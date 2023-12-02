https://ukraina.ru/20231202/1051690349.html

Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ

Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ - 02.12.2023 Украина.ру

Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ

В Днепропетровске (украинское название Днепр) с утра прогремели взрывы, передает 2 декабря украинское агентство УНИАН

2023-12-02T09:12

2023-12-02T09:12

2023-12-02T09:22

взрыв

днепропетровск

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тревога

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"Сообщается о взрывах в Днепре", - говорится в материале.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Сигнал в указанных регионах прозвучал одновременно - в 06.51.Ранее издание "Зеркало недели" информировало о многочисленных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

https://ukraina.ru/20220818/1037819955.html

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взрыв, днепропетровск, новости, тревога, сигналы