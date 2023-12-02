https://ukraina.ru/20231202/1051690622.html

Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии

Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии - 02.12.2023 Украина.ру

Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии

Штаты, Австралия и Великобритания проведут серию морских учений в следующем году в рамках партнерства AUKUS. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с австралийским и британским коллегами

2023-12-02T09:40

2023-12-02T09:40

2023-12-02T09:40

aukus

ллойд остин

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"Начиная со следующего года наши три страны проведут серию комплексных трехсторонних испытаний и учений", - сказал глава американского Минобороны.В сентябре 2021 года Австралия договорилась с США и Великобританией о партнерстве AUKUS, в рамках которого, в частности, предполагается использование американских и британских технологий для создания через двадцать лет австралийского флота атомных подводных лодок. Для этого Австралия отказалась от контракта на строительство обычных подводных лодок с Францией, что вызвало дипломатический скандал между двумя странами.

https://ukraina.ru/20220405/1033690600.html

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aukus, ллойд остин, учения, новости, зарубежье, сша