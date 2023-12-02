Германия пытается сэкономить на военной помощи Киеву — СМИ - 02.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231202/1051692538.html
Германия пытается сэкономить на военной помощи Киеву — СМИ
Германия пытается сэкономить на военной помощи Киеву — СМИ - 02.12.2023 Украина.ру
Германия пытается сэкономить на военной помощи Киеву — СМИ
Германия стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира для Украины, ссылаясь на ранее переданную Киеву помощь. Об этом 2 декабря сообщает газета Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ из Берлина
2023-12-02T11:44
2023-12-02T11:44
фонд
мир
помощь
новости
украина
германия
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101827/16/1018271632_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_09aff61c1d26a376e294bf1ea59d4804.jpg
"Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов... в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину", - приводит издание слова из документа.В нем также указывается, что предоставление техники должно "полностью засчитываться в рамках согласованных странами-членами вкладов".Газета, ссылаясь на другой документ, отмечает, что Франция хочет от EPF прекращения передачи оружия из запасов стран-членов. Вместо этого Париж предлагает сосредоточиться на совместных закупках у европейских производителей оружия.Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в Брюсселе всё еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года.
https://ukraina.ru/20230629/1047690070.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101827/16/1018271632_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_758634b3c33dcee1eb01e3e00e978916.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фонд, мир, помощь, новости, украина, германия, зарубежье
фонд, мир, помощь, Новости, Украина, Германия, Зарубежье

Германия пытается сэкономить на военной помощи Киеву — СМИ

11:44 02.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Германия стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира для Украины, ссылаясь на ранее переданную Киеву помощь. Об этом 2 декабря сообщает газета Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ из Берлина
"Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов... в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину", - приводит издание слова из документа.
В нем также указывается, что предоставление техники должно "полностью засчитываться в рамках согласованных странами-членами вкладов".
Газета, ссылаясь на другой документ, отмечает, что Франция хочет от EPF прекращения передачи оружия из запасов стран-членов. Вместо этого Париж предлагает сосредоточиться на совместных закупках у европейских производителей оружия.
Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в Брюсселе всё еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
29 июня, 17:55
Боррель предложил переименовать фонд мира в фонд обороны УкраиныЕвросоюз должен тратить деньги на Украину во время боевых действий и после. Такое мнение высказал иностранным журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием Совета Европы в Брюсселе
 
фондмирпомощьНовостиУкраинаГерманияЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Минобороны РФ перечислило успехи российских военных за неделю
13:00Открытие "Борисполя", консультации по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 декабря
12:39Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма
12:06Российские военные уничтожили пехоту и огневые точки ВСУ у Белогоровки
11:44Германия пытается сэкономить на военной помощи Киеву — СМИ
11:11Как ФСБ охотится на шпионов СБУ и ЦРУ в России — подполковник ФСБ Сергей Храпач
10:50Немецкий концерн Rheinmetall объявил о выпуске БТР и БМП на Украине
10:30Взрыв повредил объект инфраструктуры в Одесской области
10:18Суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия
10:12Переговоры между военными Украины и России, мост к Буданову. Главное на Украине на утро 2 декабря
10:11Замминистра обороны РФ вручил госнаграды участникам СВО
09:59МЧС РФ рассказало об успехах спасателей, ликвидирующих последствия шторма в Крыму
09:52Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО
09:40Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии
09:22КНДР при атаке на её спутники пригрозила нейтрализовать американские – Reuters
09:22США не удастся рассорить РФ с Латинской Америкой — российское посольство
09:12Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ
08:52Россия вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
08:25Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО
08:07Крым ждёт пленённого Зеленского, а не возвращения в состав Украины – Аксёнов
Лента новостейМолния