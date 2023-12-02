Взрыв повредил объект инфраструктуры в Одесской области - 02.12.2023 Украина.ру
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Взрыв повредил объект инфраструктуры в Одесской области
Взрыв повредил объект инфраструктуры в Одесской области - 02.12.2023 Украина.ру
Взрыв повредил объект инфраструктуры в Одесской области
Инфраструктурный объект в Одесской области был поврежден взрывом. Об этом 2 декабря сообщило оперативное командование "Юг" сухопутных войск Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале
2023-12-02T10:30
2023-12-02T10:34
взрыв
одесская область
инфраструктура
новости
пожар
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По его данным, в ночь на субботу Одесская область подверглась атаке, в результате были зафиксированы "попадания в инфраструктурный объект, где произошел пожар".Спасатели ликвидировали возгорание.До этого сообщалось о взрывах в Днепропетровске и подконтрольном Киеву Херсоне.
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взрыв, одесская область, инфраструктура, новости, пожар
взрыв, Одесская область, инфраструктура, Новости, пожар

Взрыв повредил объект инфраструктуры в Одесской области

10:30 02.12.2023 (обновлено: 10:34 02.12.2023)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Инфраструктурный объект в Одесской области был поврежден взрывом. Об этом 2 декабря сообщило оперативное командование "Юг" сухопутных войск Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале
По его данным, в ночь на субботу Одесская область подверглась атаке, в результате были зафиксированы "попадания в инфраструктурный объект, где произошел пожар".
Спасатели ликвидировали возгорание.
До этого сообщалось о взрывах в Днепропетровске и подконтрольном Киеву Херсоне.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
09:12
Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИВ Днепропетровске (украинское название Днепр) с утра прогремели взрывы, передает 2 декабря украинское агентство УНИАН
 
взрывОдесская областьинфраструктураНовостипожар
 
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