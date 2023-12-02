Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ - 02.12.2023 Украина.ру
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Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ
Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ - 02.12.2023 Украина.ру
Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ
В Днепропетровске (украинское название Днепр) с утра прогремели взрывы, передает 2 декабря украинское агентство УНИАН
2023-12-02T09:12
2023-12-02T09:22
взрыв
днепропетровск
новости
тревога
сигналы
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"Сообщается о взрывах в Днепре", - говорится в материале.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Сигнал в указанных регионах прозвучал одновременно - в 06.51.Ранее издание "Зеркало недели" информировало о многочисленных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.
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взрыв, днепропетровск, новости, тревога, сигналы
взрыв, Днепропетровск, Новости, тревога, сигналы

Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ

09:12 02.12.2023 (обновлено: 09:22 02.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Днепропетровске (украинское название Днепр) с утра прогремели взрывы, передает 2 декабря украинское агентство УНИАН
"Сообщается о взрывах в Днепре", - говорится в материале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Сигнал в указанных регионах прозвучал одновременно - в 06.51.
Ранее издание "Зеркало недели" информировало о многочисленных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.
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