику. Из-за этого украинская пехота была вынуждена наступать малочисленными группами без какой-то поддержки. Но всё гораздо хуже — националисты банально мёрзнут в окопах, а беспилотники отказываются летать в непогоду.Сейчас на всей линии соприкосновения температурный режим соответствует этому времени года — 0...+1 градус от Херсона до Запорожья, разве что в Харьковской области в районе Купянска чуть холоднее — там небольшие минуса и подсыпает снежок. Сейчас западные военные аналитики сетуют, что украинское наступление захлебнулось из-за погодных условий, в которых и танки, особенно иностранные, застревают, а украинским солдатам ставят в вину непосильность быта в окопах в холодное время.Существенная деталь — "прогноз погоды", которая в немалой степени повлияла на дальнейшее украинское контрнаступление, озвучивается большей частью в западных изданиях. Эту тему не первый раз мусолит The Wall Street Journal, на страницах которого утверждается, что дожди, а затем и снегопады мешают ВСУ завершить наступление на российские позиции. При этом издание цитирует некоего безымянного украинского бойца, который рассуждает о том, что грязь ограничит маневренность и логистические маршруты, которых и так мало. "Возможности для использования бронетехники существенно уменьшились", — сетует солдат ВСУ.Основная проблема ВСУ сейчас даже не в распутице, когда затруднено передвижение бронетехники, а именно в холодной погоде. Украинские солдаты на передовой мерзнут как цуцики, щенки, оставшиеся без конуры на открытой местности. Как рассказывают наши офицеры, с которыми довелось общаться, даже окопы у ВСУ вырыты не в полный рост, а лишь наполовину. Из убежищ — только „лисьи норы “, в которых можно было схорониться в теплое время года. Оборудованных блиндажей у них крайне мало, просто не успевают обустроиться из-за постоянных ротаций. А ещё такой факт — при смене позиций уходящие в тыл минируют свои окопы, понимая, что их могут захватить российские войска, и сменщики подрываются в, казалось бы, безопасных окопах. Их просто не предупреждают о поджидающей опасности.У наших — тоже фронтовой быт, самопровозглашенных „пятизвездочных блиндажей “нет. При этом все отлажено — от отопления до спальных мест и стеллажей для хранения оружия. За этим следят и командиры, да и сами российские бойцы стараются обустроить максимально комфортно свой „окопный мирок “, где в первую очередь царит порядок. Ещё нюанс в форме одежды — российский солдат знает, что его переобуют и переоденут по сезону и выдадут не шинельку на рыбьем меху, как немцам в 1941-м под Москвой, а добротное и теплое снаряжение. Украинские бойцы уповают на помощь волонтеров, покупку одежды за свой счёт, а остальные банально мерзнут в летних куртках. А даже самый надежный натовский бронежилет в холода совсем не греет.В тоже время наши войска приспособились к непростым погодным условиям и продолжают наносить точечные огневые удары по военным объектам противника с завидной регулярностью. Безусловно, погодная проблема на фронте, когда танки укатались в грязи по самую башню, сказалась и на интенсивности применения беспилотников. Им не просто мешает непогода. Из-за низкой облачности приходится оставаться либо на земле, либо лететь на предельно малой высоте, что снижает эффективность слежения и точность нанесения ударов. Плюс низколетящий дрон, скорость которого не превышает 100 км/ч, легко себя обнаруживает и становится добычей даже для автоматчика.Это обоюдная проблема как для ВСУ, так и для армии России. Наших выручают тепловизоры, которыми оснащены последние модификации "Ланцетов", которых пока не так много. Огромное значение в это время года приобрела наземная разведка, способная выйти в тыл противнику, обнаружить координаты целей, а потом навести и скорректировать огонь артиллерии.Определенное преимущество получили и российские операторы квадрокоптеров, которые работают на электрических моторчиках. На российских позициях и в ближних тыловых районах нет проблем с электричеством от генераторов и есть возможность их подзарядки. Опять же "птичек" отогревают в блиндажах, чтобы банально не смерзлись винты. У украинских военных здесь больше проблем, им приходится отвозить квадрокоптеры на подзарядку за десяток километров от передовой. А это и время, и угроза попасть под удары российских войск.Подмоченная репутация АбрамсовАмериканские танки М1 Abrams, вроде как в заявленном количестве в 31 единицу, были поставлены на Украину ещё в конце сентября. Украинских танкистов заранее обучили на полигонах в Германии, и, по логике, "Абрамсы" должны уже вовсю крушить российскую оборону и едва ли не выйти на берег Азовского моря. Ан нет. Только невнятная форточка башни танка в перелеске где-то под Купянском. Шо, не едет? Оправдание нашлось — фильтры не той системы у танка, которые украинцы не могут почистить.Мы ведь любим объективные факты? Различать, где белое, а где черное, и не особо верить, когда кто-то пытается менять цвета. В данном случае это применительно к американским танкам "Абрамс", которые были поставлены Украине, но в боевых действиях пока широкого участия не принимают. Нашлось объяснение — у них слишком сложные фильтры, которые нужно "продувать" каждую неделю, а украинские военные этого делать не умеют. Поэтому, мол, танк и не едет.