Россияне сбили 8 украинских самолетов и вертолет - МО РФ - 02.12.2023 Украина.ру
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Россияне сбили 8 украинских самолетов и вертолет - МО РФ
Россияне сбили 8 украинских самолетов и вертолет - МО РФ - 02.12.2023 Украина.ру
Россияне сбили 8 украинских самолетов и вертолет - МО РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили восемь украинских военных самолетов и один вертолет. Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны РФ
2023-12-02T13:54
2023-12-02T13:54
вертолеты
самолет
новости
вс рф
мо рф
украина
уничтожение
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"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8. Кроме того, уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в материале.Также вооруженные силы РФ за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины.В министерстве уточнили, что "все назначенные объекты поражены".Всего с начала спецоперации было уничтожено 545 украинских военных самолетов, 256 вертолетов, больше 9,3 тысячи беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, почти 14 тысяч танков и других боевых бронированных машин, а также другая техника.
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вертолеты, самолет, новости, вс рф, мо рф, украина, уничтожение
вертолеты, самолет, Новости, ВС РФ, МО РФ, Украина, уничтожение

Россияне сбили 8 украинских самолетов и вертолет - МО РФ

13:54 02.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили восемь украинских военных самолетов и один вертолет. Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8. Кроме того, уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в материале.
Также вооруженные силы РФ за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины.
В министерстве уточнили, что "все назначенные объекты поражены".
Всего с начала спецоперации было уничтожено 545 украинских военных самолетов, 256 вертолетов, больше 9,3 тысячи беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, почти 14 тысяч танков и других боевых бронированных машин, а также другая техника.
Место падения самолета ИЛ-76 ВВС Украины, сбитого ополченцами Луганска - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 21:05
ВСУ получили вертолеты и мотоциклы из АлбанииАрмия Албании передала ВСУ новую партию вооружений. В неё вошли вертолёты Во 105 Е-4 и мотоциклы KTM 450 ЭХС. Минобороны Украины подтвердило получение албанской военной помощи и зачисление её на вооружение ВСУ.
 
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