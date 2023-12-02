https://ukraina.ru/20231202/1051693526.html
Минобороны РФ перечислило успехи российских военных за неделю
Минобороны РФ перечислило успехи российских военных за неделю - 02.12.2023 Украина.ру
Минобороны РФ перечислило успехи российских военных за неделю
Российские военнослужащие за неделю отразили 14 атак в районах населенных пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении. Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны РФ
2023-12-02T13:07
2023-12-02T13:07
2023-12-02T13:07
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Живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Малой Токмачки и Новоандреевки."Потери ВСУ за указанный период составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии", - указали в МО РФ.На Херсонском направлении Киев за неделю потерял до 450 военных."Противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. <...> В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Уничтожены две дивесионно-разведывательные группы противника ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области."Кроме того, захвачены в плен 14 украинских военнослужащих", - добавляет Минобороны.На Южнодонецком направлении ВС РФ отразили три атаки ВСУ, Киев за неделю потерял более 880 военнослужащих, танк и шесть бронемашин.Кроме того, группировка войск "Юг" ВС РФ отбила 17 атак на Донецком направлении.Там, российские военные при поддержке авиации и огня артиллерии "продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики".Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.На Купянском направлении националисты потеряли более 300 военнослужащих за неделю.Подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили 18 атак противника.Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, говорится в сообщении."Потери противника за неделю составили свыше 315 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - отметили в министерстве.На Краснолиманском направлении ВС РФ за неделю отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли более 950 военнослужащих и 28 единиц техники.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
минобороны рф, новости, военные, техника, погибшие, уничтожение, россия, вс рф
Минобороны РФ перечислило успехи российских военных за неделю
Российские военнослужащие за неделю отразили 14 атак в районах населенных пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении. Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны РФ
Живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Малой Токмачки и Новоандреевки.
"Потери ВСУ за указанный период составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии", - указали в МО РФ.
На Херсонском направлении Киев за неделю потерял до 450 военных.
"Противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. <...> В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Уничтожены две дивесионно-разведывательные группы противника ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области.
"Кроме того, захвачены в плен 14 украинских военнослужащих", - добавляет Минобороны.
На Южнодонецком направлении ВС РФ отразили три атаки ВСУ, Киев за неделю потерял более 880 военнослужащих, танк и шесть бронемашин.
Кроме того, группировка войск "Юг" ВС РФ отбила 17 атак на Донецком направлении.
Там, российские военные при поддержке авиации и огня артиллерии "продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики".
Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.
"За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника. Потери противника составили более 1680-ти военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.
На Купянском направлении националисты потеряли более 300 военнослужащих за неделю.
Подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили 18 атак противника.
Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, говорится в сообщении.
"Потери противника за неделю составили свыше 315 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - отметили в министерстве.
На Краснолиманском направлении ВС РФ за неделю отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли более 950 военнослужащих и 28 единиц техники.