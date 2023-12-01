https://ukraina.ru/20231201/1051673854.html

Россиянам чужды идеи ЛГБТ* - Пискарев

Россиянам чужды идеи ЛГБТ* - Пискарев - 01.12.2023 Украина.ру

Россиянам чужды идеи ЛГБТ* - Пискарев

Россиянам чужды идеи о неограниченной гендерной самоидентификации, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, пишут журналисты РИА Новости

2023-12-01T16:08

2023-12-01T16:08

2023-12-01T16:08

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Он подчеркнул, что всё это уже закреплено в законах и Уголовном кодексе РФ. Решение Верховного суда, считает Пискарев, лишь расставляет точки над "и", выделив экстремистов из общей массы людей, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации.Председатель ГД по безопасности обратил внимание на то, как подконтрольные США и их союзникам СМИ и неправительственные организации синхронно перекрасили свои логотипы в радужные цвета, отрабатывая повестку, заданную из Вашингтона и Брюсселя: "и еще более показательна реакция их читателей, которые стали массово отписываться от внезапно ставших "радужными" СМИ.Верховный суд РФ 30 ноября признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил в России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ukraina.ru/20231130/1051632216.html

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новости, россия, лгбт, госдума, россияне, семья