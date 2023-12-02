https://ukraina.ru/20231202/1051689687.html
Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio
Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio - 02.12.2023 Украина.ру
Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio
Ирландец в маске запугал украинских беженцев, проживающих в Фалкарре (графство Донегол) воинственным концертом и злобными криками. Об этом сообщает Highland Radio
2023-12-02T07:37
2023-12-02T07:37
2023-12-02T07:37
новости
ирландия
украинские беженцы
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/34/1034073495_0:48:5238:2994_1920x0_80_0_0_5dfbd8c3d2d0f1c206254e46eb833b2f.jpg
"Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл музыку ирландских повстанцев и скандировал: "вон, вон, вон", - говорится в материале радио.Отмечается, что местная полиция сейчас расследует все обстоятельства "нарушения общественного порядка, предположительно произошедшего на Мейн-стрит в Фалькарре".Инцидент был упомянут в утреннем шоу радио "С девяти до полудня", в котором жительница деревни рассказала об "ужасающем страхе", который вызывают у украинцев такие акции.
https://ukraina.ru/20231202/1051665437.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/34/1034073495_550:0:5238:3516_1920x0_80_0_0_72953d60b0b9ac9e205b2bcc232a39c0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ирландия, украинские беженцы, сво
Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio
Ирландец в маске запугал украинских беженцев, проживающих в Фалкарре (графство Донегол) воинственным концертом и злобными криками. Об этом сообщает Highland Radio