То есть в пустынной местности в Ираке и Сирии они пыхтели, как безотказные тракторы "Белорус", а вот в умеренном, пусть сейчас и похолодевшем климате юго-востока Украины их фильтры забиваются, и поэтому Abrams невозможно эксплуатировать. На мой взгляд, Вашингтон боится подмочить репутацию своих M1 Abrams, которые при появлении на поле боя будут гореть не хуже немецких Leopard, которых уже российские войска наколошматили более двух десятков, в том числе в улучшенной модификации Leopard 1А5. И уж лучше их отправить в Польшу, где пока не стреляют, к тому же есть соответствующая ремонтная база.О сложности эксплуатации танков M1 Abrams говорили ещё до того, как их поставили Украине. Поэтому подготовили не только две сотни механиков-водителей и членов экипажа, но и несколько сотен специально обученного состава, в том числе и инженеров. В качестве "бонуса" с "Абрамсами" прислали 120-мм снаряды, запчасти в виде ремкомплекта и даже бочки с очищенным топливом. Казалось бы, экипаж по местам, и сразу в бой.Не будем брать в расчет такой фактор, что, мол, все украинские танкисты и технари сплошь тупые и бестолковые. Как-то же они справляются со своими танками Т-72 и Т-64, но в этом и кроется особенность, потому как привыкли, что техническое обслуживание требуется раз в год или, когда гусеницу миной порвало. С такой логикой, что, мол, танк он и есть танк, что ему будет.Старая армейская присказка: „Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине “, — тоже имеет своё применение к танкам западного производства, которым управляют украинские механики-водители. То ли их недоучили, то ли они откровенно саботируют возможность попасть на „Абрамсах “на передовую. Чем ещё объяснить тот факт, что при разгрузке умудрились уронить с платформы сразу три танка. В общем, американцы, пусть и запоздало, решили свои танки вернуть обратно, как говорится, от греха подальше. Вот и появилась версия о сложности обслуживания фильтров двигателя, что, на самом деле, решается довольно просто. Поэтому и не видно пока Абрамсов на линии боевого соприкосновения."Ты уже пожил свое. Иди на фронт"Украинская всеобщая мобилизация, которая, по планам киевского режима, должна ежемесячно направлять в ВСУ по 20 тысяч человек, явно не справляется с таким набором "пушечного мяса". Поэтому "география поиска" расширяется, в число "добровольцев" попали уже граждане с шизофренией, деменцией и ВИЧ.Ещё 24 ноября президент Зеленский анонсировал новый комплексный план проведения мобилизационных мероприятий. В перспективе на Украине под ружьё хотят поставить пожилых людей в возрасте до 70 лет. Это уже полный маразм во всех смыслах. В Киеве, надо понимать, что и в других украинских городах, идет рекламная кампания по набору новых, ну, в смысле очень старых солдат для ВСУ. На расклеенных листовках, понятно, что на фоне "жовто-блакитного" флага, красуются заманчивые слоганы, которые "за душу берут". Вот перл высшей пробы: "Ты уже пожил своё — иди на фронт!" (на украинском языке). Вот она, мотивация для возрастного добровольца! Типа, "диду, ты вже пожив, пийды та здохны". Ну, без вариантов на возвращение к теплой печке. Очень патриотично и с заботой о стариках. Напомню, речь идет о людях, которые в армии срочную службу проходили в начале 1970-х и даже про сборку-разборку автомата АК уже давно забыли.Не менее привлекательны и другие призывы для возрастных украинских "новобранцев". Типа: "Никогда не поздно записаться в ВСУ!", "Возраст только в твоей голове. Вступай в ряды ВСУ!", "Счастливая старость возможна. Обновляй данные в ТЦК!" (это украинский военкомат). Интересно, какой счастливой может быть старость в окопе на передовой? Ну, разве что хоть какой-то еды дадут, да к теплой "буржуйке" спиной притулят. А так сиди и жди, когда твою "лисью нору" накроет российским снарядом, в атаку с застарелым ревматизмом особо не побегаешь. Очередей в ТЦК из седовласых дедков на Украине пока не замечено.Если ещё в начале нынешнего года мобилизационный ресурс на Украине оценивался почти в три миллиона человек, то сейчас эта цифра снизилась в два раза. И в этих оставшихся полутора миллионах, способных попасть под мобилизацию, большое количество как людей с заболеваниями, в том числе с психическими расстройствами, так и тех, кому уже за 60. Ну, понимаете, какая это будет армия, которая не просто плохо обучена, но уже просто недееспособна. Кому поднимать 155-мм снаряды? Да в таком возрасте и дрова уже рубить можно с перерывами на перекур. Опять же, как дать в руки автомат шизофренику, который легко перепутает направление стрельбы и станет стрелять по своим, а по закону ему за это ничего уголовного не светит. В общем, не армия у Украины, а сплошной дурдом получается.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20231130/1051639074.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

эксклюзив, украина, россия, спецоперация, сво