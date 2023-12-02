Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ
09:12 02.12.2023 (обновлено: 09:22 02.12.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
В Днепропетровске (украинское название Днепр) с утра прогремели взрывы, передает 2 декабря украинское агентство УНИАН
"Сообщается о взрывах в Днепре", - говорится в материале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Сигнал в указанных регионах прозвучал одновременно - в 06.51.
Ранее издание "Зеркало недели" информировало о многочисленных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.