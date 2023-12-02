Немецкий концерн Rheinmetall объявил о выпуске БТР и БМП на Украине - 02.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231202/1051692074.html
Немецкий концерн Rheinmetall объявил о выпуске БТР и БМП на Украине
Немецкий концерн Rheinmetall объявил о выпуске БТР и БМП на Украине - 02.12.2023 Украина.ру
Немецкий концерн Rheinmetall объявил о выпуске БТР и БМП на Украине
Немецкий концерн Rheinmetall начнет выпускать бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП) на территории Украины уже в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер, передал 1 декабря журнал WirtschaftsWoche
2023-12-02T10:50
2023-12-02T11:06
rheinmetall ag
бмп
бтр-82
украина
производство
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049786789_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a4923b4a3297a7842bb90ab20d51f805.jpg
Речь идет о германских БТР Fuchs и БМП Lynx. Производитель ожидает готовности Киева подписать соответствующие контракты и приступить к развертыванию производства.Rheinmetall и госконцерн "Украинская оборонная промышленность" объявили о создании первого совместного предприятия в конце октября 2023 года.
https://ukraina.ru/20231114/1051012835.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049786789_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_c2d617287157879dad4db93de4811a7e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
rheinmetall ag, бмп, бтр-82, украина, производство, новости
Rheinmetall AG, БМП, БТР-82, Украина, производство, Новости

Немецкий концерн Rheinmetall объявил о выпуске БТР и БМП на Украине

10:50 02.12.2023 (обновлено: 11:06 02.12.2023)
 
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP / Martin Meissner
Читать в
Немецкий концерн Rheinmetall начнет выпускать бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП) на территории Украины уже в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер, передал 1 декабря журнал WirtschaftsWoche
Речь идет о германских БТР Fuchs и БМП Lynx.
Производитель ожидает готовности Киева подписать соответствующие контракты и приступить к развертыванию производства.
"После подписания контракта мы хотим, чтобы первый полноприводный автомобиль в Украине был построен примерно через шесть-семь месяцев, а первый Lynx — через 12-13 месяцев", — сказал Паппергер.
Rheinmetall и госконцерн "Украинская оборонная промышленность" объявили о создании первого совместного предприятия в конце октября 2023 года.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 13:44
Rheinmetall отправит Киеву 30 танков "Леопард"Правительство Украины заключило с Rheinmetall контракт на поставку Украине танков "Леопрард 1" (25 основных боевых танков, пять бронированных эвакуационных машин и два танка для обучения водителей). Об этом сообщили 14 ноября на сайте немецкого концерна
 
Rheinmetall AGБМПБТР-82УкраинапроизводствоНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44Германия пытается сэкономить на военной помощи Киеву — СМИ
11:11Как ФСБ охотится на шпионов СБУ и ЦРУ в России — подполковник ФСБ Сергей Храпач
10:50Немецкий концерн Rheinmetall объявил о выпуске БТР и БМП на Украине
10:30Взрыв повредил объект инфраструктуры в Одесской области
10:18Суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия
10:12Переговоры между военными Украины и России, мост к Буданову. Главное на Украине на утро 2 декабря
10:11Замминистра обороны РФ вручил госнаграды участникам СВО
09:59МЧС РФ рассказало об успехах спасателей, ликвидирующих последствия шторма в Крыму
09:52Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО
09:40Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии
09:22КНДР при атаке на её спутники пригрозила нейтрализовать американские – Reuters
09:22США не удастся рассорить РФ с Латинской Америкой — российское посольство
09:12Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ
08:52Россия вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
08:25Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО
08:07Крым ждёт пленённого Зеленского, а не возвращения в состав Украины – Аксёнов
07:37Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio
07:11На юго-востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу
06:53Десантники уничтожили "Ланцетами" подразделения ВСУ на правом берегу Днепра – МО
06:30Накануне грандиозного шухера. Украинские эксперты о вероятности Майдана-3
Лента новостейМолния