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Украинские военные обстреляли школу искусств в Донецке

Украинские военные обстреляли школу искусств в Донецке - 02.12.2023 Украина.ру

Украинские военные обстреляли школу искусств в Донецке

Административное здание и школа искусств получили повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом 2 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

2023-12-02T14:31

2023-12-02T14:31

2023-12-02T14:31

донецк

боеприпасы

школа

военные

обстрелы

новости

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"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины... город Донецк (Кировский район): школа искусств № 5 города Донецка по улице Петровского; административное здание по улице Петровского", - говорится в телеграм-канале представительства.Кировский район находится в юго-западной части Донецка.Кроме того, ранее представительство информировало, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку. Мэр Донецка Алексей Кулемзин указал, что в результате ранения получила женщина.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецк, боеприпасы, школа, военные, обстрелы, новости