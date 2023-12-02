https://ukraina.ru/20231202/1051692538.html
Германия пытается сэкономить на военной помощи Киеву — СМИ
Германия пытается сэкономить на военной помощи Киеву — СМИ - 02.12.2023 Украина.ру
Германия пытается сэкономить на военной помощи Киеву — СМИ
Германия стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира для Украины, ссылаясь на ранее переданную Киеву помощь. Об этом 2 декабря сообщает газета Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ из Берлина
2023-12-02T11:44
2023-12-02T11:44
2023-12-02T11:44
фонд
мир
помощь
новости
украина
германия
зарубежье
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"Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов... в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину", - приводит издание слова из документа.В нем также указывается, что предоставление техники должно "полностью засчитываться в рамках согласованных странами-членами вкладов".Газета, ссылаясь на другой документ, отмечает, что Франция хочет от EPF прекращения передачи оружия из запасов стран-членов. Вместо этого Париж предлагает сосредоточиться на совместных закупках у европейских производителей оружия.Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в Брюсселе всё еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года.
https://ukraina.ru/20230629/1047690070.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
фонд, мир, помощь, новости, украина, германия, зарубежье
фонд, мир, помощь, Новости, Украина, Германия, Зарубежье
Германия пытается сэкономить на военной помощи Киеву — СМИ
Германия стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира для Украины, ссылаясь на ранее переданную Киеву помощь. Об этом 2 декабря сообщает газета Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ из Берлина
"Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов... в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину", - приводит издание слова из документа.
В нем также указывается, что предоставление техники должно "полностью засчитываться в рамках согласованных странами-членами вкладов".
Газета, ссылаясь на другой документ, отмечает, что Франция хочет от EPF прекращения передачи оружия из запасов стран-членов. Вместо этого Париж предлагает сосредоточиться на совместных закупках у европейских производителей оружия.
Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в Брюсселе всё еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года.