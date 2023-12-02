https://ukraina.ru/20231202/1051687549.html

Фрегат "Адмирал Макаров" за героизм личного состава получил наименование "гвардейский"

Фрегат "Адмирал Макаров" за героизм личного состава получил наименование "гвардейский" - 02.12.2023 Украина.ру

Фрегат "Адмирал Макаров" за героизм личного состава получил наименование "гвардейский"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату Черноморского флота "Адмирал Макаров" почётного наименования "гвардейский" за массовый героизм личного состава корабля в боевых действиях. Указ о присвоении кораблю почётного наименования вечером 1 декабря появился на официальном сайте публикования правовых актов

2023-12-02T03:07

2023-12-02T03:07

2023-12-02T03:07

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"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить фрегату "Адмирал Макаров" почётное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: гвардейский фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в документе.Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356Р был передан ВМФ в конце 2017 года и в настоящее время входит в состав Черноморского флота России. Назван в честь российского флотоводца и учёного, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Вооружён крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 или Ка-31.По неофициальной информации, корабль может стать новым флагманом Черноморского флота после гибели крейсера "Москва".

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новости, россия, черноморский флот, вмф, гвардейцы, указ, владимир путин