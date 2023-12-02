https://ukraina.ru/20231202/1051688736.html
Жители двух сёл на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам
Жители двух сёл на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам - 02.12.2023 Украина.ру
Жители двух сёл на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам
Жители двух сёл на западе Украины не допустили сноса памятников советским воинам. Об этом директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук написал на своей странице в Facebook*
2023-12-02T06:00
2023-12-02T06:00
2023-12-02T06:00
новости
украина
ивано-франковская область
декоммунизация
памятник
великая отечественная война
бандеровцы
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Возмущение украинского нациста вызвало решение жителей сёл Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области, которые высказались против демонтажа советских памятников."Жители сёл говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН** и УПА**", - написал Коретчук.По словам директора бандеровского музея, у него после этого произошёл "разрыв шаблонов"."Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?" - добавил он.Массовый демонтаж связанных с советской историей памятников и переименование улиц начались на Украине ещё в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации. Сейчас власти Украины "зачищают" уже всё, что как-то связано с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ukraina.ru/20231202/1051433775.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ивано-франковская область, декоммунизация, памятник, великая отечественная война, бандеровцы
Новости, Украина, Ивано-Франковская область, декоммунизация, памятник, Великая Отечественная война, бандеровцы
Жители двух сёл на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам
Жители двух сёл на западе Украины не допустили сноса памятников советским воинам. Об этом директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук написал на своей странице в Facebook*
Возмущение украинского нациста вызвало решение жителей сёл Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области, которые высказались против демонтажа советских памятников.
"Жители сёл говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН** и УПА**", - написал Коретчук.
По словам директора бандеровского музея, у него после этого произошёл "разрыв шаблонов".
"Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?" - добавил он.
Массовый демонтаж связанных с советской историей памятников и переименование улиц начались на Украине ещё в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации. Сейчас власти Украины "зачищают" уже всё, что как-то связано с Россией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Организация признана экстремистской и запрещена в России