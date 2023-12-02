https://ukraina.ru/20231202/1051692343.html
Как ФСБ охотится на шпионов СБУ и ЦРУ в России — подполковник ФСБ Сергей Храпач
Как ФСБ охотится на шпионов СБУ и ЦРУ в России — подполковник ФСБ Сергей Храпач - 02.12.2023 Украина.ру
Как ФСБ охотится на шпионов СБУ и ЦРУ в России — подполковник ФСБ Сергей Храпач
Поджоги релейных шкафов и военкоматов — это "смешные диверсии", которыми СБУ пытается отвлечь внимание спецслужб России от реальных террористов и экстремистов,... Украина.ру, 02.12.2023
2023-12-02T11:11
2023-12-02T11:11
2023-12-02T11:11
видео
россия
украина
спецслужба
фсб
сбу
спецоперация
сво
кирилл буданов
теракт
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Поджоги релейных шкафов и военкоматов — это "смешные диверсии", которыми СБУ пытается отвлечь внимание спецслужб России от реальных террористов и экстремистов, а также от действий ВСУ. Тем не менее, спецоперация на Украине показала, что российские спецслужбы отработали на отлично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач. 00:33 – о том, сможет ли киевский режим нарастить террористическую активность на территории России.02:39 – ради чего украинские спецслужбы устраивают теракты в России?04:22 – какие новые методы будет использовать СБУ на территории России? 07:49 – что получает СБУ от западных спецслужб? 10:41 – кого старается вербовать СБУ в России? 13:09 – смогут ли украинские террористы использовать биологическое оружие против России? 16:03 – есть ли украинское подполье на территории РФ? 18:23 – насколько эффективно сработали российские спецслужбы в ходе специальной военной операции? 20:19 – отравление жены Буданова: для чего был нужен этот пиар-ход команды Зеленского?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, спецслужба, фсб, сбу, спецоперация, сво, кирилл буданов, теракт, диверсия, диверсанты, видео
Видео, Россия, Украина, спецслужба, ФСБ, СБУ, Спецоперация, СВО, Кирилл Буданов, теракт, диверсия, диверсанты
Поджоги релейных шкафов и военкоматов — это "смешные диверсии", которыми СБУ пытается отвлечь внимание спецслужб России от реальных террористов и экстремистов, а также от действий ВСУ. Тем не менее, спецоперация на Украине показала, что российские спецслужбы отработали на отлично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач.
00:33 – о том, сможет ли киевский режим нарастить террористическую активность на территории России.
02:39 – ради чего украинские спецслужбы устраивают теракты в России?
04:22 – какие новые методы будет использовать СБУ на территории России?
07:49 – что получает СБУ от западных спецслужб?
10:41 – кого старается вербовать СБУ в России?
13:09 – смогут ли украинские террористы использовать биологическое оружие против России?
16:03 – есть ли украинское подполье на территории РФ?
18:23 – насколько эффективно сработали российские спецслужбы в ходе специальной военной операции?
20:19 – отравление жены Буданова: для чего был нужен этот пиар-ход команды Зеленского?