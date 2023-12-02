Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio - 02.12.2023 Украина.ру
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Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio
Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio - 02.12.2023 Украина.ру
Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio
Ирландец в маске запугал украинских беженцев, проживающих в Фалкарре (графство Донегол) воинственным концертом и злобными криками. Об этом сообщает Highland Radio
2023-12-02T07:37
2023-12-02T07:37
новости
ирландия
украинские беженцы
сво
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"Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл музыку ирландских повстанцев и скандировал: "вон, вон, вон", - говорится в материале радио.Отмечается, что местная полиция сейчас расследует все обстоятельства "нарушения общественного порядка, предположительно произошедшего на Мейн-стрит в Фалькарре".Инцидент был упомянут в утреннем шоу радио "С девяти до полудня", в котором жительница деревни рассказала об "ужасающем страхе", который вызывают у украинцев такие акции.
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60
новости, ирландия, украинские беженцы, сво
Новости, Ирландия, украинские беженцы, СВО

Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio

07:37 02.12.2023
 
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP / Martin Meissner
Читать в
Ирландец в маске запугал украинских беженцев, проживающих в Фалкарре (графство Донегол) воинственным концертом и злобными криками. Об этом сообщает Highland Radio
"Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл музыку ирландских повстанцев и скандировал: "вон, вон, вон", - говорится в материале радио.
Отмечается, что местная полиция сейчас расследует все обстоятельства "нарушения общественного порядка, предположительно произошедшего на Мейн-стрит в Фалькарре".
Инцидент был упомянут в утреннем шоу радио "С девяти до полудня", в котором жительница деревни рассказала об "ужасающем страхе", который вызывают у украинцев такие акции.
Марш националистов в честь Дня защитника Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
06:30
Накануне грандиозного шухера. Украинские эксперты о вероятности Майдана-3Офис Зеленского получил от СБУ данные о подготовке к созданию общественного движения ветеранов-волонтеров и военных, цель которых защищать ВСУ и главкома Залужного от нападок политиков.
 
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