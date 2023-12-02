Жители двух сёл на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам - 02.12.2023 Украина.ру
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Жители двух сёл на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам
Жители двух сёл на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам - 02.12.2023 Украина.ру
Жители двух сёл на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам
Жители двух сёл на западе Украины не допустили сноса памятников советским воинам. Об этом директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук написал на своей странице в Facebook*
2023-12-02T06:00
2023-12-02T06:00
новости
украина
ивано-франковская область
декоммунизация
памятник
великая отечественная война
бандеровцы
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Возмущение украинского нациста вызвало решение жителей сёл Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области, которые высказались против демонтажа советских памятников."Жители сёл говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН** и УПА**", - написал Коретчук.По словам директора бандеровского музея, у него после этого произошёл "разрыв шаблонов"."Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?" - добавил он.Массовый демонтаж связанных с советской историей памятников и переименование улиц начались на Украине ещё в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации. Сейчас власти Украины "зачищают" уже всё, что как-то связано с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Организация признана экстремистской и запрещена в России
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новости, украина, ивано-франковская область, декоммунизация, памятник, великая отечественная война, бандеровцы
Новости, Украина, Ивано-Франковская область, декоммунизация, памятник, Великая Отечественная война, бандеровцы

Жители двух сёл на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам

06:00 02.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Жители двух сёл на западе Украины не допустили сноса памятников советским воинам. Об этом директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук написал на своей странице в Facebook*
Возмущение украинского нациста вызвало решение жителей сёл Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области, которые высказались против демонтажа советских памятников.
"Жители сёл говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН** и УПА**", - написал Коретчук.
По словам директора бандеровского музея, у него после этого произошёл "разрыв шаблонов".
"Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?" - добавил он.
Массовый демонтаж связанных с советской историей памятников и переименование улиц начались на Украине ещё в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации. Сейчас власти Украины "зачищают" уже всё, что как-то связано с Россией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Организация признана экстремистской и запрещена в России
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