Украинские военные обстреляли школу искусств в Донецке - 02.12.2023 Украина.ру
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Украинские военные обстреляли школу искусств в Донецке
Украинские военные обстреляли школу искусств в Донецке - 02.12.2023 Украина.ру
Украинские военные обстреляли школу искусств в Донецке
Административное здание и школа искусств получили повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом 2 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2023-12-02T14:31
2023-12-02T14:31
донецк
боеприпасы
школа
военные
обстрелы
новости
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"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины... город Донецк (Кировский район): школа искусств № 5 города Донецка по улице Петровского; административное здание по улице Петровского", - говорится в телеграм-канале представительства.Кировский район находится в юго-западной части Донецка.Кроме того, ранее представительство информировало, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку. Мэр Донецка Алексей Кулемзин указал, что в результате ранения получила женщина.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
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донецк, боеприпасы, школа, военные, обстрелы, новости
Донецк, боеприпасы, Школа, военные, обстрелы, Новости

Украинские военные обстреляли школу искусств в Донецке

14:31 02.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Административное здание и школа искусств получили повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом 2 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины... город Донецк (Кировский район): школа искусств № 5 города Донецка по улице Петровского; административное здание по улице Петровского", - говорится в телеграм-канале представительства.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
Кроме того, ранее представительство информировало, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин указал, что в результате ранения получила женщина.
Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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ДонецкбоеприпасыШколавоенныеобстрелыНовости
 
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