Украина договорилась с Польшей об открытии КПП для пустых фур - 01.12.2023 Украина.ру
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Украина договорилась с Польшей об открытии КПП для пустых фур
Украина договорилась с Польшей об открытии КПП для пустых фур - 01.12.2023 Украина.ру
Украина договорилась с Польшей об открытии КПП для пустых фур
Украинская и польские стороны договорились об открытии одного из пунктов на границе для пропуска пустых фур, заявили 1 декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
2023-12-01T17:01
2023-12-01T17:01
новости
украина
польша
граница
государственная граница
министерство инфраструктуры
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В украинском ведомстве сообщили, что совместно с Мининфраструктуры Польши нарабатывают меры для разблокирования границы.В Варшаве состоялась встреча замминистра украинского ведомства Сергея Деркача и госсекретаря польского министерства Рафаля Вебера при председательстве Ядвиги Эмилевич. Сообщается, что стороны пришли к согласию по некоторым вопросам.Помимо этого, стороны договорились о создании в системе электронной очереди отдельнных пассов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска “Ягодин – Дорогуск” и “Краковец – Корчева”. Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне, подчеркнули в ведомстве.Также польская и украинская стороны договорились о запуске пилотноого проекта с регистрацией в электронной очереди непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком в один месяц.В то же время, польские протестующие настаивают на функционировании “Угринов – Долгобичув” и “Нижанковичи – Мальховице” только для транспорта на регистрации ЕС.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.
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Новости
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новости, украина, польша, граница, государственная граница, министерство инфраструктуры
Новости, Украина, Польша, граница, государственная граница, Министерство инфраструктуры

Украина договорилась с Польшей об открытии КПП для пустых фур

17:01 01.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Корнев / Перейти в фотобанкУкраина и Россия договорились о возвращении заблокированных фур
Украина и Россия договорились о возвращении заблокированных фур - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Владимир Корнев
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Украинская и польские стороны договорились об открытии одного из пунктов на границе для пропуска пустых фур, заявили 1 декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
В украинском ведомстве сообщили, что совместно с Мининфраструктуры Польши нарабатывают меры для разблокирования границы.
В Варшаве состоялась встреча замминистра украинского ведомства Сергея Деркача и госсекретаря польского министерства Рафаля Вебера при председательстве Ядвиги Эмилевич. Сообщается, что стороны пришли к согласию по некоторым вопросам.
"Открытие пункта пропуска "Угринов-Долгобычув" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска", - сообщили в Мининфраструктуры Украины.
Помимо этого, стороны договорились о создании в системе электронной очереди отдельнных пассов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска “Ягодин – Дорогуск” и “Краковец – Корчева”. Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне, подчеркнули в ведомстве.
Также польская и украинская стороны договорились о запуске пилотноого проекта с регистрацией в электронной очереди непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком в один месяц.
В то же время, польские протестующие настаивают на функционировании “Угринов – Долгобичув” и “Нижанковичи – Мальховице” только для транспорта на регистрации ЕС.
Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.
Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.
Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.
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