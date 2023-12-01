На Украине военкоматы получат списки студентов и работников предприятий - 01.12.2023 Украина.ру
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На Украине военкоматы получат списки студентов и работников предприятий
На Украине военкоматы получат списки студентов и работников предприятий - 01.12.2023 Украина.ру
На Украине военкоматы получат списки студентов и работников предприятий
Страна.ua предполагает, что по этим спискам начнется мобилизационная работа
2023-12-01T16:12
2023-12-01T16:12
новости
украина
военкоматы
список
призывники
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Украинские работодатели, местные власти и образовательные учреждения до 1 декабря должны были впервые подать в Территориальные центры комплектации (военкоматы) списки призывников, военнообязанных и резервистов, сообщает Страна.ua.Такая норма содержится в постановлении правительства, которое было принято 30 декабря 2022 и в этой части первые будет применено в этом году, уточняет издание.Списки должны подать государственные органы, органы местного самоуправления, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников. Также списки обязаны предоставить учебные заведения."Можно предположить, что с декабря по этим спискам начнется мобилизационная и призывная работа", - отметило издание.Как сообщало издание Украина.ру, с 1 декабря и до отмены военного положения на Украине, в Закарпатской области будет действовать тотальная проверка документов граждан.
https://ukraina.ru/20230925/1049666366.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, военкоматы, список, призывники
Новости, Украина, военкоматы, список, призывники

На Украине военкоматы получат списки студентов и работников предприятий

16:12 01.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
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Страна.ua предполагает, что по этим спискам начнется мобилизационная работа
Украинские работодатели, местные власти и образовательные учреждения до 1 декабря должны были впервые подать в Территориальные центры комплектации (военкоматы) списки призывников, военнообязанных и резервистов, сообщает Страна.ua.
Такая норма содержится в постановлении правительства, которое было принято 30 декабря 2022 и в этой части первые будет применено в этом году, уточняет издание.
Списки должны подать государственные органы, органы местного самоуправления, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников. Также списки обязаны предоставить учебные заведения.
"Можно предположить, что с декабря по этим спискам начнется мобилизационная и призывная работа", - отметило издание.
Как сообщало издание Украина.ру, с 1 декабря и до отмены военного положения на Украине, в Закарпатской области будет действовать тотальная проверка документов граждан.
ВСУ автомат оружие - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
25 сентября, 12:27
"Мобилизация из-под автомата": на Украине дети играют в военкоматУкраинские дети придумали новую игру, отвечающую ситуации в стране. Теперь они делятся на призывников и военкомов. Первые сопротивляются, а вторые мобилизуют их силой, угрожая оружием. Соответствующее видео 25 сентября в сеть выложил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
 
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