https://ukraina.ru/20231201/1051673854.html
Россиянам чужды идеи ЛГБТ* - Пискарев
Россиянам чужды идеи ЛГБТ* - Пискарев - 01.12.2023 Украина.ру
Россиянам чужды идеи ЛГБТ* - Пискарев
Россиянам чужды идеи о неограниченной гендерной самоидентификации, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, пишут журналисты РИА Новости
2023-12-01T16:08
2023-12-01T16:08
2023-12-01T16:08
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Он подчеркнул, что всё это уже закреплено в законах и Уголовном кодексе РФ. Решение Верховного суда, считает Пискарев, лишь расставляет точки над "и", выделив экстремистов из общей массы людей, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации.Председатель ГД по безопасности обратил внимание на то, как подконтрольные США и их союзникам СМИ и неправительственные организации синхронно перекрасили свои логотипы в радужные цвета, отрабатывая повестку, заданную из Вашингтона и Брюсселя: "и еще более показательна реакция их читателей, которые стали массово отписываться от внезапно ставших "радужными" СМИ.Верховный суд РФ 30 ноября признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил в России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, лгбт, госдума, россияне, семья
Новости, Россия, ЛГБТ, Госдума, россияне, Семья
Россиянам чужды идеи ЛГБТ* - Пискарев
Россиянам чужды идеи о неограниченной гендерной самоидентификации, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, пишут журналисты РИА Новости
"Людям самых разных политических взглядов в нашем обществе глубоко чужды навязываемые из-за океана идеи о неограниченной гендерной самоидентификации. И насильственного внедрения в свою повседневную жизнь подобных отношений они не хотят. Собственно говоря, как раз такие действия и являются нарушением прав человека, с чем уже в полной мере сталкиваются граждане США, придерживающиеся традиционных взглядов на семью", - написал Пискарев.
Он подчеркнул, что всё это уже закреплено в законах и Уголовном кодексе РФ. Решение Верховного суда, считает Пискарев, лишь расставляет точки над "и", выделив экстремистов из общей массы людей, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации.
Председатель ГД по безопасности обратил внимание на то, как подконтрольные США и их союзникам СМИ и неправительственные организации синхронно перекрасили свои логотипы в радужные цвета, отрабатывая повестку, заданную из Вашингтона и Брюсселя: "и еще более показательна реакция их читателей, которые стали массово отписываться от внезапно ставших "радужными" СМИ.
Верховный суд РФ 30 ноября признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил в России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.