https://ukraina.ru/20231202/1051692343.html

Как ФСБ охотится на шпионов СБУ и ЦРУ в России — подполковник ФСБ Сергей Храпач

Как ФСБ охотится на шпионов СБУ и ЦРУ в России — подполковник ФСБ Сергей Храпач - 02.12.2023 Украина.ру

Как ФСБ охотится на шпионов СБУ и ЦРУ в России — подполковник ФСБ Сергей Храпач

Поджоги релейных шкафов и военкоматов — это "смешные диверсии", которыми СБУ пытается отвлечь внимание спецслужб России от реальных террористов и экстремистов,... Украина.ру, 02.12.2023

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2023-12-02T11:11

2023-12-02T11:11

видео

россия

украина

спецслужба

фсб

сбу

спецоперация

сво

кирилл буданов

теракт

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Поджоги релейных шкафов и военкоматов — это "смешные диверсии", которыми СБУ пытается отвлечь внимание спецслужб России от реальных террористов и экстремистов, а также от действий ВСУ. Тем не менее, спецоперация на Украине показала, что российские спецслужбы отработали на отлично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач. 00:33 – о том, сможет ли киевский режим нарастить террористическую активность на территории России.02:39 – ради чего украинские спецслужбы устраивают теракты в России?04:22 – какие новые методы будет использовать СБУ на территории России? 07:49 – что получает СБУ от западных спецслужб? 10:41 – кого старается вербовать СБУ в России? 13:09 – смогут ли украинские террористы использовать биологическое оружие против России? 16:03 – есть ли украинское подполье на территории РФ? 18:23 – насколько эффективно сработали российские спецслужбы в ходе специальной военной операции? 20:19 – отравление жены Буданова: для чего был нужен этот пиар-ход команды Зеленского?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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