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Украина договорилась с Польшей об открытии КПП для пустых фур

Украина договорилась с Польшей об открытии КПП для пустых фур - 01.12.2023 Украина.ру

Украина договорилась с Польшей об открытии КПП для пустых фур

Украинская и польские стороны договорились об открытии одного из пунктов на границе для пропуска пустых фур, заявили 1 декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

2023-12-01T17:01

2023-12-01T17:01

2023-12-01T17:01

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государственная граница

министерство инфраструктуры

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В украинском ведомстве сообщили, что совместно с Мининфраструктуры Польши нарабатывают меры для разблокирования границы.В Варшаве состоялась встреча замминистра украинского ведомства Сергея Деркача и госсекретаря польского министерства Рафаля Вебера при председательстве Ядвиги Эмилевич. Сообщается, что стороны пришли к согласию по некоторым вопросам.Помимо этого, стороны договорились о создании в системе электронной очереди отдельнных пассов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска “Ягодин – Дорогуск” и “Краковец – Корчева”. Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне, подчеркнули в ведомстве.Также польская и украинская стороны договорились о запуске пилотноого проекта с регистрацией в электронной очереди непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком в один месяц.В то же время, польские протестующие настаивают на функционировании “Угринов – Долгобичув” и “Нижанковичи – Мальховице” только для транспорта на регистрации ЕС.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.

https://ukraina.ru/20230609/1047070049.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, граница, государственная граница, министерство инфраструктуры