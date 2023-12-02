Как ФСБ охотится на шпионов СБУ и ЦРУ в России — подполковник ФСБ Сергей Храпач - 02.12.2023 Украина.ру
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Как ФСБ охотится на шпионов СБУ и ЦРУ в России — подполковник ФСБ Сергей Храпач
Как ФСБ охотится на шпионов СБУ и ЦРУ в России — подполковник ФСБ Сергей Храпач - 02.12.2023 Украина.ру
Как ФСБ охотится на шпионов СБУ и ЦРУ в России — подполковник ФСБ Сергей Храпач
Поджоги релейных шкафов и военкоматов — это "смешные диверсии", которыми СБУ пытается отвлечь внимание спецслужб России от реальных террористов и экстремистов,... Украина.ру, 02.12.2023
2023-12-02T11:11
2023-12-02T11:11
видео
россия
украина
спецслужба
фсб
сбу
спецоперация
сво
кирилл буданов
теракт
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Поджоги релейных шкафов и военкоматов — это "смешные диверсии", которыми СБУ пытается отвлечь внимание спецслужб России от реальных террористов и экстремистов, а также от действий ВСУ. Тем не менее, спецоперация на Украине показала, что российские спецслужбы отработали на отлично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач. 00:33 – о том, сможет ли киевский режим нарастить террористическую активность на территории России.02:39 – ради чего украинские спецслужбы устраивают теракты в России?04:22 – какие новые методы будет использовать СБУ на территории России? 07:49 – что получает СБУ от западных спецслужб? 10:41 – кого старается вербовать СБУ в России? 13:09 – смогут ли украинские террористы использовать биологическое оружие против России? 16:03 – есть ли украинское подполье на территории РФ? 18:23 – насколько эффективно сработали российские спецслужбы в ходе специальной военной операции? 20:19 – отравление жены Буданова: для чего был нужен этот пиар-ход команды Зеленского?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, украина, спецслужба, фсб, сбу, спецоперация, сво, кирилл буданов, теракт, диверсия, диверсанты, видео
Видео, Россия, Украина, спецслужба, ФСБ, СБУ, Спецоперация, СВО, Кирилл Буданов, теракт, диверсия, диверсанты

Как ФСБ охотится на шпионов СБУ и ЦРУ в России — подполковник ФСБ Сергей Храпач

11:11 02.12.2023
 
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Поджоги релейных шкафов и военкоматов — это "смешные диверсии", которыми СБУ пытается отвлечь внимание спецслужб России от реальных террористов и экстремистов, а также от действий ВСУ. Тем не менее, спецоперация на Украине показала, что российские спецслужбы отработали на отлично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач.
00:33 – о том, сможет ли киевский режим нарастить террористическую активность на территории России.
02:39 – ради чего украинские спецслужбы устраивают теракты в России?
04:22 – какие новые методы будет использовать СБУ на территории России?
07:49 – что получает СБУ от западных спецслужб?
10:41 – кого старается вербовать СБУ в России?
13:09 – смогут ли украинские террористы использовать биологическое оружие против России?
16:03 – есть ли украинское подполье на территории РФ?
18:23 – насколько эффективно сработали российские спецслужбы в ходе специальной военной операции?
20:19 – отравление жены Буданова: для чего был нужен этот пиар-ход команды Зеленского?
 
ВидеоРоссияУкраинаспецслужбаФСБСБУСпецоперацияСВОКирилл Будановтерактдиверсиядиверсанты
 
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Заголовок открываемого материала
11:44Германия пытается сэкономить на военной помощи Киеву — СМИ
11:11Как ФСБ охотится на шпионов СБУ и ЦРУ в России — подполковник ФСБ Сергей Храпач
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