https://ukraina.ru/20231202/1051693223.html

Открытие "Борисполя", консультации по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 декабря

Открытие "Борисполя", консультации по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 декабря - 02.12.2023 Украина.ру

Открытие "Борисполя", консультации по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 декабря

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о скором открытии киевского аэропорта "Борисполь". Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по Запорожской АЭС. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-12-02T13:00

2023-12-02T13:00

2023-12-02T13:11

эксклюзив

хроники

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вскоре аэропорт "Борисполь" снова будет отправлять и принимать воздушные суда, поскольку теперь Украина якобы способна "обеспечить безопасность этого объекта".Своё заявление Ермак сделал в аэропорту "Борисполь" на встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными на Украине."Это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее. Теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям - вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими", — отметил Ермак.Присутствовавший на встрече замглавы ОП Андрей Сибига добавил, что аэропорт "Борисполь" стал первым объектом, который закрыли из-за начала спецоперации ВС РФ, но в то же время он будет первым объектом, который откроют, как только позволит ситуация с безопасностью.В середине ноября Ермак во время выступления в Институте Хадсона в рамках своей поездки в США уже заявлял, что на Украине ещё до окончания боевых действий откроют один из гражданских аэропортов.Какой именно это будет аэропорт глава ОП не сказал, но подчеркнул важность предоставления Украине новейших систем ПВО.Консультации по ЗАЭСГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились в январе-феврале провести полномасштабные консультации по Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба "Росатома" в телеграм-канале."В центре внимания были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. В частности, разговор шел о работе миссии МАГАТЭ на станции и предстоящей очередной ротации экспертов агентства, запланированной на 5 декабря. Есть договорённость о проведении полномасштабных консультаций в январе-феврале 2024 года", - отмечалось в сообщении.Также Лихачёв подтвердил, что поддерживает деятельность МАГАТЭ по продвижению мирного атома как устойчивого источника энергии, и выразил готовность продолжить совместную работу в этой области. В результате Россия присоединилась к заявлению агентства и группы стран о роли ядерной энергии в климатической повестке.Встреча Лихачёва и Гросси состоялась на полях климатической конференции ООН (COP-28), которая проходит в Дубае.Ранее Украина не раз атаковала ЗАЭС, а также Энергодар, где проживают работающие на станции люди. Также ВСУ пытались высадить десант у Энергодара.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 15 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 38 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)"Сведения о жертвах среди гражданских лиц – не поступали", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены три жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ сбросили 1 боеприпас с БПЛА на Старомихайловку и выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 2 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 152 мм.Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что в Кировском районе столицы ДНР от обстрелов пострадал мужчина."В результате обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик получил ранение мужчина, анкетные данные которого уточняются. Доставлен в лечебное учреждение", - написал Кулемзин в своём телеграм-канале.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера по этому региону России ВСУ выпустили 64 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 64 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 19; Казачьи Лагеря — 5; Подлесное — 2; Днепряны — 6; Саги — 7; Алёшки — 22; Новая Каховка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань."Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отмечал канал.Как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, за минувшие сутки в округе зарегистрировали 25 ударов со стороны ВСУ."Всего за сутки зафиксировано 25 "прилетов" с правого берега. Основные районы обстрелов: участкам местности: северо-запад Горностаевки, юг Заводовки. С 06:50 сегодня отмечается работа вражеских дронов над территорией райцентра. По-прежнему нестабильно работает мобильная связь", - отмечалось в утреннем сообщении администрации.Также утром 2 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что 1 декабря в Белгородском районе по селу Щетиновка ВСУ выпустили 3 артиллерийских снаряда.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231202/1051691497.html

https://ukraina.ru/20231201/1051682011.html

https://ukraina.ru/20231201/1051662714.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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