https://ukraina.ru/20231202/1051692074.html

Немецкий концерн Rheinmetall объявил о выпуске БТР и БМП на Украине

Немецкий концерн Rheinmetall объявил о выпуске БТР и БМП на Украине - 02.12.2023 Украина.ру

Немецкий концерн Rheinmetall объявил о выпуске БТР и БМП на Украине

Немецкий концерн Rheinmetall начнет выпускать бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП) на территории Украины уже в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер, передал 1 декабря журнал WirtschaftsWoche

2023-12-02T10:50

2023-12-02T10:50

2023-12-02T11:06

rheinmetall ag

бмп

бтр-82

украина

производство

новости

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Речь идет о германских БТР Fuchs и БМП Lynx. Производитель ожидает готовности Киева подписать соответствующие контракты и приступить к развертыванию производства.Rheinmetall и госконцерн "Украинская оборонная промышленность" объявили о создании первого совместного предприятия в конце октября 2023 года.

https://ukraina.ru/20231114/1051012835.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

rheinmetall ag, бмп, бтр-82, украина, производство, новости