Немецкий концерн Rheinmetall объявил о выпуске БТР и БМП на Украине
10:50 02.12.2023 (обновлено: 11:06 02.12.2023)
© AP / Martin Meissner
© AP / Martin Meissner
Немецкий концерн Rheinmetall начнет выпускать бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП) на территории Украины уже в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер, передал 1 декабря журнал WirtschaftsWoche
Речь идет о германских БТР Fuchs и БМП Lynx.
Производитель ожидает готовности Киева подписать соответствующие контракты и приступить к развертыванию производства.
"После подписания контракта мы хотим, чтобы первый полноприводный автомобиль в Украине был построен примерно через шесть-семь месяцев, а первый Lynx — через 12-13 месяцев", — сказал Паппергер.
Rheinmetall и госконцерн "Украинская оборонная промышленность" объявили о создании первого совместного предприятия в конце октября 2023 года.
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