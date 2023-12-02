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Украинские военные обстреляли школу искусств в Донецке
Украинские военные обстреляли школу искусств в Донецке - 02.12.2023 Украина.ру
Украинские военные обстреляли школу искусств в Донецке
Административное здание и школа искусств получили повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом 2 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2023-12-02T14:31
2023-12-02T14:31
2023-12-02T14:31
донецк
боеприпасы
школа
военные
обстрелы
новости
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"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины... город Донецк (Кировский район): школа искусств № 5 города Донецка по улице Петровского; административное здание по улице Петровского", - говорится в телеграм-канале представительства.Кировский район находится в юго-западной части Донецка.Кроме того, ранее представительство информировало, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку. Мэр Донецка Алексей Кулемзин указал, что в результате ранения получила женщина.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецк, боеприпасы, школа, военные, обстрелы, новости
Донецк, боеприпасы, Школа, военные, обстрелы, Новости
Украинские военные обстреляли школу искусств в Донецке
Административное здание и школа искусств получили повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом 2 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины... город Донецк (Кировский район): школа искусств № 5 города Донецка по улице Петровского; административное здание по улице Петровского", - говорится в телеграм-канале представительства.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
Кроме того, ранее представительство информировало, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин указал, что в результате ранения получила женщина.
Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.