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Фрегат "Адмирал Макаров" за героизм личного состава получил наименование "гвардейский"
Фрегат "Адмирал Макаров" за героизм личного состава получил наименование "гвардейский" - 02.12.2023 Украина.ру
Фрегат "Адмирал Макаров" за героизм личного состава получил наименование "гвардейский"
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату Черноморского флота "Адмирал Макаров" почётного наименования "гвардейский" за массовый героизм личного состава корабля в боевых действиях. Указ о присвоении кораблю почётного наименования вечером 1 декабря появился на официальном сайте публикования правовых актов
2023-12-02T03:07
2023-12-02T03:07
2023-12-02T03:07
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"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить фрегату "Адмирал Макаров" почётное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: гвардейский фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в документе.Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356Р был передан ВМФ в конце 2017 года и в настоящее время входит в состав Черноморского флота России. Назван в честь российского флотоводца и учёного, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Вооружён крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 или Ка-31.По неофициальной информации, корабль может стать новым флагманом Черноморского флота после гибели крейсера "Москва".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, черноморский флот, вмф, гвардейцы, указ, владимир путин
Новости, Россия, Черноморский флот, ВМФ, гвардейцы, указ, Владимир Путин
Фрегат "Адмирал Макаров" за героизм личного состава получил наименование "гвардейский"
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату Черноморского флота "Адмирал Макаров" почётного наименования "гвардейский" за массовый героизм личного состава корабля в боевых действиях. Указ о присвоении кораблю почётного наименования вечером 1 декабря появился на официальном сайте публикования правовых актов
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить фрегату "Адмирал Макаров" почётное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: гвардейский фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в документе.
Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356Р был передан ВМФ в конце 2017 года и в настоящее время входит в состав Черноморского флота России. Назван в честь российского флотоводца и учёного, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Вооружён крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 или Ка-31.
По неофициальной информации, корабль может стать новым флагманом Черноморского флота после гибели крейсера "Москва".