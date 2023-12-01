https://ukraina.ru/20231201/1051674677.html

На Украине военкоматы получат списки студентов и работников предприятий

На Украине военкоматы получат списки студентов и работников предприятий - 01.12.2023 Украина.ру

На Украине военкоматы получат списки студентов и работников предприятий

Страна.ua предполагает, что по этим спискам начнется мобилизационная работа

2023-12-01T16:12

2023-12-01T16:12

2023-12-01T16:12

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украина

военкоматы

список

призывники

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Украинские работодатели, местные власти и образовательные учреждения до 1 декабря должны были впервые подать в Территориальные центры комплектации (военкоматы) списки призывников, военнообязанных и резервистов, сообщает Страна.ua.Такая норма содержится в постановлении правительства, которое было принято 30 декабря 2022 и в этой части первые будет применено в этом году, уточняет издание.Списки должны подать государственные органы, органы местного самоуправления, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников. Также списки обязаны предоставить учебные заведения."Можно предположить, что с декабря по этим спискам начнется мобилизационная и призывная работа", - отметило издание.Как сообщало издание Украина.ру, с 1 декабря и до отмены военного положения на Украине, в Закарпатской области будет действовать тотальная проверка документов граждан.

https://ukraina.ru/20230925/1049666366.html

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новости, украина, военкоматы, список, призывники