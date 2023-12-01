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В Киеве упал строительный кран, затопило целую улицу

В Киеве упал строительный кран, затопило целую улицу - 01.12.2023 Украина.ру

В Киеве упал строительный кран, затопило целую улицу

Повреждение водопровода вызвало ограничения в движении транспорта

2023-12-01T17:03

2023-12-01T17:03

2023-12-01T17:03

новости

украина

киев

затопления

строительный кран

улица

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Из-за падения строительного крана в Киеве была затоплена одна из улиц города. Об этом 1 декабря сообщила Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале."Из-за повреждения водопровода на углу улиц Ревуцкого и Тростянецкой ограничено движение транспорта. Специалисты работают на месте", — говорится в публикации.Позднее в КГВА проинформировали, что повреждение водопровода удалось локализовать. Рабочие продолжают разбирать строительный кран.Ранее сообщалось, что в Киеве ветер порвал самый большой флаг Украины, который закреплен на флагштоке возле монумента "Родина-мать". Из-за надвигающейся непогоды флаг припустили, но сильные порывы ветра повредили его. Полотнище было разорвано пополам, сообщили украинские СМИ.

https://ukraina.ru/20231130/1051642441.html

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новости, украина, киев, затопления, строительный кран, улица