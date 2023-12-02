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Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии
Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии - 02.12.2023 Украина.ру
Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии
Штаты, Австралия и Великобритания проведут серию морских учений в следующем году в рамках партнерства AUKUS. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с австралийским и британским коллегами
2023-12-02T09:40
2023-12-02T09:40
2023-12-02T09:40
aukus
ллойд остин
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"Начиная со следующего года наши три страны проведут серию комплексных трехсторонних испытаний и учений", - сказал глава американского Минобороны.В сентябре 2021 года Австралия договорилась с США и Великобританией о партнерстве AUKUS, в рамках которого, в частности, предполагается использование американских и британских технологий для создания через двадцать лет австралийского флота атомных подводных лодок. Для этого Австралия отказалась от контракта на строительство обычных подводных лодок с Францией, что вызвало дипломатический скандал между двумя странами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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aukus, ллойд остин, учения, новости, зарубежье, сша
AUKUS, Ллойд Остин, Учения, Новости, Зарубежье, США
Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии
Штаты, Австралия и Великобритания проведут серию морских учений в следующем году в рамках партнерства AUKUS. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с австралийским и британским коллегами