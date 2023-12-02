https://ukraina.ru/20231202/1051689687.html

Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio

Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio - 02.12.2023 Украина.ру

Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio

Ирландец в маске запугал украинских беженцев, проживающих в Фалкарре (графство Донегол) воинственным концертом и злобными криками. Об этом сообщает Highland Radio

2023-12-02T07:37

2023-12-02T07:37

2023-12-02T07:37

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ирландия

украинские беженцы

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"Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл музыку ирландских повстанцев и скандировал: "вон, вон, вон", - говорится в материале радио.Отмечается, что местная полиция сейчас расследует все обстоятельства "нарушения общественного порядка, предположительно произошедшего на Мейн-стрит в Фалькарре".Инцидент был упомянут в утреннем шоу радио "С девяти до полудня", в котором жительница деревни рассказала об "ужасающем страхе", который вызывают у украинцев такие акции.

https://ukraina.ru/20231202/1051665437.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ирландия, украинские беженцы, сво