https://ukraina.ru/20231201/1051676396.html
В Киеве упал строительный кран, затопило целую улицу
В Киеве упал строительный кран, затопило целую улицу - 01.12.2023 Украина.ру
В Киеве упал строительный кран, затопило целую улицу
Повреждение водопровода вызвало ограничения в движении транспорта
2023-12-01T17:03
2023-12-01T17:03
2023-12-01T17:03
новости
украина
киев
затопления
строительный кран
улица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051677118_0:48:621:397_1920x0_80_0_0_be96169e06e2e6d35e4d78c16c11124d.jpg
Из-за падения строительного крана в Киеве была затоплена одна из улиц города. Об этом 1 декабря сообщила Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале."Из-за повреждения водопровода на углу улиц Ревуцкого и Тростянецкой ограничено движение транспорта. Специалисты работают на месте", — говорится в публикации.Позднее в КГВА проинформировали, что повреждение водопровода удалось локализовать. Рабочие продолжают разбирать строительный кран.Ранее сообщалось, что в Киеве ветер порвал самый большой флаг Украины, который закреплен на флагштоке возле монумента "Родина-мать". Из-за надвигающейся непогоды флаг припустили, но сильные порывы ветра повредили его. Полотнище было разорвано пополам, сообщили украинские СМИ.
https://ukraina.ru/20231130/1051642441.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051677118_0:0:553:414_1920x0_80_0_0_a52dff1932fb4af033c37ca0ae8df49e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, затопления, строительный кран, улица
Новости, Украина, Киев, затопления, строительный кран, улица
В Киеве упал строительный кран, затопило целую улицу
Повреждение водопровода вызвало ограничения в движении транспорта
Из-за падения строительного крана в Киеве была затоплена одна из улиц города. Об этом 1 декабря сообщила Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале.
"Из-за повреждения водопровода на углу улиц Ревуцкого и Тростянецкой ограничено движение транспорта. Специалисты работают на месте", — говорится в публикации.
Позднее в КГВА проинформировали, что повреждение водопровода удалось локализовать. Рабочие продолжают разбирать строительный кран.
Ранее сообщалось, что в Киеве ветер порвал самый большой флаг Украины, который закреплен на флагштоке возле монумента "Родина-мать". Из-за надвигающейся непогоды флаг припустили, но сильные порывы ветра повредили его. Полотнище было разорвано пополам, сообщили украинские СМИ.