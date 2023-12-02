https://ukraina.ru/20231202/1051692942.html

Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма

Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма - 02.12.2023 Украина.ру

Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма

Российский блогер-певец Эдуард Шарлот во время допроса признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Об этом 2 декабря сообщил следователь в Кировском районном суде Самары, где избирают меру пресечения артисту

2023-12-02T12:39

2023-12-02T12:39

2023-12-02T12:28

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"Признавал вину на допросе. Раскаивался", - сказал следователь.Ранее артист разместил в соцсетях ряд видеороликов, которые стали причиной возбуждения трех уголовных дел: два - по 354.1 (реабилитация нацизма), третье - по статье 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Следствие ходатайствует о заключении Шарлота под стражу, сторона защиты настаивает на более мягкой мере пресечения.Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, известен эпатажным поведением. В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.В петербургском аэропорту "Пулково" 22 ноября певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт.

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артист, певец, новости, суд, следствие, допрос