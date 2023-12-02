https://ukraina.ru/20231202/1051693767.html

Россияне сбили 8 украинских самолетов и вертолет - МО РФ

Россияне сбили 8 украинских самолетов и вертолет - МО РФ - 02.12.2023 Украина.ру

Россияне сбили 8 украинских самолетов и вертолет - МО РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили восемь украинских военных самолетов и один вертолет. Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны РФ

2023-12-02T13:54

2023-12-02T13:54

2023-12-02T13:54

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"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8. Кроме того, уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в материале.Также вооруженные силы РФ за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины.В министерстве уточнили, что "все назначенные объекты поражены".Всего с начала спецоперации было уничтожено 545 украинских военных самолетов, 256 вертолетов, больше 9,3 тысячи беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, почти 14 тысяч танков и других боевых бронированных машин, а также другая техника.

https://ukraina.ru/20231017/1050276132.html

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вертолеты, самолет, новости, вс рф, мо рф, украина, уничтожение