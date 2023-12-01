В Киеве упал строительный кран, затопило целую улицу - 01.12.2023 Украина.ру
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В Киеве упал строительный кран, затопило целую улицу
В Киеве упал строительный кран, затопило целую улицу - 01.12.2023 Украина.ру
В Киеве упал строительный кран, затопило целую улицу
Повреждение водопровода вызвало ограничения в движении транспорта
2023-12-01T17:03
2023-12-01T17:03
новости
украина
киев
затопления
строительный кран
улица
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Из-за падения строительного крана в Киеве была затоплена одна из улиц города. Об этом 1 декабря сообщила Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале."Из-за повреждения водопровода на углу улиц Ревуцкого и Тростянецкой ограничено движение транспорта. Специалисты работают на месте", — говорится в публикации.Позднее в КГВА проинформировали, что повреждение водопровода удалось локализовать. Рабочие продолжают разбирать строительный кран.Ранее сообщалось, что в Киеве ветер порвал самый большой флаг Украины, который закреплен на флагштоке возле монумента "Родина-мать". Из-за надвигающейся непогоды флаг припустили, но сильные порывы ветра повредили его. Полотнище было разорвано пополам, сообщили украинские СМИ.
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новости, украина, киев, затопления, строительный кран, улица
Новости, Украина, Киев, затопления, строительный кран, улица

В Киеве упал строительный кран, затопило целую улицу

17:03 01.12.2023
 
© Патрульная полиция КиеваМесто падения крана в Киеве
Место падения крана в Киеве
© Патрульная полиция Киева
Читать в
Повреждение водопровода вызвало ограничения в движении транспорта
Из-за падения строительного крана в Киеве была затоплена одна из улиц города. Об этом 1 декабря сообщила Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале.
"Из-за повреждения водопровода на углу улиц Ревуцкого и Тростянецкой ограничено движение транспорта. Специалисты работают на месте", — говорится в публикации.
Позднее в КГВА проинформировали, что повреждение водопровода удалось локализовать. Рабочие продолжают разбирать строительный кран.
Ранее сообщалось, что в Киеве ветер порвал самый большой флаг Украины, который закреплен на флагштоке возле монумента "Родина-мать". Из-за надвигающейся непогоды флаг припустили, но сильные порывы ветра повредили его. Полотнище было разорвано пополам, сообщили украинские СМИ.
Вчера, 20:51
В Киеве второй раз за неделю порвался самый большой флаг УкраиныНа текущей неделе из-за ветра дважды порвался самый большой флаг Украины в Киеве, расположенный у монумента "Родина-мать". Об этом сообщают телеграм-каналы страны
 
НовостиУкраинаКиевзатоплениястроительный кранулица
 
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