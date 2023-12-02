Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии - 02.12.2023 Украина.ру
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Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии
Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии - 02.12.2023 Украина.ру
Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии
Штаты, Австралия и Великобритания проведут серию морских учений в следующем году в рамках партнерства AUKUS. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с австралийским и британским коллегами
2023-12-02T09:40
2023-12-02T09:40
aukus
ллойд остин
учения
новости
зарубежье
сша
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"Начиная со следующего года наши три страны проведут серию комплексных трехсторонних испытаний и учений", - сказал глава американского Минобороны.В сентябре 2021 года Австралия договорилась с США и Великобританией о партнерстве AUKUS, в рамках которого, в частности, предполагается использование американских и британских технологий для создания через двадцать лет австралийского флота атомных подводных лодок. Для этого Австралия отказалась от контракта на строительство обычных подводных лодок с Францией, что вызвало дипломатический скандал между двумя странами.
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aukus, ллойд остин, учения, новости, зарубежье, сша
AUKUS, Ллойд Остин, Учения, Новости, Зарубежье, США

Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии

09:40 02.12.2023
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Штаты, Австралия и Великобритания проведут серию морских учений в следующем году в рамках партнерства AUKUS. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с австралийским и британским коллегами
"Начиная со следующего года наши три страны проведут серию комплексных трехсторонних испытаний и учений", - сказал глава американского Минобороны.
В сентябре 2021 года Австралия договорилась с США и Великобританией о партнерстве AUKUS, в рамках которого, в частности, предполагается использование американских и британских технологий для создания через двадцать лет австралийского флота атомных подводных лодок. Для этого Австралия отказалась от контракта на строительство обычных подводных лодок с Францией, что вызвало дипломатический скандал между двумя странами.
- РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля 2022, 09:28
AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений — зампостпреда при ООНПартнерство AUKUS провоцирует напряженность и новый виток гонки вооружений. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 4 апреля на заседании комиссии ООН по разоружению
 
AUKUSЛлойд ОстинУченияНовостиЗарубежьеСША
 
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