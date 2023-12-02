Минобороны РФ перечислило успехи российских военных за неделю - 02.12.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ перечислило успехи российских военных за неделю
Минобороны РФ перечислило успехи российских военных за неделю - 02.12.2023 Украина.ру
Минобороны РФ перечислило успехи российских военных за неделю
Российские военнослужащие за неделю отразили 14 атак в районах населенных пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении. Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны РФ
2023-12-02T13:07
2023-12-02T13:07
минобороны рф
новости
военные
техника
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Живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Малой Токмачки и Новоандреевки."Потери ВСУ за указанный период составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии", - указали в МО РФ.На Херсонском направлении Киев за неделю потерял до 450 военных."Противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. &lt;...&gt; В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Уничтожены две дивесионно-разведывательные группы противника ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области."Кроме того, захвачены в плен 14 украинских военнослужащих", - добавляет Минобороны.На Южнодонецком направлении ВС РФ отразили три атаки ВСУ, Киев за неделю потерял более 880 военнослужащих, танк и шесть бронемашин.Кроме того, группировка войск "Юг" ВС РФ отбила 17 атак на Донецком направлении.Там, российские военные при поддержке авиации и огня артиллерии "продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики".Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.На Купянском направлении националисты потеряли более 300 военнослужащих за неделю.Подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили 18 атак противника.Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, говорится в сообщении."Потери противника за неделю составили свыше 315 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - отметили в министерстве.На Краснолиманском направлении ВС РФ за неделю отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли более 950 военнослужащих и 28 единиц техники.
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минобороны рф, новости, военные, техника, погибшие, уничтожение, россия, вс рф
Минобороны РФ, Новости, военные, техника, погибшие, уничтожение, Россия, ВС РФ

Минобороны РФ перечислило успехи российских военных за неделю

13:07 02.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские военнослужащие за неделю отразили 14 атак в районах населенных пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении. Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны РФ
Живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Малой Токмачки и Новоандреевки.
"Потери ВСУ за указанный период составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии", - указали в МО РФ.
На Херсонском направлении Киев за неделю потерял до 450 военных.
"Противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. <...> В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Уничтожены две дивесионно-разведывательные группы противника ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области.
"Кроме того, захвачены в плен 14 украинских военнослужащих", - добавляет Минобороны.
На Южнодонецком направлении ВС РФ отразили три атаки ВСУ, Киев за неделю потерял более 880 военнослужащих, танк и шесть бронемашин.
Кроме того, группировка войск "Юг" ВС РФ отбила 17 атак на Донецком направлении.
Там, российские военные при поддержке авиации и огня артиллерии "продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики".
Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.
"За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника. Потери противника составили более 1680-ти военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.
На Купянском направлении националисты потеряли более 300 военнослужащих за неделю.
Подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили 18 атак противника.
Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, говорится в сообщении.
"Потери противника за неделю составили свыше 315 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - отметили в министерстве.
На Краснолиманском направлении ВС РФ за неделю отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли более 950 военнослужащих и 28 единиц техники.
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