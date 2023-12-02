Фрегат "Адмирал Макаров" за героизм личного состава получил наименование "гвардейский" - 02.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231202/1051687549.html
Фрегат "Адмирал Макаров" за героизм личного состава получил наименование "гвардейский"
Фрегат "Адмирал Макаров" за героизм личного состава получил наименование "гвардейский" - 02.12.2023 Украина.ру
Фрегат "Адмирал Макаров" за героизм личного состава получил наименование "гвардейский"
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату Черноморского флота "Адмирал Макаров" почётного наименования "гвардейский" за массовый героизм личного состава корабля в боевых действиях. Указ о присвоении кораблю почётного наименования вечером 1 декабря появился на официальном сайте публикования правовых актов
2023-12-02T03:07
2023-12-02T03:07
новости
россия
черноморский флот
вмф
гвардейцы
указ
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/68/1033926851_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c715734f982a30c7d0ec9c09c445a362.jpg
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить фрегату "Адмирал Макаров" почётное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: гвардейский фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в документе.Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356Р был передан ВМФ в конце 2017 года и в настоящее время входит в состав Черноморского флота России. Назван в честь российского флотоводца и учёного, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Вооружён крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 или Ка-31.По неофициальной информации, корабль может стать новым флагманом Черноморского флота после гибели крейсера "Москва".
https://ukraina.ru/20231129/1051566311.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/68/1033926851_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_c945402cb8cc68257ec7e2b191bd7624.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, черноморский флот, вмф, гвардейцы, указ, владимир путин
Новости, Россия, Черноморский флот, ВМФ, гвардейцы, указ, Владимир Путин

Фрегат "Адмирал Макаров" за героизм личного состава получил наименование "гвардейский"

03:07 02.12.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПарад ВМФ в Сирии
Парад ВМФ в Сирии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату Черноморского флота "Адмирал Макаров" почётного наименования "гвардейский" за массовый героизм личного состава корабля в боевых действиях. Указ о присвоении кораблю почётного наименования вечером 1 декабря появился на официальном сайте публикования правовых актов
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить фрегату "Адмирал Макаров" почётное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: гвардейский фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в документе.
Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356Р был передан ВМФ в конце 2017 года и в настоящее время входит в состав Черноморского флота России. Назван в честь российского флотоводца и учёного, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Вооружён крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 или Ка-31.
По неофициальной информации, корабль может стать новым флагманом Черноморского флота после гибели крейсера "Москва".
29 ноября, 06:03
Черноморский флот ударил "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ – МОФрегат Черноморского флота России нанёс удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам украинской военной инфраструктуры. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России
 
НовостиРоссияЧерноморский флотВМФгвардейцыуказВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:01В Днепропетровской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу
04:00Политолог объяснил, когда Россия объявит новые правила СВО, чтобы напугать Запад и "успокоить" Европу
03:39Сектор Газа является самым опасным в мире местом для детей – ЮНИСЕФ
03:07Фрегат "Адмирал Макаров" за героизм личного состава получил наименование "гвардейский"
02:46Сенат США проголосует по новому пакету помощи Киеву не раньше 11 декабря - Bloomberg
02:05Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:54В Херсоне прогремели взрывы
01:42В сети появился документ о запрете выезда Порошенко
01:22Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходов
00:51Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
00:27США будет крайне сложно до конца года предоставить помощь Украине – Кирби
00:03На Украине анонсировали открытие аэропорта "Борисполь"
23:43Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"**
23:31Допускать нездорового Байдена к выборам президента жестоко - NYP
23:01США поставили Израилю тысячи бомб и артиллерийских снарядов – WSJ
22:42Путин назвал рекордной ожидаемую продолжительность жизни в России
22:28Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по исключению РФ из ОБСЕ
22:08Инсайд: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников
21:52Конгресс США впервые за 20 лет лишил полномочий члена Палаты представителей
21:24Путин постановил увеличить штатную численность ВС РФ
Лента новостейМолния