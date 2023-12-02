https://ukraina.ru/20231202/1051691497.html

Переговоры между военными Украины и России, мост к Буданову. Главное на Украине на утро 2 декабря

Переговоры между военными Украины и России, мост к Буданову. Главное на Украине на утро 2 декабря - 02.12.2023 Украина.ру

Переговоры между военными Украины и России, мост к Буданову. Главное на Украине на утро 2 декабря

Американский журналист Сеймур Херш сообщил о прямых переговорах между украинскими и российскими военными о мире. В Киеве открыли один из самых знаменитых "долгостроев" - мост на Рыбальский полуостров

2023-12-02T10:12

2023-12-02T10:12

2023-12-02T10:51

хроники

эксклюзив

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О переговорах между украинскими и российскими военными Херш написал у себя на сайте. По его информации, диалог якобы ведётся на уровне главкома ВСУ Валерия Залужного и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.При этом, подчеркнул Херш, украинскому правительству "исключительно сложно" согласиться на переговоры с Россией, из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Несмотря на это украинские военные решили договариваться с российскими без желания Зеленского."Зеленскому дали понять, что не ему, а "военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас", — сказал мне американский чиновник", — написал Херш.По его информации, сейчас стороны обсуждают следующие условия: границы фиксируются там, где они сейчас находятся де-факто. Россия сохраняет за собой Крым, Донецкую Народную и Луганскую Народную Республики, контролируемые части Херсонской и Запорожской областей. Украина взамен получает одобрение РФ на членство в НАТО. При этом Киев обязуется не размещать у себя войска и наступательные вооружения Альянса. Как сообщил Херш, администрация Джо Байдена "полностью против" такого соглашения.Ранее в интервью журналисту Дмитрию Комарову главком ВСУ заявил, что интересуется мнением начальника российского Генштаба Герасимова и следит за его публикациями"В России есть один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас, к сожалению…, он ничего свежего не публикует. Мне интересно его мнение как военного. [Это] генерал Герасимов", — отметил Залужный.Он указал, что российскую сторону в целом и конкретно главу Генштаба ВС РФ не стоит недооценивать."Он сильный, коварный, непредсказуемый. Это сильный враг, которого нам, военным, тоже надо уважать — ради победы", - отметил он.До этого, в сентябре 2022 года Залужный, который командует ВСУ с 2021 года, заявил, что "вырос на российской военной доктрине" и хранит в кабинете собрание сочинений Герасимова."Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны", — отмечал Залужный.Пока на Украине и в России информацию Херша никак не прокомментировали.Ранее, 30 ноября, украинский политолог Руслан Бортник в комментарии "Новости. LIVE" заявил, что западные страны и некоторые политики Украины начинают готовить граждан к мирному урегулированию конфликта с Россией"Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам", — рассказал он.По словам Бортника, на приближение переговоров влияет снижение объёмов помощи от западных стран и провал попытки привлечь страны глобального Юга на сторону Киева.Ранее немецкое издание Bild сообщало, что США и Германия намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. При этом заставлять Зеленского идти на переговоры будут непрямо. Так, издание утверждало, что Запад будет снижать объёмы военной помощи до того уровня, чтобы ВСУ и другие формирования не смогли наступать, при этом не потеряв способность к обороне. По информации издания президент США Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят, чтобы Зеленский сам пришел к пониманию, что "дальше так продолжаться не может".Многострадальный мостВ Киеве в пятницу, 1 декабря, официально открыли первую очередь строительства Подольско-Воскресенского моста. По нему сможет ехать только спецтранспорт, и автобусы нового маршрута №111, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале."Сегодня для обеспечения жизнедеятельности города во время военного положения мы открыли движение спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусное сообщение для пассажиров с левого берега на правый по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу. В частности, на первом этапе здесь будет работать автобусный маршрут № 111 по направлению станция метро "Площадь Украинских Героев" – станция метро "Левобережная", – отметил Кличко.Он назвал Подольско-Воскресенский мостовой переход крупнейшим из объектов транспортной инфраструктуры Киева и Украины. Протяжённость мостового перехода составляет более 10 км."Ещё несколько лет назад первым этапом запуска объекта мы планировали и обещали обеспечение движения пассажирского автотранспорта. И сегодня наконец это произошло! Всем скептикам и пытавшимся заблокировать работы на объекте скажу одно: ищите теперь другие поводы для своих манипуляций. А мы продолжаем строительство этого мостового перехода. Ведь это важный объект для жизнедеятельности города, а также для его обороноспособности", – подчеркнул Кличко.По его словам, следующим этапом станет обеспечение проезда на улицу Оноре де Бальзака. А также произведут ремонт улицы Центральная Садовая, включая обустройство сети водоотвода. Обе задачи планируют завершить в 2024 году.Мэр подчеркнул, что запуск движения автотранспорта по путепроводу является первым шагом к следующему суперважному для жителей города этапу – метро на Троещину. Часть его станций уже есть. "А дальше метро должно пойти под землю. И работы по обустройству тоннелей тоже активизируем. Нас существенно замедлили сначала пандемия, а затем широкомасштабная война. Сегодня проходят подготовительные работы для дальнейших строительных работ по устройству тоннеля под железнодорожными путями. А также продолжается возведение насыпи земляного полотна на участке Русановских садов со строительством ветвей метрополитена", – рассказал Кличко.Подольский мостовой переход, который должен был соединить Подол с левобережными районами Киева — Радужным массивом и Воскресенкой — начали строить ещё в 1993 году. Неоднократно из-за нехватки финансов работы останавливались. Одна конец моста расположен на Рыбальском полуострове, где находится Главное управление разведки Минобороны Украины.В вышедшем 1 декабря интервью бывший советник Кличко Максим Бахматов рассказал, что Подольско-Воскресенский мост может стать "рекордсменом" по количеству открытых уголовных дел."Там воровали от вантов до водолазных работ, которые должны были выполнить под водой. Выяснялось, что никто ни**ра не делал, а списывалось, что делали. Ведь украсть на водолазах очень легко, думали они. И туда пришла прокуратура и говорит: "Покажите нам, бл**ь, подтверждение, что водолазы работали". Выяснилось, что ни**ра водолазы не делали. Это чтобы вы понимали уровень коррупции", - рассказал Бахматов.Более того, он предвидел, что полностью мост не запустят, открыв его для спецтранспорта. При этом Бахматов отдельно подчеркнул, что финального проекта нет."Городская власть так просрала остальные мосты: мост Патона — аварийный, мост Метро — аварийный — пятый уровень аварийности, им нельзя пользоваться. Я каждый раз, когда еду по Патона, я, во-первых, держусь двумя руками за руль, во-вторых, я приоткрываю оконце, ведь я знаю, что если я упаду в Днепр — я должен быть готов к этому. Но я езжу по нему, как и все киевляне", - отметил Бахматов, признав, что у него нет пропуска для езды по Южному мосту.При этом и Южный мост имеет четвёртый уровень аварийности. В удовлетворительном состоянии лишь бывший Московский — ныне — Северный — мост.Кроме того, Бахматов подчеркнул, что если вдруг Подольско-Воскресенский мост заработает на полную мощность (что невозможно из-за проблем с дорогой на Русановских садах), то на Подоле возникнут большие пробки, т. к. при проектировании моста ещё во времена СССР планировалось строение тоннеля под валами, чего сейчас себе Украина позволить не может.

https://ukraina.ru/20231201/1051682011.html

https://ukraina.ru/20231201/1051662714.html

https://ukraina.ru/20231201/1051652631.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив