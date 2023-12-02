Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма - 02.12.2023 Украина.ру
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Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма
Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма - 02.12.2023 Украина.ру
Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма
Российский блогер-певец Эдуард Шарлот во время допроса признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Об этом 2 декабря сообщил следователь в Кировском районном суде Самары, где избирают меру пресечения артисту
2023-12-02T12:39
2023-12-02T12:28
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"Признавал вину на допросе. Раскаивался", - сказал следователь.Ранее артист разместил в соцсетях ряд видеороликов, которые стали причиной возбуждения трех уголовных дел: два - по 354.1 (реабилитация нацизма), третье - по статье 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Следствие ходатайствует о заключении Шарлота под стражу, сторона защиты настаивает на более мягкой мере пресечения.Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, известен эпатажным поведением. В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.В петербургском аэропорту "Пулково" 22 ноября певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт.
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артист, певец, новости, суд, следствие, допрос
артист, певец, Новости, Суд, следствие, допрос

Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма

12:39 02.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкФестиваль ландшафтных объектов "Архстояние - 2022"
Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние - 2022 - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Российский блогер-певец Эдуард Шарлот во время допроса признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Об этом 2 декабря сообщил следователь в Кировском районном суде Самары, где избирают меру пресечения артисту
"Признавал вину на допросе. Раскаивался", - сказал следователь.
Ранее артист разместил в соцсетях ряд видеороликов, которые стали причиной возбуждения трех уголовных дел: два - по 354.1 (реабилитация нацизма), третье - по статье 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).
Следствие ходатайствует о заключении Шарлота под стражу, сторона защиты настаивает на более мягкой мере пресечения.
Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, известен эпатажным поведением. В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.
В петербургском аэропорту "Пулково" 22 ноября певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт.
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 18:07
Певец Шарлот согласился уехать на Украину в чемоданеРоссийский блогер-певец Эдуард Шарлот в разговоре с пранкерами согласился уехать на Украину в чемодане. Об этом пранкеры написали в своём Telegram-канале
 
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