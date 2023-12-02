https://ukraina.ru/20231202/1051691938.html

Взрыв повредил объект инфраструктуры в Одесской области

Взрыв повредил объект инфраструктуры в Одесской области - 02.12.2023 Украина.ру

Взрыв повредил объект инфраструктуры в Одесской области

Инфраструктурный объект в Одесской области был поврежден взрывом. Об этом 2 декабря сообщило оперативное командование "Юг" сухопутных войск Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале

2023-12-02T10:30

2023-12-02T10:30

2023-12-02T10:34

взрыв

одесская область

инфраструктура

новости

пожар

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По его данным, в ночь на субботу Одесская область подверглась атаке, в результате были зафиксированы "попадания в инфраструктурный объект, где произошел пожар".Спасатели ликвидировали возгорание.До этого сообщалось о взрывах в Днепропетровске и подконтрольном Киеву Херсоне.

https://ukraina.ru/20231202/1051690349.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, одесская область, инфраструктура, новости, пожар